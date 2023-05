Vaca Muerta: tras un imprevisto, petroleras presentan el plan de evacuación aéreo sanitario  

Las autoridades del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa recibirán hoy a las 10 a representantes de la cámara que nuclea a las petroleras (CEPH) que presentarán las pautas para la implementación de un sistema de evacuación aérea sanitaria para Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina. El encuentro, que se iba a realizar ayer, se desarrollará hoy en la sede del gremio que lidera Marcelo Rucci en Neuquén Capital.

La reunión estaba planificada para ayer lunes, sin embargo, por un tema de logística vinculado con los pasajes de avión de algunos de los directivos que estarán hoy presentes, debió postergarse para este martes. Además de la ruta sanitaria, se espera que se acuerden otros puntos vinculados a la seguridad en Vaca Muerta (ver adelante).

Todo lo vinculado al plan de evacuación aérea fue lo que destrabó el conflicto que inició el pasado jueves 18 de mayo, tras el incidente en el que un operario perdió la mano. Inmediatamente el gremio petrolero de base se reunió y el domingo lanzó un «sorpresivo» paro que se levantó al día siguiente en Buenos Aires, luego de una reunión en el ministerio de Trabajo de Nación.

Vaca Muerta y el plan de evacuación: qué presentarán las empresas en la reunión de hoy

En el encuentro que se realizó el lunes de la semana pasada, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, recibió a las autoridades de las cámaras empresariales del sector y del gremio petrolero de base en Vaca Muerta. Tras una reunión de cinco horas, se acordó un nuevo encuentro para ayer, que finalmente se hará hoy.

Según confirmó el propio gremio, las empresas suscribirán a los acuerdos producto de la Comisión Paritaria de Seguridad e Higiene que se armó el año pasado, luego de explosión en la refinería NAO. La comisión se conformó para relevar procesos, intervención de la autoridad de aplicación y funcionamiento, administración y aplicación de capacitación de personal.

Paralelo a esto, y la clave que terminó de destrabar el conflicto la semana pasada, las empresas se comprometieron a presentarles a las autoridades sindicales las pautas para la implementación del sistema de evacuación aérea sanitaria para Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina.

Este medio consultó a diversas operadoras de Vaca Muerta sobre a presentación que se materializará hoy, pero no ofrecieron detalles. Hasta ahora la mayoría optó por mantener los planes bajo reserva.

Desde el ministerio de Trabajo se comprometieron a participar de los relevamientos de campo, y a brindar asesoramiento técnico y soporte para investigación de accidentes del sector.

Vaca Muerta: qué pasó el día del incidente y por qué se aceleró por el sanitario aéreo

Según detalló una alta fuente del sindicato petrolero a este medio, todo lo que sucedió luego del incidente que ocurrió en Agua del Cajón no solo fue desprolijo, sino que resaltó la necesidad de ajustar las medidas de seguridad del sector, en la cuenca.

«La base tenía una ambulancia, pero resulta que para ese vehículo no había chofer. Hubo que trasladar al operario en un auto particular y suturarlo de manera improvisada, sin atención primaria para controlarlo», le dijo la fuente a Energía On. Si bien aseguró que no se trata de una situación que se repite en la cuenca, sí marcó que este tipo de situaciones realza la necesidad de un sistema de evacuación aérea.

El incidente involucró a un trabajador del equipo SAI 651 que estaba operando en el yacimiento Aguada del Cajón, de la empresa Capex, en Plottier. El trabajador fue alcanzado por una polea que, por la fuerza de la herramienta, le cortó la mano.

Las primeras empresas que dieron el visto bueno para establecer la ruta aérea fueron Pan American Energy, Vista, YPF, Tecpetrol y Pluspetrol. Desde el gremio aseguraban que iba a concretarse un acuerdo en esta línea a finales de marzo, sin embargo, las negociaciones se trabaron hasta ahora.

Si bien desde las empresas describieron el paro general del domingo 21 de mayo como «sorpresivo», en marzo el titular del gremio, Marcelo Rucci, ya había anticipado que, de no llegar a un acuerdo, iba a lanzar un paro.

Vaca Muerta: el gremio busca recomponerse

Tras la dura derrota electoral que sufrió el gremio petrolero, no solo en la intendencia de Añelo, corazón de Vaca Muerta, sino también junto al Movimiento Popular Neuquino (MPN), a nivel provincial, el sindicato y sus autoridades quedaron en una posición incómoda frente al escenario político que se conformará con las nuevas autoridades.

En la última asamblea petrolera que hizo el gremio en Añelo, previa a la histórica derrota electoral, el secretario general había reclamado a sus representados «lealtad y mayor esfuerzo«. El sindicalista había definido a las elecciones de abril pasado como “clave” e incluso había criticado fuertemente a los candidatos por fuera del MPN.

Con el paro del domingo 21 de mayo, la posterior reunión en Buenos Aires con autoridades nacionales y el encuentro de hoy, el gremio que lidera Marcelo Rucci, busca recomponerse de los golpes electorales y salir fortalecido de cara a los próximos reclamos paritarios.