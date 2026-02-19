Nueva expansión minera en Salta: Diablillos suma 6.200 hectáreas para explorar oro y plata

El proyecto Diablillos se localiza en la Puna argentina, al sur de la provincia de Salta, y es 100% propiedad de AbraSilver.

La compañía canadiense AbraSilver Resource Corp. continúa consolidando el desarrollo del proyecto minero Diablillos, en la Puna salteña, mediante la adquisición de nuevas concesiones que amplían su presencia territorial y abren oportunidades adicionales de exploración y expansión productiva.

La empresa informó que alcanzó acuerdos con distintas partes independientes para incorporar más de 6.200 hectáreas de terrenos mineros ubicados en los alrededores del proyecto principal. La operación, que combina pagos en efectivo y la entrega de acciones, representa una inversión cercana a los US$4,65 millones.

Más concesiones para fortalecer el desarrollo del proyecto

Entre las propiedades incorporadas se encuentran María Amalia, Mi Belelo III y Natalia, consideradas áreas estratégicas por su cercanía al yacimiento y su potencial para fortalecer la infraestructura del proyecto. Según explicó el presidente y director ejecutivo de la compañía, John Miniotis, estas adquisiciones permiten ampliar la huella territorial y generar opciones para asegurar recursos críticos, como el acceso al agua, que resultan determinantes para futuras etapas productivas.

La ampliación del paquete de concesiones también busca robustecer el pipeline de exploración de la compañía, reducir riesgos operativos y brindar mayor flexibilidad para escalar el proyecto más allá de los parámetros previstos en el Estudio de Factibilidad Definitivo. En ese contexto, la empresa evalúa la posibilidad de extender la vida útil de la mina y aumentar la capacidad de procesamiento en etapas posteriores.

El proyecto Diablillos es considerado uno de los emprendimientos de metales preciosos más relevantes del país y se ubica en una zona de cooperación minera entre las provincias de Salta y Catamarca. A lo largo de distintas campañas de perforación, el yacimiento ha arrojado resultados positivos en oro y plata de alta ley, lo que ha sostenido el interés de inversores y el avance de programas exploratorios continuos.

En paralelo a las nuevas adquisiciones, la compañía ha progresado en otros frentes del proyecto, incluyendo perforaciones en múltiples fases, estimaciones actualizadas de recursos minerales y el desarrollo de estudios técnicos orientados a respaldar el camino hacia una eventual etapa de construcción.

Con estas decisiones estratégicas, AbraSilver ratifica su enfoque de crecimiento a largo plazo en el sector minero argentino, combinando la consolidación de su posición territorial con la expansión exploratoria y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para una futura operación competitiva.