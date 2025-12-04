Bombazo: la chilena Enap comprará petróleo de Vaca Muerta por 12.000 millones de dólares

Durante 17 años, el Oleoducto Trasandino (Otasa), que une el norte de Neuquén con Chile, estuvo inactivo, sin llevar ni traer ni una sola molécula de hidrocarburos. Pero a poco más de dos años de su reactivación, ahora es el protagonista del mayor acuerdo firmado en la historia de la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (Enap) que pagará 12.000 millones de dólares para importar por poco más de 7 años petróleo de Vaca Muerta.

El anuncio fue realizado por Enap que dio cuenta que el contrato (técnicamente una serie de contratos idénticos) se firmó con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, y consiste en la exportación de parte de las productoras de Vaca Muerta de más de 75.000 barriles de petróleo por día desde enero de 2026 hasta junio de 2033 por Otasa.

«Los contratos, suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años, involucran un valor proyectado cercano a los 12.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el mayor acuerdo comercial en la historia de Enap», marcó la empresa.

Que destacó para dimensionar, que «a modo de referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a 8.000 millones de dólares», a los cuales ahora se sumarán unos 1.500 millones de dólares anuales tan solo por estas exportaciones.

“Este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040. El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas”, aseguró el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

La ventaja del despacho por oleoducto

La firma chilena detalló que las importaciones del crudo argentino «permitirán reforzar la seguridad y estabilidad del suministro de crudo hacia nuestro país, al conectar en forma continua por un oleoducto«. Ya que remarcaron que el volumen adquirido permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap.

La firma estatal chilena puso de relevancia la importancia que para ese país tiene la importación del crudo a través de un oleoducto y no por la vía marítima, ya que recordó que ésta se ve impactada regularmente por elementos como las condiciones climáticas o la congestión portuaria.

Es por esto que los acuerdos contemplan el transporte a través del Oleoducto Trasandino, una línea que se reactivó el 25 de mayo de 2023 y que con sus 400 kilómetros de extensión, une la cabecera del ducto en Puesto Hernández, en el norte neuquino, con las instalaciones de Enap en Hualpén, Región del Biobío.

Chile exportará por Talcahuano el petróleo de Vaca Muerta que no procece

La firma chilena indicó además como uno de los puntos que los llevaron a sellar estos megacontratos, tras dos años y medio de importaciones, es que el crudo de Vaca Muerta tiene un menor contenido de azufre que el de otros productores. Un aspecto sobre el que destacaron que «resulta beneficioso desde el punto de vista ambiental».

Además, desde Enap indicaron que el acuerdo también refuerza el posicionamiento anunciado recientemente por Enap en torno a su negocio logístico, dado que hará posible la exportación del crudo de Vaca Muerta a través del Terminal Marítimo de San Vicente, ubicado en Talcahuano, potenciando este punto como un nuevo hub para la salida de este producto por el océano Pacífico.

Es decir, que el petróleo no que procesen las refinerías chilenas se podrá exportar desde ese complejo portuario ubicado sobre el Pacífico.

El gerente general de Enap resaltó que la transferencia por oleoducto reduce los tiempos de traslado del crudo y los costos financieros asociados, pero a la vez Enap mantiene vigentes sus capacidades de importación marítima internacional, fortaleciendo su flexibilidad ante contingencias que puedan ocurrir en la entrega desde Argentina.