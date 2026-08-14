Asesinaron a un joven de 19 años en la zona oeste de Roca: investigan cómo ocurrió el crimen
El episodio se registró la noche del 13 de agosto cerca de la Ruta 6. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso para esclarecer qué ocurrió.
Un violento hecho conmocionó a la zona oeste de Roca el jueves por la noche, donde un joven murió ser atacado a balazos. Si bien se desconoce cuántos impactos recibió, se supo que una de las heridas fue mortal y no lograron reanimarlo a tiempo.
El Ministerio Público Fiscal y el gabinete de Criminalística trabajan en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho.
Lo que se sabe del crimen en Roca
Según informó a Diario RÍO NEGRO el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, el episodio tuvo lugar en la jurisdicción de la Unidad 47 y tuvo como víctima a un joven de 19 años.
Mientras se indagan las circunstancias del caso, la Fiscalía ya ordenó las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido e identificar a los atacantes.
Si bien la causa sigue bajo investigación, en las últimas horas trascendió que los presuntos agresores se movilizaban en moto y, tras efectuar los disparos, se dieron a la fuga.
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