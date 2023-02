La producción de Vaca Muerta está concentrada en unas ocho operadoras, pero el año récord que fue el 2022 para la industria de los no convencionales dejó un dato que sobresale del resto: además de que las extracciones crecieron a marcas inéditas, también se diversificaron. Las principales compañías de la formación cada vez bombean más.

Primero repasaremos cómo le fue a la petrolera de bandera YPF en la producción de ambos segmentos y luego cómo le fue al resto de los principales productores, tanto de petróleo como de gas. Vale señalar que se tomó la producción promedio de todo el año y solo se tuvo en cuenta el criterio operador, y no por participación.

Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación, y fueron recopilados en un informe especial de la consultora Economía y Energía (E&E) que lidera Nicolas Arceo. También se utilizaron datos procesados por Energía On.

En números 276.600 barriles de petróleo shale por día fueron las extracciones de diciembre en la formación.

Antes de ir a los detalles, vale señalar que la producción de petróleo shale fue de 276.600 barriles en diciembre del año pasado (último dato disponible). Pero para este artículo se utilizarán las extracciones promedio del año, que fueron de 242.800 barriles por día.

Cómo le fue a YPF en 2022

A simple vista lo que se ve en el segmento del petróleo shale es que YPF (como operador) perdió algunos puntos en su participación sobre la producción total de la formación. Mientras que en el segmento del shale gas fue ganando terreno.

Este fenómeno no tiene que ver con que la petrolera de bandera haya producido menos, sino todo lo contrario. Si se observa la producción promedio anual, la petrolera de mayoría estatal fue la líder en ambos segmentos.

En 2020 la empresa bombeó, en promedio, el 62% de todos los barriles de petróleo shale, mientras que en 2021 perdió 2 puntos porcentuales y el año pasado otros 2 puntos y cerró en 58% sobre el total producido.

La compañía pasó de bombear un promedio de 69.800 barriles de petróleo por día en 2020, a unos 97.100 barriles diarios en 2021. Y el año pasado promedió un aproximado de 140.000 barriles por día, es decir, más que duplicó su producción operada sobre 2020.

Respecto al crudo shale, la caída sobre la participación total de la producción en los últimos 2 años se explica porque hubo otros operadores en la formación que incrementaron sus extracciones. Para Vaca Muerta es una gran noticia porque comienza a verse una diversificación de las inversiones que, incluso, prometen ser récord este año y superar los 8.000 millones de dólares.

En números 6.000 millones de dólares se invirtieron en Vaca Muerta durante 2022, según datos de la provincia de Neuquén.

En lo que hace al segmento de shale gas, la petrolera de bandera incrementó su participación en los últimos tres años.

En 2020 sus extracciones del gas de Vaca Muerta representaron el 25% sobre el total producido. Un año después promediaron el 30% y el año pasado escaló a 31% de todo el volumen extraído.

En 2020 la firma promedió extracciones de shale gas de 7,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), en 2021 escaló a 11 MMm3/d y el año pasado a 15,5 MMm3/d. Al igual que en el segmento del crudo, más que duplicó su producción operada de shale oil.

La explicación en el segmento no es otra más que el Plan Gas Ar.. De la mano del programa de incentivos, la petrolera de bandera, (al igual que resto de los operadores de gas) no solo aumentaron, sino que también sostuvieron la producción. El efecto del programa en el campo podría haber sido de mayor impacto, pero las restricciones en el transporte no lo permitieron.

El petróleo de Vaca Muerta

El segundo productor de shale oil en Vaca Muerta el año pasado fue Vista, la petrolera de Miguel Galuccio. La firma promedió extracciones diarias de unos 33.500 barriles (kbbl/d) de shale el año pasado.

Sobre la participación total de producción, Vista pasó de representar el 8% en 2020 (8,8 kbbl/d), al 13% en 2021 (21,3 kbbl/d) y durante el 2022 (33,5 kbbl/d) se hizo cargo del 14% de todos los barriles de shale.

Muy de cerca en el ranking le siguió Shell, que registró una producción promedio operada de shale de 28,9 kbbl/d. En 2020 bombeó 10,1 kbbl/d y pasó a 15,3 kbbl/d en 2021.

La petrolera privada pasó de hacerse cargo del 9% de la producción total de Vaca Muerta en 2020 y 2021 al 12% el año pasado. El promedio del año pasado significa que subió sus extracciones casi un 190% respecto a 2020.

En cuarto lugar quedó la petrolera de la familia Bulgheroni, Pan American Energy (PAE), que produjo, en promedio, unos 16,0 kbbl/d en 2022 desde Vaca Muerta. En 2020 y 2021, sus extracciones fueron de 9,3 kbbl/d y 9,5 kbbl/d, respectivamente.

Su participación sobre el total producido en la formación fue de 8%; 6%; y 7%, en cada año. Los datos muestran que la firma aumentó sus extracciones, sin embargo, el salto pronunciado del resto de los operadores fue más alto.

El top cinco lo completó la norteamericana ExxonMobil que promedió extracciones de 7,6 kbbl/d por día. Pasó de 4,7 kbbl/d en 2020, a 4,3 kbbl/d en 2021.

Los datos muestran que en 2020 y 2021 cubrió el 4% y 3% de la producción total de shale, en cada caso, y el año pasado se mantuvo en 3%. Al igual que lo que sucedió con PAE, el salto pronunciado del resto de los operadores planchó el promedio anual del año pasado.

A simple vista lo que se ve es que la mayoría de los principales operadores aumentó sus extracciones. La diferencia se marca entre los que crecieron exponencialmente y los que mantuvieron un salto sostenido.

El gas de Vaca Muerta

La segunda productora de shale gas de Vaca Muerta (teniendo en cuenta la media anual) fue la petrolera del grupo Techint, Tecpetrol. La firma promedió extracciones de 15,1 MMm3/d, muy de cerca de YPF.

En 2020 y 2021 registraron un promedio de 10,9 MMm3/d y 12,5 MMm3/d, respectivamente. Sobre 2020, la firma consolidó un salto de casi el 40% en las extracciones.

En términos de participación anual, Tecpetrol pasó de cubrir el 36% y 34% de las extracciones totales en 2022 y 2021, en cada caso, y el año pasado cerró en 30%. De nuevo, los datos muestran que la firma aumentó la producción, pero la recuperación de otros operadores, como YPF, muestra que las inversiones en el segmento del shale gas se diversificaron.

En tercer lugar se ubicó TotalEnergies que cerró el 2022 con extracciones medias anuales de 6,1 MMm3/d. Pasó de 4,9 MMm3/d en 2020 a 4,3 MMm3/d en 2021.

La empresa pasó de cubrir el 16% de las extracciones totales en 2020 al 12% en 2021 y 2022, pese al aumento que consolidó.

Al igual que en el segmento del petróleo shale, Pan American Energy fue la cuarta productora de shale gas de la formación. En 2022 promedió una producción de 5,7 MMm3/d, mientras que en 2020 y 2021 sus extracciones habían sido de 1,8 MMm3/d y 2,6 MMm3/d, respectivamente.

Su participación sobre el total pasó de 6% a 7% en 2021 y el año pasado cerró en 12%. Sobre 2020 consolidó un salto del 224%.

Por último, el top cinco lo completó Pluspetrol que mostró extracciones medias anuales de 4,1 MMm3/d. En 2020 produjo 2,6 MMm3/d y en 2021 otros 3,3 MMm3/d. Su participación sobre el total producido era de 9% y bajó a 8%, por el aumento pronunciado del resto de los operadores.