Horóscopo chino de Ludovica Squirru de hoy, viernes 14 de agosto: predicciones, afinidades y el signo que deberá cuidarse

El horóscopo chino para este viernes 14 de agosto de 2026 llega marcado por la energía del Metal Yang, una combinación que, dentro de la astrología oriental, suele asociarse con la determinación, la firmeza y la necesidad de tomar decisiones claras.

El Mono aparece como el signo del día, mientras que el número energético de la jornada es el 7. Según las predicciones tradicionales, será un viernes especialmente favorable para algunos signos, aunque el Tigre deberá actuar con mayor cautela y evitar enfrentamientos innecesarios.

Horóscopo chino: la energía del viernes 14 de agosto

La presencia del Metal Yang propone una jornada de acción y resolución. Esta energía está relacionada simbólicamente con la fortaleza, la disciplina y la capacidad para establecer límites.

Sin embargo, también puede potenciar cierta rigidez. Por eso, el desafío del día será mantener las convicciones sin caer en discusiones, impulsividad o decisiones demasiado tajantes.

El Mono, signo que domina la jornada, suma una cuota de ingenio, rapidez mental y capacidad para encontrar soluciones diferentes ante situaciones inesperadas.

Los signos con mayor afinidad este viernes

Las concordancias y afinidades del día favorecen especialmente a quienes pertenecen a los signos de:

Rata

Búfalo

Dragón

Mono

Gallo

Para ellos, el viernes puede resultar favorable para avanzar con proyectos, resolver trámites, mantener conversaciones importantes o tomar decisiones que estaban demoradas.

No significa que todo sucederá automáticamente a su favor, sino que, según la mirada del horóscopo chino, las energías de la jornada presentan una mayor compatibilidad con estos animales.

Tigre, el signo que deberá tener más cuidado

El Tigre aparece como el signo en choque con la energía del día. Para quienes nacieron bajo este animal, la recomendación es evitar decisiones impulsivas y prestar especial atención a las discusiones.

Será conveniente no forzar situaciones, elegir cuidadosamente las palabras y postergar enfrentamientos que puedan resolverse con mayor tranquilidad en otro momento.

Qué conviene hacer este viernes 14 de agosto

Según las recomendaciones asociadas a la jornada, será un buen día para realizar actividades de servicio social, viajar y ocuparse de cuestiones prácticas vinculadas con la vivienda.

También aparece como una fecha favorable para instalar o reparar puertas, realizar trabajos relacionados con gas o electricidad y resolver asuntos pendientes del hogar.

En cambio, la tradición aconseja evitar cambiar de lugar la cama, realizar excavaciones o cavar y comenzar trabajos relacionados con cemento.

El número 7 y el mensaje del día

El 7 es el número asociado a este viernes. En distintas corrientes simbólicas suele vincularse con la introspección, el análisis y la búsqueda de respuestas antes de actuar.

Combinado con la fuerza del Metal Yang y la agilidad del Mono, el mensaje para este viernes será encontrar un equilibrio: avanzar con decisión, pero sin precipitarse.