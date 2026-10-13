Proyecto Calcatreu: Patagonia Gold confirmó resultados de alta ley durante sus campañas de perforación

Patagonia Gold informó nuevos resultados provenientes de su programa de perforación exploratoria en el proyecto Calcatreu, ubicado en cercanías de Ingeniero Jacobacci, en Río Negro. Entre ellos, destacó el objetivo Belén Oeste, donde se interceptaron 8 metros con leyes promedio de 15,71 gramos de oro por tonelada (g/t) y 476,6 g/t de plata.

Estos datos corresponden a perforaciones realizadas después del 14 de enero, fecha donde entró en vigencia la Estimación de Recursos Minerales (MRE), que fue utilizada en la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto. Por ese motivo, no se incluyeron en el MRE o PEA actuales.

«Estos resultados resaltan el importante potencial de exploración que aún existe en Calcatreu, más allá de las perforaciones incluidas en nuestro actual MRE», expresó el CEO de la compañía, Christopher van Tienhoven, mediante un comunicado.

En esa línea, el ejecutivo adelantó que la empresa prevé profundizar los trabajos de exploración mientras avanza con el desarrollo de la operación minera.

«Ahora que el proyecto avanza como una mina en operación y con aproximadamente 10.000 metros de perforación adicionales previstos para los próximos 12 meses, vemos una oportunidad atractiva para ampliar el sistema mineralizado en paralelo al desarrollo de la operación existente», concluyó.

Altas leyes en Belén Oeste y Nelson

Según la compañía, un total de 51 pozos perforados interceptaron mineralización con leyes iguales o superiores al límite de 0,3 g/t de oro, utilizado para la composición de los resultados.

En Belén Oeste, las perforaciones identificaron intervalos de alta ley desde los 21 metros de profundidad, mientras que en el área de Nelson un pozo de perforación diamantina registró 7,7 metros con leyes promedio de 3,24 g/t de oro y 55,94 g/t de plata.

Ambos sectores se encuentran próximos al depósito Veta 49 y mantienen potencial de expansión tanto en profundidad como en sentido lateral. Además, la compañía identificó una nueva veta denominada Julieta, ubicada en el extremo norte de Belén.

Cómo avanzará el programa de perforación

Patagonia Gold llevará adelante un plan de exploración que se enfocará en evaluar 32 objetivos de exploración. La propiedad abarca unas 55.000 hectáreas, aunque hasta el momento la empresa exploró en detalle 3.000 de ellas. Como explicó el CEO, se prevé perforar cerca de 10.000 metros adicionales durante los próximos 12 meses.

En este marco, la compañía adquirió recientemente una máquina perforadora Boart Longyear LF90D, cuya llegada al proyecto está prevista para fines de noviembre. Se espera que de esta manera se gane una mayor flexibilidad logística y se reduzcan los costos al no depender de contratistas externos.