Confirmado: el aguinaldo para estatales de Neuquén ya tiene fecha y se cobrará antes de Navidad

El Gobierno de Neuquén confirmó la fecha de pago de la segunda cuota del aguinaldo, dando la señal de largada a las compras navideñas para miles de familias. La administración provincial decidió adelantar el depósito para que el dinero esté disponible con una semana de anticipación a las Fiestas. Cuándo se cobra.

El aguinaldo estará disponible en las cuentas de los beneficiarios el jueves 18 de diciembre, según confirmaron desde Provincia.

Quiénes cobran el aguinaldo este 18 de diciembre en Neuquén

La decisión del gobierno provincial alcanza a la totalidad de la administración pública, incluyendo tanto a los agentes activos como a los pasivos. El beneficio llegará al personal del Consejo Provincial de Educación (CPE), a todos los trabajadores de Salud y a los miembros de la Policía de Neuquén.

También están incluidos los empleados de la administración central y los organismos descentralizados. Por último, la medida abarca a los jubilados, pensionados y retirados que perciben sus haberes a través del ISSN.

Esta fecha se concreta pocos días después de que el gobierno pagara los haberes de noviembre, generando un doble flujo de ingresos en los hogares antes del 25 de diciembre.