Vaca Muerta: las pymes de Añelo apoyan el paro anunciado por los petroleros

Después de que el sindicato que conduce Marcelo Rucci decidiera ir al paro la próxima semana, una organización empresarial salió en respaldo de las medidas de fuerza dado que comparten los motivos. La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa) expresó su apoyo en sintonía a los planteos de las pymes ante la baja de la actividad.

El miércoles, la comisión directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó un paro con afectación de la producción en Vaca Muerta. La medida de fuerza será el jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto. Por el cambio de turnos, la movilización de los operarios comenzará a notarse a partir de las 20 horas del miércoles 30.

«Empresarios y sindicatos podemos tener diferencias operativas, que debatimos en ámbitos formales y con respeto institucional. Pero hay algo que nos une: el compromiso con los trabajadores», comunicó Ceisa, la entidad que nuclea a las pymes ubicadas en el corazón de Vaca Muerta, en una nota con la firma de su presidente Raúl Martín.

«Hoy la situación es crítica. La parálisis de obras, la caída sostenida de la actividad y los despidos —que ya superan los 7.000 puestos entre transporte, construcción, operación y servicios hidrocarburíferos— exigen respuestas urgentes, firmes y coordinadas», sostuvo el titular de la cámara empresarial en el comunicado.

El sindicalista petrolero Marcelo Rucci confirmó que hay 1200 despedidos y 2000 personas en sus casas cobrando el sueldo básico. En rueda de prensa después de las elecciones del gremio el martes pasado, el líder de los petroleros de la Cuenca Neuquina dijo: «Hemos tratado de ver la manera de que la gente quede trabajando, no hemos sido escuchados y nos obligan a recurrir a esto».

«En Añelo lo sabemos bien: no hay desarrollo posible sin producción, pero tampoco sin trabajadores. Como empresarios locales, lo decimos con claridad: no habrá inversión sostenible en una región fracturada por la desocupación. No hay crecimiento sin inclusión. No hay futuro si se apaga el motor del trabajo», expresó más adelante.

Desde la visión de Ceisa, «el trabajador es la mejor inversión» porque la motivación y el compromiso se traduce en resultados. La cámara pyme planteó que la visión sindical está orientada al bienestar de los trabajadores. Es así que analizó: «ambas miradas convergen en un objetivo común: preservar la paz social y asegurar prosperidad para cada familia y para toda la comunidad».

En ese contexto, la organización empresarial respaldó el reclamo sindical, considerando que además fueron canalizados de forma legítima e institucional, y expresó que «el trabajo digno es el pilar de nuestras comunidades». Y añadió: «su pérdida compromete la estabilidad social, debilita la economía regional y pone en jaque la continuidad del desarrollo productivo».

Ceisa valoró el trabajo del Gobierno de Neuquén con la implementación del Plan Emplea Neuquén y las gestiones en la ciudad de Buenos Aires, donde se conformó la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta. No obstante, llamó a las operadoras y todos los actores de la industria a comprometerse con el escenario de baja de actividad que se espera para lo que resta del 2025.

«No se trata sólo de balances: detrás de cada despido hay una familia, un proyecto de vida, un pueblo que se resiente», subrayó Ceisa.