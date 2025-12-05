YPF destacó el acuerdo de exportación de petróleo a Chile por 12.000 millones de dólares

Las autoridades de YPF destacaron el acuerdo de exportación del petróleo de Vaca Muerta que se firmó ayer con la chilena ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile), no solo por su magnitud económica de 12.000 millones de dólares, y su alcance temporal, sino también por la señal de compromiso sectorial que refleja.

El acuerdo que fue dado a conocer por EnergíaOn ayer, fue firmado por YPF junto a Vista Energy, Shell Argentina y Equinor y con Enap como comparadora, y abarca un volumen inicial de hasta 70.000 barriles diarios desde enero de 2026 a junio de 2033.

Más allá de las cifras, la petrolera de bandera puso en valor el esfuerzo conjunto de las principales operadoras de Vaca Muerta, un compromiso que considera esencial para el futuro energético del país.

YPF hizo hincapié en que: «Este acuerdo refleja el compromiso de las principales compañías del sector en trabajar colaborativamente para impulsar la producción y las exportaciones, consolidando al país como un proveedor confiable de energía para distintos mercados del mundo».

Este enfoque colaborativo ha permitido la optimización de la infraestructura crítica, como la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte, por donde ya se transporta el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina.

Cuánto petróleo ya fluye bajo la cordillera de Los Andes

El Oleoducto Trasandino es la principal vía de exportación del petróleo por ducto de Argentina pero además, es por momentos la principal vía en general de exportaciones ya que tiene un promedio diario de despachos de 70.000 barriles por día desde hace más de un año.

La reactivación de la línea de exportación, que estuvo 17 años inactiva por falta de petróleo, se dio en mayo de 2023 y desde entonces el comprador del petróleo argentino ha sido siempre Enap, dado que la red está diseñada para terminar directamente en sus refinerías.

El cambio en el acuerdo firmado ayer con las petroleras de Vaca Muerta está en que desde Enap finalmente se pusieron en condiciones las líneas de transporte de petróleo que forman parte del sistema del Oleoducto Trasandino pero del lado chileno.

En concreto, se trata de la vinculación entre la refinería de Talcahuano y la terminal portuaria. Un trabajo que Enap no había realizado al momento de la reactivación del resto de la línea, en buena medida ante la incertidumbre del petróleo que se le enviaría desde la Argentina.

Esto cambió y es lo que ahora permitirá que la línea que cruza por debajo la cordillera pueda llegar a su máxima capacidad de transporte que es de unos 109.000 barriles por día, sin el uso de polímeros, de ser necesario tal incremento en los despachos.