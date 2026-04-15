Enarsa y Cammesa activan compras clave mientras se define el esquema de GNL para el invierno

Entre decisiones estructurales y operaciones de corto plazo, el sistema energético refuerza su estrategia de abastecimiento de cara al invierno. Foto gentileza.

El sistema energético argentino atraviesa días clave en la antesala del invierno, con definiciones en curso sobre el abastecimiento de gas y nuevas compras de respaldo para reforzar la oferta de energía. Actualmente, el Gobierno avanza en la definición del esquema de importación de Gas Natural Licuado (GNL) para los meses de mayor consumo, en una compulsa final entre Trafigura y Naturgy para convertirse en el agregador privado encargado de la operación.

La decisión se encuentra en una etapa decisiva luego de una licitación muy ajustada, en la que ambas compañías quedaron prácticamente empatadas en la primera ronda, con diferencias mínimas en las primas ofertadas sobre el precio internacional de referencia del gas en Europa. El resultado final deberá definirse entre este miércoles y el jueves por la mañana.

Mientras tanto, ENARSA salió a reforzar el sistema con compras de corto plazo. La empresa estatal concretó la adquisición de dos cargamentos de GNL con entrega prevista para la segunda quincena de mayo, según información de EconoJourna.

El objetivo es anticipar posibles picos de demanda en caso de bajas temperaturas, aunque se trata de operaciones puntuales que no forman parte del esquema estructural que está en definición.

Estas compras funcionan como un refuerzo del sistema mientras se resuelve la licitación principal. Según el análisis citado por el medio, no son comparables directamente con las ofertas del proceso del agregador privado, ya que este incluye costos adicionales como el uso de la terminal regasificadora de Escobar, logística marítima, impuestos y riesgos comerciales.

En paralelo, Cammesa también activó una licitación para la compra de 150.000 metros cúbicos de gasoil destinados a la generación eléctrica durante el invierno. Este combustible se utiliza en centrales térmicas cuando la demanda de electricidad aumenta y es necesario complementar el abastecimiento de gas.

El contexto internacional suma presión sobre estos costos. La escalada del conflicto en Medio Oriente impactó en el mercado de combustibles y elevó fuertemente las primas del gasoil en las últimas semanas, que llegaron a niveles muy superiores a los habituales.

A esto se suma la tensión en el mercado interno de combustibles, donde los precios locales se mantienen en algunos casos por debajo de la paridad de importación, en un escenario de mayor demanda estacional impulsada por la actividad agrícola.

Con el esquema de GNL aún por definirse y nuevas compras de respaldo en marcha, el sistema energético ajusta su estrategia para atravesar el invierno con mayor seguridad de abastecimiento.