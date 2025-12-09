TotalEnergies ampliará programas con temáticas sociales para Neuquén

En la firma del convenio estuvieron presentes el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, el Director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni y Andrea Jaquelina Campo, presidenta de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque.

Por segundo año consecutivo, la empresa TotalEnergies junto al Gobierno de Neuquén y la comisión de fomento, renovaron nuevamente su compromiso con la comunidad de Aguada San Roque en el marco del programa “Aguada San Roque 2025”. Los programas están orientados a la gestión social que abordan ejes como la seguridad vial, la educación, el desarrollo local y el acceso de energía.

En sus inicios en 2024, la edición del programa se especificó en talleres de prevención de la violencia familiar y ofrecer soluciones para fortalecer la cohesión social y promover la participación comunitaria. En su edición actual se contó con 17 talleres que apuntaron a la inclusión digital, sostenibilidad ambiental, educación financiera y el desarrollo local.

Para esta nueva edición la ejecución del programa estará a cargo de la Asociación Civil MOIRU, una asociación comprometida con el desarrollo comunitario y la promoción de derechos humanos. Los programas además apuntan a la promoción de valores como el respeto, la empatía y la equidad de género.

El acuerdo se anunció hoy con el convenio marco de colaboración que contó con la firma del gobernador Rolando Figueroa, el Director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni y Andrea Jaquelina Campo, presidenta de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque. También participaron del evento el ministro de jefe de gabinete, Juan Luis Ousset, el intendente de Añelo, Milton Morales, y la Gerente de Gestión y Estrategia Social de TotalEnergies en Argentina, Claudia Borbolla.

“TotalEnergies está presente en Neuquén desde hace más de 30 años y siempre ha buscado ser un socio activo de la provincia, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo para todas las comunidades y actores con los que trabajamos”, señaló Sergio Mengoni, Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina.

Seguridad Vial y acceso a la energía

La empresa TotalEnergies además de estos programas, lleva adelante una serie de tareas que se orientan a la seguridad vial, el desarrollo local, la inclusión de juventudes y el acceso a la energía, así como también se involucra en temáticas sociales.

En colaboración con la Asociación Civil Minu y con el apoyo del Ministerio de Educación del Neuquén, TotalEnergies viene implementando desde 2021 el Programa VIA para la concientización y educación en seguridad vial y movilidad sustentable entre estudiantes de escuelas secundarias de la provincia, particularmente en la Ciudad de Neuquén, Añelo y Región de Los Lagos.

La compañía desarrolló este año un nuevo programa junto a Red de Innovación Local y los municipios de Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y Vista Alegre, con el objetivo de contribuir al diagnóstico de problemáticas de seguridad vial en el corredor Vaca Muerta y al diseño de respuestas locales e integrales. También con el objetivo de mejorar la seguridad vial, TotalEnergies participa junto a otras operadoras en la financiación de la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, conectando las Rutas Provinciales 8 y 17 lo cual ayudará a mejorar la conectividad de una ruta muy transitada por la industria.

Con el programa “Energía Joven” se hace foco en la educación y las juventudes. En un trabajo en conjunto con El Ministerio de Educación de la provincia, TotalEnergies brinda a escuelas de la provincia charlar informativas y didácticas sobre tipos de energía y la matriz energética. Además, se acerca el programa de “Acceso a la energía”, que favorece a zonas rurales sin conexión a la red eléctrica.

La iniciativa, que ya otorgó energía limpia a familias en el área de influencia de Aguada Pichana Este y San Roque, en Añelo, es implementada en colaboración con TotalEnergies Renovables Argentina y la empresa especializada ALP Group. La misma tiene como objetivo brindar acceso a energía renovable a través de la instalación de paneles solares y todo el sistema eléctrico de acuerdo con las necesidades individuales relevadas.

TotalEnergies también participa desde hace dos años en el programa de Becas Gregorio Álvarez, una iniciativa del Gobierno de Neuquén que apunta a fortalecer la permanencia, el egreso y la reinserción educativa de jóvenes neuquinos de entre 4 y 35 años, tanto en los niveles obligatorios como en la formación técnica, profesional y laboral.