YPF busca jóvenes ingenieros para Vaca Muerta ¿Cuáles son los requisitos y cómo postularse?

YPF lanzó la tercera edición del programa Jóvenes en Ingeniería (JEI), destinado a ingenieros graduados que quieran integrarse a la empresa y ser parte de varios de los proyectos de infraestructura más importantes que se están realizando actualmente en Argentina.

Las actividades incluyen compartir experiencias con equipos técnicos de alto nivel que operan con los más altos estándares técnicos, desarrollar una mirada de la ingeniería vinculada a los desafíos reales de la infraestructura y operaciones de la compañía, y recorrer las diferentes etapas de los proyectos.

Para aquellas personas que estén interesadas en participar, la fecha de ingreso al programa está prevista para septiembre de 2026. Las inscripciones se pueden hacer mediante este enlace.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa

Para ser parte de la iniciativa, YPF exige los siguientes requisitos:

Haber egresado de alguna de las carreras de Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Química, Civil, en Materiales o Aeronáutica.

Tener al menos 2 años de experiencia en gestión de ingeniería o procesos y seguridad en el diseño o planificación, estimación y costos de proyectos.

Idioma Inglés intermedio o avanzado.

Tener disponibilidad para viajar y participar de proyectos en distintas locaciones.

Para dar más detalles frente a posibles dudas, YPF realizó un vivo en LINKEDIN al que aún se puede acceder. Durante la transmisión, dos jóvenes que ya forman parte de JEI relataron cómo lograron ser parte del programa, que aprendieron y cuál fue su experiencia.