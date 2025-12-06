Nuevo sistema digital para las mineras en Río Negro: ¿En qué consiste la plataforma de guías de tránsito?

Río Negro dió un paso fundamental en su plan de modernización del control del traslado de minerales. Desde la Secretaría de Energía y Ambiente, oficializaron el funcionamiento de la nueva plataforma que permite la digitalización de la actividad minera.

La plataforma fue desarrollada por La Asociación Latino Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC) y permite a mineros solicitar, emitir, rendir, pagar y consultar tanto guías internas como guías mineras desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además incorpora un módulo de rendición y pago electrónico.

El nuevo sistema digital concentra en una única plataforma todos los pasos vinculados a la gestión de guías, desde la solicitud hasta la rendición. Cada productor podrá iniciar sesión con su usuario, verificar el estado de sus solicitudes, consultar las guías habilitadas, completarlas con los datos de origen, destino, mineral transportado, vehículo y conductor, y generar automáticamente el documento oficial en formato PDF con código QR.

¿Cómo operar desde el sistema?

Para operar, deberán contar con usuario y contraseña válidos y mantener al día sus obligaciones administrativas, dado que el sistema solo habilita nuevas guías si se han rendido correctamente las anteriores y no existen trámites pendientes ante la autoridad minera, tal como establece el módulo de inscripción y validación disponible.

La modalidad permite fiscalizar en tiempo real la autenticidad de la guía, simplifica la carga administrativa, reduce traslados y garantiza una trazabilidad precisa de cada movimiento comercial.

Los productores mineros podrán ingresar al nuevo sistema en el sitio oficial: https://energia.rionegro.gov.ar/sistema-digital-guias-minerales . El productor puede seleccionar las guías utilizadas, confirmar la liquidación y realizar el pago mediante la plataforma e-pagos, utilizando los medios habilitados.

Una vez procesado el pago, el comprobante queda disponible en el registro de operaciones dentro de la misma plataforma, permitiendo un seguimiento ordenado y accesible de toda la documentación vinculada al transporte mineral. En el caso de las guías internas, la rendición se mantiene vigente pero no tiene costo, una característica que figura también en el documento de preguntas frecuentes del sistema.