Una empresa australiana invertirá US$ 1.160 millones para buscar litio en Catamarca

El proyecto Kachi prevé producir hasta 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de extracción directa, con menor uso de agua y mayor eficiencia productiva. Foto gentileza.

La firma australiana Lake Resources espera recibir durante 2026 la autorización para comenzar la construcción de su proyecto de litio Kachi, en la provincia de Catamarca, una iniciativa valuada en US$ 1.160 millones que se desarrolla en un contexto de recuperación de la demanda global y mejora en los precios del mineral.

La compañía proyecta que la aprobación del estudio de impacto ambiental se concrete en el primer semestre del año, lo que habilitaría el inicio de obras y marcaría el avance hacia la explotación del recurso en el salar Carachi Pampa. Ese paso también permitiría avanzar hacia la Decisión Final de Inversión (FID), considerada un hito clave porque implica el compromiso formal de financiamiento por parte de los inversores.

El proyecto se encuentra en un área conocida históricamente por la producción a pequeña escala de pegmatitas de espodumena con litio en las cordilleras de Ancasti. Foto gentileza.

El CEO de la empresa, David Dickson, indicó ante inversores que, una vez alcanzada la FID, el proyecto demandará aproximadamente 30 meses de construcción antes de iniciar la producción comercial. Según el cronograma previsto, durante el primer año de operaciones se producirían cerca de 23.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (CLE), mientras que en el segundo año se alcanzaría la capacidad nominal de 25.000 toneladas anuales.

Además, el plan contempla una segunda etapa de expansión con la incorporación de una planta adicional que permitiría duplicar la capacidad total hasta 50.000 toneladas anuales, posicionando a Kachi entre los proyectos de escala relevante dentro del sector del litio argentino.

Tecnología y menor impacto hídrico

Uno de los aspectos distintivos del emprendimiento es la utilización de tecnología de extracción directa de litio (EDL) mediante intercambio iónico, desarrollada por Lilac Solutions, socio del proyecto con una participación del 20%, mientras que Lake Resources conserva el 80%.

Este método busca reducir el consumo de agua en comparación con las tradicionales piletas de evaporación, además de mejorar el tratamiento de salmuera, la productividad y las tasas de recuperación, lo que se traduciría en menores costos operativos.

El proceso de validación tecnológica ha incluido pruebas piloto complejas. En ese sentido, el gerente general del Centro Nacional de Pilotaje en Chile, Andrés González, explicó que el testeo de alternativas de EDL exige reproducir condiciones operativas reales y respetar estrictos protocolos experimentales, sumando desafíos vinculados a la escala industrial y al eventual pre y postratamiento de la salmuera.

Durante 2025, Lake Resources informó avances que contribuyeron a disminuir el riesgo del proyecto Kachi. Entre ellos, el incremento de recursos a 11,1 millones de toneladas de CLE, la finalización del estudio de factibilidad definitivo de la fase 1 y la ingeniería completada junto a YPF Luz para el suministro eléctrico desde la red nacional.

Asimismo, el gobierno provincial notificó que la laguna Carachi Pampa, parte del proyecto, quedó habilitada para uso productivo regulado, lo que representa un paso relevante en materia de permisos y viabilidad operativa.

Contexto de mercado favorable

El impulso del proyecto coincide con un repunte de los precios del litio registrado entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, período en el que el valor del carbonato de litio aumentó más del 79% hasta ubicarse cerca de US$ 21.924 por tonelada en mercados de China y Australia.

En paralelo, entidades financieras y consultoras han revisado al alza sus proyecciones para el período 2026–2030, anticipando una duplicación de la demanda global impulsada por el crecimiento de los sistemas de almacenamiento energético y la expansión sostenida del mercado de vehículos eléctricos en Asia y Europa.

En este escenario, Dickson consideró que las perspectivas del proyecto Kachi son favorables y que su avance podría posicionarlo como uno de los desarrollos relevantes del litio en Argentina, tanto por su escala como por la incorporación de tecnología de extracción directa y su potencial de expansión futura.