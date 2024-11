A días del vencimiento del plazo, Río Negro no logró aún firmar ninguna prórroga petrolera

Faltando pocos días para el final del plazo, Río Negro aún no acordó la prórroga de ninguna de las 23 áreas en carpeta.

La frase que dice «hecha la ley, hecha la trampa», se aplica a la precisión a lo que está sucediendo en Río Negro con el proceso de prórrogas de las 23 concesiones petroleras que tiene la provincia, ya que el Gobierno emitió recientemente una nueva ley para su tratamiento que no solo impuso plazos exigentes para las negociaciones, sino que llevó a la encerrona que hoy se ve, ya que faltando pocos días para el vencimiento del plazo de firma de las extensiones, todavía no se selló el acuerdo por ninguna de las áreas.

La situación fue confirmada por la secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya, quien reconoció que «no cerramos acuerdos con ninguna empresa aún, estamos aún en ese proceso y con los tiempos, pero el ideal era cerrar todo este 30 (de noviembre) para elevarlos a la Legislatura, pero evidentemente nos va a llevar un tiempo más«.

La ley que rige este nuevo proceso de prórrogas petroleras es la 5733/24 que se aprobó el 19 de julio pasado y que dio un plazo de solo 60 días, una vez completada la documentación previa, para la negociación de las condiciones de la prórroga con cada empresa.

«Son 60 días corridos, que depende de cuándo se comienza a contar en cada caso, por lo que estamos todavía con los tiempos, pero ajustados», indicó Moya.

Pero la ley sí tiene un plazo fatal: el 12 de diciembre, en apenas dos semanas, cuando cada prórroga no solo ya debe estar firmada entre la empresa y la provincia, sino además ratificada por la Legislatura.

Regalías más bonos, las críticas de las empresas

El proceso de prórroga de las concesiones abarca a nueve petroleras: YPF, Tecpetrol, Aconcagua Energía, Vista, Petróleos Sudamericanos, President Petroleum, JCR y Madalena Energy.

Energía On dialogó con las compañías que coincidieron en señalar que la discusión por las altas exigencias económicas de Río Negro son para ellos la principal causa de que no hayan sellado aún los acuerdos.

«La ley marca este plazo de 60 días para negociar, porque además de las exigencias que puso Río Negro para las prórrogas que ya son de por sí altas, porque son regalías del 15%, el cánon de prórroga y el plan de inversiones, también nos están pidiendo un bono extra y, para algunas áreas es un pedido tan alto que la expectativa económica no cierra y convendría devolverlas», aseguró el CEO de una de las petroleras quien, al igual que sus pares, solicitaron permanecer en el anonimato dado que aún siguen adelante con las gestiones.

Desde otra de las petroleras en el proceso, cuestionaron las exigencias del gobierno de Alberto Weretilneck, ya que plantearon que «no solo van a contramano de lo que están haciendo las demás provincias, que bajan regalías y ofrecen inventivos, sino que es como que no entienden que el convencional no es igual que hace diez años, por lo que no se puede exigir lo mismo».

En ese sentido, se marcó que, por ejemplo, mientras Mendoza acaba de adjudicar un área con una rebaja de las regalías al 12% y sin solicitar cánones extraordinarios, en Río Negro se mantuvo el 15% vigente hasta la fecha, que contrasta además con la vecindad de Vaca Muerta en donde las regalías son del 12%.

«El plan de inversiones que se exige es muy alto porque es igual al de la prórroga anterior, como si los pozos fueran a rendir igual que hace 10 años», cuestionó el referente de otra empresa que resumió el dilema del debate: «mientras más regalías, cánones y bonos nos pidan, no solo tenemos menos plata para el plan de inversión sino que nos pueden dejar directamente sin rentabilidad y ya vimos que hay una de las operadoras que entró en concurso preventivo», en referencia a President Petroleum.

Una a una, las petroleras y las áreas que se busca prorrogar

En total son 23 las concesiones hidrocarburíferas que Río Negro busca extender ya que tienen plazo de finalización entre 2025 y 2027. Entre estas áreas se cuentan las dos que YPF selló recientemente su venta pero que deben ser extendidas por la firma de bandera.

Petróleos Sudamericanos tiene seis áreas cerca de su vencimiento: Bajo del Piche, El Medanito, El Santiagueño, Barrancas de los Loros y es socia con la empresa JCR en Centro Este y Loma Montosa Oeste. President Petroleum opera Puesto Flores/Estancia Vieja; Las Bases y Puesto Prado.

Aconcagua Energía tiene tres áreas propias en la lista por vencer: Catriel Viejo, Catriel Oeste y Loma Guadalosa. A la vez, opera áreas de Vista, la firma de Miguel Galuccio, que también están cerca del vencimiento que son 25 de Mayo/Medanito; Jagüel de los Machos y Entre Lomas.

Madalena Energy tiene en la lista a Rinconada y Puesto Morales, Medanito SA al bloque Medianera; Tecpetrol tiene Agua Salada e YPF tiene a Río Neuquén cerca del vencimiento. La firma también tiene los bloques Estación Fernández Oro y Señal Picada/Punta Barda que están en venta como parte del Proyecto Andes.