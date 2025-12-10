Tecnología 100% Argentina: MMA junto a DÍGITO lanzaron un nuevo modelo digital de fractura para Vaca Muerta

La implementación de dFRAC habilita un modelo de fractura digital que combina mayor seguridad, eficiencia y trazabilidad total del proceso.

El rubro de la moto mecánica argentina marcó un nuevo estándar en seguridad, eficiencia y control inteligente para la fractura hidráulica con su reciente anuncio del nuevo sistema electro-hidráulico «dFRAC». Esta nueva tecnología, desarrollada por MMA (Moto Mecánica Argentina) junto a su partner tecnológico DIGITO, permite digitalizar, automatizar y operar de forma remota todas las funciones críticas de los stack de fractura hidráulica.

MMA con, más de 95 años de trayectoria, es una de las empresas líderes en el diseño de soluciones en la industria del petróleo y el gas. Sus tareas abarcan desde cabezas de pozo, armaduras de producción y servicios integrales de fractura y manejo de arena, con miles de etapas realizadas para las principales operadoras de Vaca Muerta.

Su nuevo sistema electro-hidráulico dFRAC unifica en un único ecosistema digital el manejo del Stack Frac, Zipper Maninfold y Splitter. La plataforma automatiza maniobras críticas, digitaliza el control de válvulas, incorpora detección inteligente de wireline, monitorea presiones en tiempo real y ejecuta secuencias automáticas de apertura y cierre de válvulas de candados digitales y bloqueo de operaciones inseguras.

La empresa MMA cuenta con una planta de reparación y mantenimiento en Allen, Río Negro, que asegura confiabilidad, disponibilidad y capacidad de respuesta para sus operaciones de fractura. Foto gentileza.

El nuevo sistema favorece alineaciones de pozo más rápidas, con reducción sustancial de tiempos improductivos. Además, permite la eliminación del 100% del personal en zona roja, elevando significativamente los estándares de seguridad. Busca ofrecer un sistema integrado, robusto y listo para su implementación.

Se apunta a limitar a cero los errores no forzados (NPT) en maniobras asociadas al stack–zipper–slitter gracias a la automatización de secuencias críticas. Entre sus principales impactos también se cuenta con telemetría integral y gestión 100% digital, garantizando la operación remota y el monitoreo en tiempo real desde el centro de control.

En lo que respecta a DÍGITO, es una empresa de desarrollo tecnológico que porta soluciones que convierten procesos y operaciones manuales en flujos de datos en tiempo real, ejecuta maniobras críticas de forma autónoma y asegura continuidad operativa incluso en los entornos más exigentes como en Vaca Muerta o Permian y Haynesville, en Estados Unidos.

En su lanzamiento desde MMA anunciaron: «(..) Seguimos impulsando tecnología que hace la diferencia. (…) Un orgullo presentar una solución creada en Argentina para transformar la manera en que se fractura en Vaca Muerta«.