Más litio: cómo es la Planta II de Sal de Oro que POSCO inauguró entre Salta y Catamarca

POSCO Argentina inauguró la Planta II del proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la región de la Puna, entre Salta y Catamarca. Esta nueva instalación tendrá capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y se suma a las operaciones que la compañía desarrolla en el país, con inversiones acumuladas superiores a los 2.000 millones de dólares.

A partir de su puesta en marcha, sumará capacidad a un complejo que ya cuenta con una instalación de hidróxido de litio en General Güemes, Salta, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales.

Según la empresa, el desarrollo de Sal de Oro generó más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos desde el inicio de las obras, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. Además, trabaja actualmente con más de 270 proveedores locales.

El acto inaugural contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Catamarca, Raúl Jalil, junto con representantes de POSCO Holdings y POSCO Argentina.

Acuerdo para ampliar la producción de litio

En ese marco, POSCO Argentina y los gobiernos de Salta y Catamarca firmaron un memorándum de entendimiento para coordinar el desarrollo de las etapas III y IV de Sal de Oro. El objetivo con esta medida es elevar la capacidad productiva del complejo hasta las 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

El acuerdo contempla la coordinación de permisos y procedimientos administrativos, la evaluación del acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las nuevas etapas y medidas para promover el empleo y fortalecer la participación de proveedores locales.

La expansión todavía corresponde a fases futuras y dependerá de las decisiones de inversión y del avance de los proyectos. La compañía señaló que su prioridad inmediata es consolidar la operación de las plantas I y II y evaluar las inversiones adicionales.

Sal de Oro también cuenta con financiamiento de hasta 700 millones de dólares liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de fortalecer la estructura financiera del proyecto y acompañar el inicio de las operaciones de sus plantas.

Las provincias destacaron el impacto regional

Durante la inauguración, Gustavo Sáenz sostuvo que el sector minero en Salta y Catamarca «tiene dos pilares fundamentales: la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social». Además, destacó la cooperación con el Gobierno nacional y agradeció a la empresa por invertir en el país.

En la misma línea, Raúl Jalil valoró el trabajo en conjunto entre ambas provincias para impulsar el proyecto y señaló que su desarrollo contribuirá a incrementar las exportaciones y fortalecer la integración productiva de la región.

Desde el Gobierno nacional, Karina Milei sostuvo que la inversión representa «más producción, más empleo y más oportunidades para la región», mientras que Diego Santilli destacó a la minería como el «tercer motor de la República Argentina» después del agro y el sector energético.