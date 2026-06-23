En la previa al invierno, la producción de gas natural de Neuquén batió el máximo histórico

La producción de gas natural de Argentina no se compara mes a mes, sino en forma interanual dado que es el frío del invierno lo que dispara el consumo y con ello la producción para darle respuesta. Es por esto que históricamente los meses de julio y agosto han sido los de mayor producción. Pero eso fue hasta ahora, dado que los registros de mayo dejaron un dato destacado: la producción de gas natural de Neuquén llegó a un récord histórico absoluto en un mes que es la antesala del invierno y se sumó al récord histórico que también se dio en el segmento del petróleo.

De acuerdo a los registros oficiales de producción de la Secretaría de Energía de la Nación que fueron procesados por EnergíaOn, durante mayo en todo el país se extrajo un promedio de 155,96 millones de metros cúbicos.

Esto es un valor en sí mismo alto para tratarse del mes de inicio de la temporada de invierno en términos de industria, y marca que se dio un incremento del 5,6% en relación con mayo del año pasado.

Pero la sorpresa está en Neuquén, que ya desde hace largos años es la principal productora de gas natural de la Argentina y que ahora, de la mano de Vaca Muerta, multiplica los rindes.

En mayo, la producción de gas natural de Neuquén llegó por primera vez a los 115,14 millones de metros cúbicos, desplazando al récord total que databa de julio del año pasado con 114,51 millones de metros cúbicos y con el plus de darse antes de que todos los calefactores del país estén al máximo.

De cara a julio y agosto, que son los meses en los que habitualmente se da la mayor demanda, todo está dado para que este hito sea superado, aunque dependerá en buena medida de si queda espacio en los gasoductos del país.

Por qué la producción de gas llegó a un récord antes del invierno

Para comprender qué sucedió se deben analizar otras variables. Una es el mercado de exportación, pues durante mayo se registró un promedio diario de exportaciones de 9,29 millones de metros cúbicos de gas natural por día, un 12% más que lo registrado en el mismo mes del año pasado.

El flujo de estas exportaciones marca que el gran comprador fue Chile, con 8,98 millones de metros cúbicos diarios, y que el segundo flujo del mes pasado fue a Uruguay con 310.000 metros cúbicos por día.

Pero estas exportaciones explican solo una pequeña porción del récord, y por eso se debe visualizar lo que es cambio de los flujos de la producción de gas del país, en la que se observa cómo la producción del shale gas, el gas específico de Vaca Muerta, va creciendo y reemplazando la caída tanto del convencional como del tight gas.

La comparación con mayo del año pasado marca que tanto la producción de gas natural convencional, como del tight gas de arenas compactas cayó a razón de un 12 y 17%, respectivamente. Y esto hizo que por ejemplo la producción convencional disminuyera 6 millones de metros cúbicos diarios entre los dos años estudiados.

En contrapartida, la producción de gas natural de Vaca Muerta creció a paso firme y subio un 20% entre mayo de 2025 y mayo pasado, adicionando nada menos que 16 millones de metros cúbicos por día y explicando así el récord histórico que marcaron los desarrollos de la provincia.

Pues, como frutilla del postre, vale marcar que la producción de este gas específico de Vaca Muerta llegó en mayo a un promedio de 95,16 millones de metros cúbicos diarios, un valor tan alto que por sí solo habría batido lo que fue el viejo récord de la era del convencional, de la época en la que Loma La Lata marcaba el ritmo, y que era precisamente de 95 millones de metros cúbicos diarios, algo que ahora alcanzó Vaca Muerta, antes del invierno y antes de los proyectos para exportar su gas como gas natural licuado (GNL).