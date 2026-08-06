El potencial de las tierras raras argentinas llegó al Congreso: analizan una reforma del Código de Minería

Se debatió sobre las iniciativas de los diputados Silvana Giudici (LLA), Carlos Snopek (UP) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas). Foto: Diputados.

La Comisión de Minería de Diputados de la Nación, que preside la diputada Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), fue sede de una reunión informativa en la que legisladores y especialistas analizaron tres proyectos vinculados a las tierras raras, en un contexto en el que adquieren cada vez más relevancia a nivel global.

La jornada tuvo como eje las iniciativas presentadas por los diputados Silvana Giudici (LLA), Carlos Snopek (UP) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas). La idea central de estas propuestas es la recategorización de las tierras raras para que sean incorporadas como minerales de primera categoría, permitiendo un marco regulatorio más claro.

Según el Código de Minería, un mineral de primera categoría es aquel pertenece de forma exclusiva al Estado. El suelo se considera un bien accesorio y el yacimiento se otorga al descubridor mediante una concesión legal, independientemente de quién sea el dueño de la tierra.

El primero en exponer fue Martín Gozálvez, director nacional de Geología del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), quien brindó un contexto sobre qué son las tierras raras y cuál es su importancia en la geopolítica actual.

Gozálvez explicó que las tierras raras constituyen un grupo específico compuesto por 17 elementos químicos. Son considerados «minerales críticos» por dos factores: el riesgo al suministro y la importancia económica que tiene esa materia prima en la cadena de valor.

En el presente hay un crecimiento sostenido en la demanda de tierras raras para «cuestiones tecnológicas», detalló. En este contexto, China es —con diferencia— el principal productor de tierras raras en el mundo.

Respecto a la posición de Argentina en esta materia, aseguró que el país cuenta con depósitos pequeños de tierras raras —situados en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis—, pero con potencial desde el punto de vista geológico. «Pero para poder llevarlo a una realidad, necesita de exploración e inversión, porque los depósitos que hay son pequeños, poco estudiados y estudiados con tecnologías antiguas», aclaró.

Mario Ricardo Thiem, subsecretario de Desarrollo Minero de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, aseguró estar en general de acuerdo con los proyectos sujetos a consideración, destacando el que presentó la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza).

Asimismo, opinó sobre algunos aspectos para mejorar la norma, como incluir los elementos de Tierras Raras como Minerales de primera categoría, y que la descripción de esos elementos se incluya en el articulado del Código de Minería.

Leonardo Rodríguez, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), indicó que los tres proyectos considerados proponen que las tierras raras sean incorporadas como mineral de primera categoría.

En ese sentido, expresó que «es razonable que el Congreso dicte una norma para tener claridad respecto a qué categoría pertenecen los minerales dentro del concepto de tierras raras». Además, mencionó que el Código de Minería no tiene actualmente una referencia explícita a las tierras raras, lo que puede abrir algún debate sobre si corresponde considerarlo como mineral de primera o segunda categoría. «Las dos consideraciones son posibles», estimó.

El representante de la CAEM advirtió que «no basta con definir categoría de minerales; es necesario contar con un régimen permanente de promoción».

De parte de Diputados, Nicolás Massot (EF), remarcó que entre los tres proyectos presentados «hay una coincidencia básica, que es dar certeza respecto a la recategorización de los 17 elementos de tierras raras», pero puntualizó que «la principal diferencia es en cuanto a la incorporación de los proyectos de tierras raras al RIGI».

En ese sentido, la autora de una de las propuestas, Silvana Giudici (LLA), argumentó que su norma se presentó en 2025, y que «luego aparecieron otras iniciativas como el Super RIGI». «El proyecto plantea incorporar en la Categoría 1 a las tierras raras. Nunca se planeó una Ley aparte», añadió.

En contraste, el diputado Mario Manrique (UxP) manifestó que «estamos queriendo legislar sobre un mineral que no conocemos».