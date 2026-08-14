La mitad de los estudiantes termina la escuela primaria con saberes básicos: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Solo 50 de cada 100 estudiantes que empiezan la primaria en Argentina llegan a sexto grado en tiempo y forma, sin repetir ni abandonar, y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática. «La mejora en las trayectorias es una buena noticia, pero no alcanza: todavía tenemos una deuda enorme para lograr que todos los chicos aprendan lo que tienen que aprender al finalizar la primaria», advirtió María Sol Alzú, coautora del informe de Argentinos por la Educación. ¿Qué pasa en Neuquén y Río Negro?

Aunque existen diferencias entre jurisdicciones, la investigadora señaló que en Río Negro se observa una situación similar a la tendencia nacional. En el caso de Neuquén, aclaró que los resultados deben leerse con cautela, ya que la muestra no fue representativa por una sobrerrepresentación de escuelas privadas.

Desigualdad provincial y socioeconómica: la brecha de oportunidades en las aulas

El informe muestra que el 94% de los alumnos que ingresaron a primer grado en 2020 llegó a sexto en 2025 en el tiempo teórico esperado. Sin embargo, al cruzar ese dato con los resultados de las pruebas Aprender, el panorama cambia: de ese grupo, solo el 54% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática. La principal dificultad aparece en Matemática, donde apenas el 58% logró desempeños satisfactorios, frente al 79% registrado en Lengua.

Alzúa sostuvo que los resultados demuestran que no alcanza con mirar cuántos alumnos llegan al final de la primaria sin repetir ni abandonar. “Que los chicos estén en la escuela es una condición indispensable, pero el objetivo no puede terminar ahí, tienen que aprender”, enfatizó.

La brecha entre Lengua y Matemática aparece como uno de los puntos más preocupantes. Según el informe, las dificultades en Matemática son persistentes y se arrastran desde hace años. Para Alzú, se trata de un área crítica porque los saberes que aprenden en la primaria son “la base sobre la cual se construyen los aprendizajes posteriores”. Cuando los estudiantes llegan al siguiente nivel con dificultades acumuladas, sus posibilidades de avanzar con éxito se reducen.

Las disparidades a nivel provincial también son notables y exponen las marcadas desigualdades del sistema. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el Índice de Resultados Escolares con un 67% de estudiantes que llegan al final de la primaria en tiempo y forma con los saberes esperados. En el otro extremo se ubica Chaco, con apenas un 33%. Esta enorme brecha evidencia que las oportunidades educativas no son homogéneas en todo el país y que el lugar de residencia incide de manera directa en los aprendizajes.

El estudio también advierte una fuerte relación entre los resultados educativos y el nivel socioeconómico de los estudiantes. Las jurisdicciones con mejores indicadores suelen tener una mayor proporción de alumnos de sectores medios y altos, mientras que los resultados más bajos se concentran en contextos de mayor vulnerabilidad. La investigadora planteó que las políticas educativas deben prestar especial atención a quienes parten de situaciones más desfavorables.

En términos históricos, el IRE muestra un “estancamiento”, según Alzúa. Para la cohorte 2011-2016, el índice nacional era del 46%; para la cohorte 2020-2025 llegó al 50%. “Después de una década, seguimos viendo que apenas la mitad de los estudiantes llega al final de la primaria con los aprendizajes esperados”, enfatizó.

Frente a ese diagnóstico, señaló que el IRE puede servir como una herramienta para orientar mejor las decisiones sobre política educativa y utilizar la información disponible para focalizar los esfuerzos. Las diferencias entre áreas, jurisdicciones y niveles socioeconómicos muestran que los problemas no se distribuyen de manera uniforme. Por eso, las intervenciones deberían concentrarse en los puntos más críticos: los aprendizajes de Matemática, los estudiantes en contextos más vulnerables y las provincias con resultados más bajos.

Alzúa mencionó además el papel complementario que pueden cumplir las familias en el acompañamiento cotidiano. En Lengua, sostuvo la importancia de fortalecer hábitos de lectura y en Matemática, valoró las propuestas lúdicas y las situaciones cotidianas que ayuden a acercar los contenidos. Sin desplazar la responsabilidad central de la escuela, planteó que esos apoyos pueden contribuir a consolidar aprendizajes básicos.

Confía en que, con la estrategia adecuada, los resultados se podrán revertir. «Vemos que lo que son las tasas de abandono y las tasas de repitencia fueron cayendo a lo largo del tiempo también con muchas políticas orientadas justamente a que los chicos estén en el sistema educativo, a no perderlos», graficó.

Y remarcó: «Así como sucedió en su momento con alfabetización, por ejemplo, que estaba este gran problema con la comprensión lectora, y hubo un despliegue de un montón de políticas y de medidas que acompañaron a que los chicos puedan efectivamente desarrollar y mejorar sus habilidades lectoras, de escritura, de comprensión, con matemática claramente hay una deuda pendiente«.