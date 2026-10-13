YPF comenzó los estudios del suelo marino en Río Negro para el proyecto Argentina GNL

El proyecto Argentina GNL sumó una nueva etapa de estudios técnicos en la costa rionegrina. Desde fines de la semana pasada, YPF lleva adelante una campaña de investigaciones geotécnicas en el Golfo San Matías, destinada a conocer en detalle las características del suelo marino donde se proyectan futuras instalaciones vinculadas a la exportación de gas natural licuado.

Las tareas se desarrollan a bordo del BG Warrior, un buque argentino de apoyo a operaciones costa afuera, equipado especialmente para realizar perforaciones, recuperar muestras de suelo y roca y efectuar ensayos sobre el fondo marino.

La campaña tendrá una duración estimada de cuatro semanas y permitirá obtener información fundamental para definir las condiciones técnicas de las futuras infraestructuras, entre ellas el muelle terminal y las instalaciones auxiliares previstas en el área de Sierra Grande.

Las investigaciones permitirán conocer la composición y las propiedades del subsuelo marino, así como las características del terreno sobre el que se proyectan las instalaciones. Para ello, se realizarán perforaciones y ensayos en distintos puntos del área de estudio. Las muestras obtenidas serán analizadas posteriormente en laboratorios especializados, con el objetivo de aportar datos precisos para el desarrollo de la ingeniería de detalle.

Según informó YPF, los trabajos se ejecutarán bajo estándares internacionales de seguridad, calidad y protección ambiental, mediante procedimientos de prevención, monitoreo permanente y gestión de residuos destinados a minimizar los impactos sobre el entorno marino.

Esta nueva campaña se incorpora a la secuencia de estudios que YPF viene realizando en el Golfo San Matías para avanzar en la planificación de Argentina GNL. En febrero se desarrollaron investigaciones geotécnicas del suelo marino y, más recientemente, el buque Rustrigen realizó tareas de inspección y mantenimiento de equipos oceanográficos destinados a registrar información sobre las corrientes, el oleaje y los niveles del mar.

En paralelo, la Provincia avanza con las instancias de información y participación ciudadana vinculadas al proyecto. Durante septiembre, más de 150 vecinos de Sierra Grande y San Antonio Oeste participaron de encuentros informativos organizados junto a YPF para conocer sus características y plantear consultas. Asimismo, para el 16 de noviembre está convocada la audiencia pública en Sierra Grande, donde se analizarán los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes al Proyecto FLNG.

Argentina GNL contempla el aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta, su transporte hasta la costa rionegrina y la posterior licuefacción y exportación hacia mercados internacionales. Su desarrollo inicial proyecta una capacidad de hasta 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia 2030, con posibilidad de ampliación a 18 millones.

Para Río Negro, el avance de las distintas etapas del proyecto representa una oportunidad de desarrollo productivo de largo plazo, con perspectivas de actividad logística, infraestructura, capacitación, empleo y participación de proveedores locales.