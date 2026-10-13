Radiografía minera: se consolida el despegue del litio mientras se contrae la minería metalífera

El procesamiento de carbonato de litio en el norte del país y la extracción de sales impulsan el balance minero frente al retroceso de los metales preciosos. Foto gentileza.

La actividad minera e industrial vinculada a la transición energética en la Argentina presenta un escenario con dos realidades bien diferenciadas. De acuerdo con el último informe del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) publicado por el INDEC, el nivel general de la industria registró en agosto un crecimiento interanual del 8,4% y un avance acumulado del 7,9% en los primeros ocho meses del año. Este desempeño estuvo sustentado principalmente por el dinamismo de los recursos estratégicos.

El gran motor de este segmento es el bloque de minerales no metalíferos y derivados químicos, que experimentó un salto interanual del 17,8% y acumula un incremento del 31,8% en el período enero-agosto. Dentro de esta rama, el protagonismo se lo llevan los insumos críticos para la tecnología y las baterías recargables.

En el segmento de los minerales destinados a la industria química, la actividad registró una suba interanual del 11,6% y un acumulado positivo del 42,0% en los primeros ocho meses. Este resultado se explicó fundamentalmente por el avance del carbonato de litio y sus derivados, que mostraron un crecimiento del 12,2% respecto a agosto del año pasado y acumulan un alza del 44,5% en el año.

Durante el octavo mes del año, el beneficio total de carbonato de litio alcanzó las 8.582,6 toneladas, lo que representa un aumento interanual del 8,8%. La producción de este recurso clave para la transición energética global consolida así un crecimiento acumulado del 39,8% en lo que va del año, manteniéndose en volúmenes elevados dentro de las estadísticas oficiales.

Asimismo, la categoría que engloba la extracción de minerales de boro —tales como tinkal, ulexita, hidroboracita y colemanita, esenciales para diversos procesos tecnológicos e industriales— acompañó la tendencia positiva al registrar un incremento interanual del 27,0% en agosto. Este rubro acumula una mejora del 24,9% en el transcurso del año, reforzando la contribución del Norte argentino a la minería de transición.

En contraposición a este buen desempeño de los minerales tecnológicos, la extracción de minerales metalíferos sufrió un importante retroceso en el mes. El índice sectorial arrojó una caída interanual del 17,9% en agosto y acumula una contracción del 1,5% en el año. La principal incidencia negativa provino del segmento de metales preciosos —oro, plata y sus concentrados—, cuya producción se redujo un 25,2% en la comparación interanual.

Por su parte, el rubro de materiales vinculados a la construcción y la industria pesada evidenció retrocesos generalizados. La extracción de rocas ornamentales disminuyó un 18,2% interanual, mientras que la producción de piedra caliza y yeso cayó un 41,9%, arrastrada por la menor actividad en el procesamiento de clinker (-72,4%).

En la misma línea, la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos marcó una baja interanual del 5,8% en agosto. Dentro de este grupo, las arenas de fractura destinadas a la estimulación hidráulica (fracking) registraron un descenso del 11,2% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el rubro general de arenas conserva un leve saldo positivo del 1,3% en el acumulado anual.

De esta manera, el panorama revela una brecha marcada entre la retracción de los yacimientos de metales tradicionales y el fuerte impulso de los recursos estratégicos. La capacidad de crecimiento del sector minero no hidrocarburífero se sostiene firmemente en la expansión del litio y los minerales tecnológicos, consolidando su rol protagónico dentro de la agenda energética del país.