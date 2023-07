Se aceleró la carga del Gasoducto Néstor Kirchner: cuándo entraría en operaciones

De a poco el Gasoducto Néstor Kirchner va completando la carga de gas natural en su interior que requiere para poder comenzar a funcionar. Durante el fin de semana el proceso de llenado se aceleró y sumó en tres días casi la misma cantidad de gas que había incorporado en dos semanas.

De acuerdo a los sistemas de cargas y programaciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner comenzó a ser llenado dos días antes de su inauguración, el 7 de este mes.

Este domingo la línea llegó a un total de inyecciones de 15,8 millones de metros cúbicos, esto es el 63,2% de los 25 millones de metros cúbicos que se requiere incorporar antes de proceder a su puesta en funcionamiento.

La semana pasada desde Energía Argentina (Enarsa) se informó por su cuenta de Twitter que el gasoducto ya tenía el 55% de la carga completada. «Ya superamos los 13,8 millones de metros cúbicos de gas cargados«, detallaron y anunciaron nuevamente una fecha de puesta en marcha.

«Se estima que la etapa de llenado concluirá a mediados de la próxima semana -es decir esta semana- iniciándose la inyección de gas del GPNK al Gasoducto NEUBA II que forma parte del sistema de transporte», se señaló en el tuit.

Sin embargo, los sistemas de Enarsa no dan cuenta del mismo volumen señalado por la empresa estatal que está a cargo de la obra y es su concesionaria. Así como ese jueves marcaban que no eran 13,8 millones de metros cúbicos los sumados, sino 10,4, la evolución de la programación da cuenta de que no se completaría esta semana sino el próximo lunes 31, tal como adelantó este medio la semana pasada.

En el proceso de llenado desde el viernes al domingo pasado se dio un gran impulso, con la incorporación en esos tres días de 5,4 millones de metros cúbicos, un 20% del total necesario.

De hecho, el domingo la carga superó largamente la programación, ya que sobre un proyectado de 1,5 millones de metros cúbicos para la jornada, se llegó a un total de 2,6 millones, recuperando así parte de los días de menores inyecciones que se habían registrado.

Una vez completada la carga a la máxima capacidad del ducto, las firmas deberán proceder al empalme de este gasoducto con Neuba II. Esa unión se realizará bajo lo que se denomina como «hot tap», es decir un empalme sobre un gasoducto en funcionamiento.

Una vez empalmadas ambas líneas el gas podrá comenzar a fluir por el Gasoducto Néstor Kirchner a razón de 11 millones de metros cúbicos que llegarán a los usuarios de Cammesa que ya están vinculados con la red de Neuba II, un gasoducto que está en operaciones desde 1986.