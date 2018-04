Según Gutiérrez Vaca Muerta ahora “necesita clientes”

El gobernador Omar Gutiérrez participó de una gira por Estados Unidos donde se reunió con directivos de las principales petroleras del mundo. Nada que no haya pasado con anteriores gobiernos de una provincia hidrocarburífera. Sin embargo reconoce que algo cambió: “Antes me tocaba ir a tocar puertas y presentarme. Ahora se enteraron que viajaba y me llamaron ellos para que nos juntemos. Vaca Muerta juega en primera. Es un hecho”.

Además de entrevistarse con las primeras líneas de compañías top que ya tienen actividad en la provincia como Exxon, Shell y Chevron, el mandatario provincial tuvo encuentros con referentes de otros gigantes como Conoco Phillips. Pero asegura que también hay otros temas importantes: “estamos en otra etapa”.

El gobernador confía en que el crecimiento de los no convencionales necesita de la ampliación del mercado para evitar un estancamiento. “Hace unos años salimos a buscar inversiones y sabemos que seguirán llegando. Incluso este año puede haber nuevos anuncios. Pero lo importante ahora es conseguir clientes”, dijo.

El planteo busca explicar la necesidad de proyectar un aumento en la demanda y la apertura de nuevos mercados para el gas y el petróleo neuquino.

“El swap con Chile está bien, pero no alcanza. Debemos pensar en más gasoductos y más destinos. Hay que mirar hacia nuevos mercados como Chile, Brasil y Uruguay. También tenemos que buscar la industrialización del gas en origen con centrales térmicas, petroquímica y licuefacción”, puntualizó.

El verano pasado se registraron días en los hubo gas que no se produjo porque no tenía destino. En la industria creen que con los nuevos proyectos en marcha, si no se amplia la demanda la próxima temporada estival mostrará un significativo cuello de botella para Vaca Muerta.

Gutiérrez aseguró que junto al gobierno nacional y el sindicato están “alineados”. “Estamos en una nueva etapa. Lo que vamos a ver pronto es el pase a desarrollo masivo de varios de los pilotos y es por eso que necesitamos obras y nuevos mercados”, indicó.

“Neuquén tiene un bien exportable y, con la mejora del precio del petróleo que pone de buen humor a al industria, podemos decir que están todos los planetas alineados”, finalizó.