Los pájaros y la noche, los errores que hicieron fracasar un complejo que costó US$ 2.100 millones

Un par de errores de cálculo le van a costear realmente muy pero muy caro no solo a las empresas propietarias de un mega desarrollo de energía termo solar sino también al gobierno de los Estados Unidos que les dio un crédito, ya que a pesar de que costó el equivalente a una represa como la del proyecto Chihuido, ya se definió que cerrará el año que viene.

En detalle, el complejo termo solar se llama Ivanpah Solar Power Facility, está emplazado en el desierto de Mojave, en los Estados Unidos, y es de propiedad de tres empresas colosas como son NRG Energy, BrightSource Energy y Google.

Sin embargo, el ambicioso proyecto para aprovechar la energía solar en el desierto con una potencia instalada de 392 MW, tuvo dos errores de cálculo que a pocos años de su puesta en marcha, y con un costo de 2.180 millones de dólares, ya se anunció que deberá cerrar definitivamente el año que viene.

La planta, que fue el desarrollo termo solar más grande del mundo, se inauguró en 2014, cuenta con más de 173. 500 heliostatos repartidos en tres enormes campos, pero hubo dos factores que terminaron haciendo que no solo no su energía no sea tan «verde» como se esperaba, sino que además la encarecieron al punto de que se acaba de anular su contrato de venta.

La definición de no comprarles más energía que anunció Pacific Gas & Electric (PG&E), poniendo fin anticipadamente al contrato que tenían hasta el 2039, fue la sentencia de muerte del megadesarrollo, y es que la disparada de su costo hace casi imposible que puedan conseguir otro comprador.

Los dos errores de cálculos provinieron, por un lado, del calor necesario para el funcionamiento de este enorme sistema termo solar. Esto, derivado en buena medida por las bajas temperaturas que reinan en el desierto por las noches, hicieron que el complejo debiera recurrir a un respaldo de gas natural para quemar y alcanza así las temperaturas necesarias.

Este uso de gas natural no solo puso fin al perfil verde del proyecto que tuvo para su construcción un crédito de nada menos que 1.600 millones de dólares de la gestión Obama, sino que además, es lo que encareció mucho el costo de su energía.

Un segundo factor, terminó de disparar los costos y fue el elevado valor del mantenimiento de los heliostatos, en especial por las inclemencias del desierto.

Mientras que los pájaros fueron el otro error de cálculo que terminó manchando y mucho la reputación del complejo como «no verde». Por ser un complejo termo solar, es decir que utiliza el calor captado para la generación de energía eléctrica, el predio generó una especie de «lupa» gigante en la cual miles de aves murieron por las elevadas temperaturas.

Se estima que este cono de calor, provocó la muerte de hasta 28.000 aves al año, a raíz de este efecto poco calculado que genera el sistema solar.