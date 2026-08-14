Asesinaron a un joven de 19 años en la zona oeste de Roca: investigan cómo ocurrió el crimen

Un violento hecho conmocionó a la zona oeste de Roca el jueves por la noche, donde un joven murió ser atacado a balazos. Si bien se desconoce cuántos impactos recibió, se supo que una de las heridas fue mortal y no lograron reanimarlo a tiempo.

El Ministerio Público Fiscal y el gabinete de Criminalística trabajan en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho.

Lo que se sabe del crimen en Roca

Según informó a Diario RÍO NEGRO el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, el episodio tuvo lugar en la jurisdicción de la Unidad 47 y tuvo como víctima a un joven de 19 años.

Mientras se indagan las circunstancias del caso, la Fiscalía ya ordenó las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido e identificar a los atacantes.

Si bien la causa sigue bajo investigación, en las últimas horas trascendió que los presuntos agresores se movilizaban en moto y, tras efectuar los disparos, se dieron a la fuga.