YPF sale al mercado a buscar hasta US$ 500 millones con más Obligaciones Negociables

YPF puso en marcha una nueva etapa de su estrategia financiera para este 2026. La compañía reabrió la licitación de las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXXIV, un instrumento clave emitido bajo la legislación de Nueva York. Con esta maniobra, busca captar un flujo de divisas frescas que se situará entre los 300 y 500 millones de dólares adicionales.

Esta búsqueda de financiamiento en los mercados internacionales no es casual: va en línea directa con la ambiciosa hoja de ruta de la compañía, que tiene como eje central la generación de divisas. El fondeo obtenido permitirá dar soporte a los planes exportadores de la petrolera, con especial proyectos como Vaca Muerta Sur (VMOS).

Asimismo, la solidez financiera que busca la empresa con esta operación de hasta 500 millones de dólares es fundamental para los compromisos de inversión de largo plazo asociados al Gas Natural Licuado (GNL).

La colocación actual representa una ampliación de un título lanzado originalmente en enero de 2025. De completarse con éxito, el monto total en circulación de este bono con vencimiento en 2034 se ubicará entre los 1.400 y 1.600 millones de dólares, lo que garantiza una mayor liquidez en los mercados internacionales y una referencia de precio sólida para el crédito corporativo argentino.

Las tasas y rendimientos

En cuanto a las condiciones, las obligaciones negociables devengan una tasa fija del 8,25% anual, aunque la licitación actual apunta a convalidar una tasa de rendimiento del 8%. El esquema de amortización está diseñado para no asfixiar la caja en el corto plazo: el capital se devolverá en tres cuotas anuales (30% en 2032, 30% en 2033 y el 40% final en 2034).

El proceso de recepción de ofertas estará abierto hasta este miércoles 21 de enero a las 13 horas. Los inversores podrán participar a través de entidades como Santander, Galicia, Balanz, Macro, Cucchiara, CMF y Allaria, entre otros bancos y ALyCs habilitados.

La operación se realiza bajo el régimen de Emisor Frecuente de la CNV y normas internacionales como la Rule 144A, facilitando el ingreso de capitales extranjeros.