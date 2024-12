Vaca Muerta y los tres datos que no conocés: ¿Hay cigüeñas en los pozos?

Desde hace un tiempo a esta parte, prácticamente todos los argentinos han oído hablar de Vaca Muerta, una formación geológica de la cual ya proviene más de la mitad del petróleo y del gas natural del país y que promete generar una lluvia de dólares de la mano de las exportaciones. Pero hay datos o aspectos que no muchos conocen y que generan confusiones. En este artículo repasamos tres de ellos: las cigüeñas, qué es lo no convencional y qué dan los pozos.

El primer dato que más confusión genera es considerar que Vaca Muerta da un tipo de petróleo y gas natural que es no convencional, como si eso lo hiciera diferente al resto del gas y el petróleo. Y eso, no es así.

Lo no convencional no es ni el petróleo, ni el gas de Vaca Muerta. Tampoco es que Vaca Muerta sea una formación no convencional, porque se trata de una formación geológica cuyo tipo es el shale.

Lo que es no convencional es la forma de extracción, la forma de lograr llevar a la superficie los hidrocarburos que hay en su interior, y que a diferencia de la técnica de extracción convencional, en este caso se requiere realizar fracturas hidráulicas para generar los conductos dentro de la roca madre, para que el gas y el petróleo puedan fluir.

Así que, en resumen: el gas y el petróleo de Vaca Muerta son gas y petróleo como los de otro tipo de formaciones. Si bien pueden tener algunas variaciones como la densidad del crudo o la mayor o menor cantidad de líquidos ricos del gas, no por eso son otro tipo de gas o de petróleo.

¿Hay torres o cigüeñas?

En la jerga informal se conoce como torre a un equipo de perforación, también conocidos como rig, perforador o taladro. Son equipos de grandes dimensiones, de más de 30 metros de altura que decoran el horizonte de Vaca Muerta ya que además están completamente iluminados de noche.

Pero hay otro tipo de equipos que se vinculan mucho con la industria petrolera y que comúnmente se los conoce como cigüeñas o guanacos. Se trata de los llamados AIB, Artefactos Independientes de Bombeo, cuya función es precisamente bombear, generar presión dentro de un pozo que la ha perdido, para que el petróleo y el gas puedan llegar a la superficie.

Los perforadores son los equipos con los que se hacen los pozos, en Vaca Muerta y en toda zona petrolera. Una vez terminada la perforación se retiran.

Un punto muy común de confusión es considerar que en Vaca Muerta los pozos no tienen cigüeñas, e incluso hay quienes creen que la torre es lo que se utiliza para que produzcan, como si la misma permaneciera allí para siempre.

Lo real es que los perforadores se retiran de las locaciones cuando terminan de perforarlas, y de hecho, en toda Vaca Muerta hay solo 35 torres trabajando para todas las empresas.

Un pad de Vaca Muerta que ya cuenta con cigüeñas. Foto: Matías Subat.

Pero además, en Vaca Muerta los pozos también pueden tener cigüeñas y efectivamente hay muchas. Las cigüeñas no son algo exclusivo del convencional, sino que se deben colocar cuando un pozo ha perdido presión.

En Vaca Muerta es habitual que, dada la alta presión de la formación, los pozos no requieran un AIB o cigüeña en sus inicios. Pero sí es posible que luego de un par de años, la presión haya bajado significativamente, haciendo necesario el uso de un artefacto de bombeo.

Un pozo en Vaca Muerta que no requiere asistencia de inyección. Solo se observa el árbol de producción con sus válvulas. Detrás, a la izquieda, se ve un equipo desarenador.

Esto se ve con claridad en las áreas con más años de actividad en Vaca Muerta, como puede ser Loma Campana. Donde no solo hay posiblemente cientos de cigüeñas, sino que además, a diferencia del convencional, lo habitual es verlas en grupos, ya que se trata de los pozos de un mismo pad. Una imagen poco usual en el convencional en donde los pozos no suelen estar tan cercanos, o al menos no en la Cuenca Neuquina.

¿Qué dan los pozos de Vaca Muerta?

Aclarado ya el punto de lo no convencional, hay un último dato que muchas veces genera confusión y es qué tipo de producción da un pozo de Vaca Muerta. Y la respuesta corta es que depende de la zona en la cual esté dicho pozo.

A lo largo de Vaca Muerta existe lo que se conoce como «ventanas de producción», que son los sectores de la misma roca generadora en donde hay una mayor concentración de petróleo, de gas, de ambos o de solo uno de ellos.

Estas ventanas de producción van desde el oeste al este, comenzando por una franja que recorre el lado «largo» del triángulo que es Vaca Muerta en donde solo hay gas natural, la ventana del llamado «gas seco». Allí los pozos solo aportan gas natural.

Las ventanas de Vaca Muerta marcan qué dan sus pozos.

Luego hay una serie de ventanas intermedias, en las que se va mezclando en mayor o menor medida el gas y el petróleo, desde la ventana del gas húmedo, al gas condensado y termina en la del petróleo volátil. En estos tres sectores los pozos traen a la superficie tanto petróleo como gas natural, todo junto, yendo de oeste a este con una mayor cantidad de gas a una mayor cantidad de petróleo. Y como se ve en la imagen, la lonja tiene una curvatura.

Finalmente, toda la lonja este de Vaca Muerta, que va desde el oeste de Rincón de los Sauces, pasa por el este de Añelo y abarca toda la zona de Mendoza, Río Negro y La Pampa, es la ventana del petróleo negro. En esta zona los pozos únicamente producen petróleo, sin gas asociado.

Con lo cual, los pozos de Vaca Muerta tanto de Mendoza como de Río Negro no podrán esperar nunca tener una producción de gas natural, dado que en esas zonas la roca madre solo tiene petróleo.