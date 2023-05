Vaca Muerta: abrió la licitación para el helicóptero sanitario solicitado por Petroleros

Autoridades de las cámaras que nuclean a las petroleras y del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa se reunieron esta mañana para cerrar el acuerdo de seguridad. Informaron que ya se lanzó la licitación para el helicópero en pos del plan aéreo de evacuación sanitaria, acordaron el trabajo conjunto con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y el uso de una plataforma digital para capacitar trabajadores en seguridad.

«La evacuación aérea es un tema importantísimo que nos va a permitir, en el caso de que en una industria como la nuestra pueda suceder un accidente, que tengan la posibilidad de rápidamente llegar a un centro asistencial donde curan esa necesidad«, subrayó el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci tras la reunión con las cámaras empresariales.

Según adelantó, hay varias empresas operadoras que no suscribieron aún al acuerdo. «La que no participe en esto, que no le dé el valor a la vida de los trabajadores como corresponde, van a tener serios problemas con nosotros«, aseguró el referente. Las firmas que se sumaron son «YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Pluspetrol y Capex», detalló en diálogo con Energía On.

Las cámaras le solicitaron una semana más para incorporar adhesiones de las empresas. «Ya han licitado el sistema de evacuación. La semana que viene van a viajar con el oferente que haya ganado y vamos a definir el punto de reunión para tener acceso de la forma más rápido posible a todos los yacimientos. Vamos a tener el helicóptero sanitario con los profesionales que lo requieren«, destacó.

«Pero quiero dejar bien en claro que la empresa que desprecie de la manera que ha despreciado la vida de los trabajadores van a tener serios problemas con nosotros. Rápidamente vamos a tomar medidas de acción directa«, aseguró.

Además del plan aéreo, los otros puntos del acuerdo entre las cámaras empresariales y el sindicato de petroleros

En el encuentro se firmaron también acuerdos en los que las empresas responderán a lso informes que envíe la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene que se armó el año pasado, creada a partir de la explosión en la refinería NAO en Plaza Huincul. Tendrán un seguimiento con periodos definidos.

La comisión se conformó para relevar procesos, como intervención de la autoridad de aplicación y funcionamiento, administración y aplicación de capacitación de personal a través de plataformas digitales. Respecto a los relevamientos, desde el año pasado la comisión lleva a cabo un registro en los yacimientos de la cuenca neuquina sobre las condiciones de seguridad e higiene de las operaciones.

A la comisión se sumaron organismos provinciales relacionados a la materia y el Sindicato del Personal Jerárquico y profesional del petróleo y Gas Privado en Neuquén, Río Negro y La Pampa. Las empresas se comprometieron a incorporar los informes que les envíe el comité y a acordar una devolución con el correspondiente plan de acción en caso de ser necesario.

Cada empresa tendrá 15 días para efectuar la devolución una vez recibido el informe. Las firmas tendrán un seguimiento mensual (o según el periodo que acuerden) en el que representantes técnicos de las empresas junto con la comisión revisarán en forma conjunta «el avance y cumplimiento de las acciones propuestas para cerrar observaciones«, reza el escrito firmado.

En cuanto al uso de la plataforma digital, establecieron las pautas por las que se regirá el funcionamiento y administración para capacitar al personal de la industria. Según marcó Rucci, «ya está en condiciones de iniciarse. Estimamos que los que van a tener la responsabilidad de los cursos lo van a poner en practica la próxima semana».

La comisión es el organismo que dispone las capacitaciones. La primera apunta a «las 9 reglas que salvan vidas (IOGP) y la autoridad para detener las tareas«. Estos cursos estarán disponibles a partir del 1 de junio y son de carácter obligatorio para todos los trabajadores de la cuenca neuquina.

Rucci destacó que está avalada no sólo por el gremio si no también por las cámaras empresarias y representantes gubernamentales tanto de Neuquén como de Río Negro. Si al 1 de septiembre de este año el trabajador no registra tener el curso hecho, «no será habilitado para prestar tareas«, se lee en el escrito.

El delegado que participó en representación de la cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales, Tomas Hess remarcó que «hay que tomar las previsiones necesarias por que el activo más importante que tienen las empresas son las personas. Las reglas que se han fijado son claves y hay que seguirlas al pie de la letra».

Por su parte, el subsecretario de Trabajo de Neuquén, Néstor Alegría explicó que «nosotros que después iremos a visitar también a través de las distintas actividades. Vamos a seguir fiscalizando todo lo que tiene que ver con las actividades laborales. Se va a trabajar in situ con esta comisión mixta y en el desarrollo con las empresas y en conjunto con el sindicato«.

Elas cámaras empresariales que representan a las empresas productoras (CEPH) y de servicios especiales (CEOPE)