YPF volverá a perforar en Palermo Aike: ¿cuándo preveen iniciar los trabajos?

YPF retomará la exploración de Palermo Aike, en una nueva etapa para evaluar el potencial no convencional de la formación santacruceña. Foto gentileza.

YPF prevé retomar entre noviembre y diciembre los trabajos de exploración en Palermo Aike, la formación no convencional de Santa Cruz que es considerada una de las principales oportunidades de la provincia para ampliar su producción de hidrocarburos.

La fecha fue comunicada luego de una reunión entre el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Rafael Güenchenen, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis, realizada en Buenos Aires.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las condiciones laborales y operativas necesarias para poner en marcha la próxima etapa de la campaña. Desde el sindicato señalaron que vienen trabajando con trabajadores y empresas de servicios para mejorar la productividad de los equipos y resolver dificultades operativas.

El gremio planteó además la necesidad de garantizar la participación de trabajadores, proveedores y compañías de servicios de Santa Cruz en los nuevos trabajos.

“Durante todo este tiempo hicimos nuestra parte. Trabajamos con los compañeros y las empresas para mejorar el funcionamiento de los equipos y encontrar soluciones sin resignar derechos”, sostuvo Güenchenen.

La nueva campaña será otro paso en la evaluación del potencial de Palermo Aike. La formación, ubicada en el sur de Santa Cruz, es una de las áreas sobre las que YPF viene analizando la posibilidad de aplicar el conocimiento y las técnicas desarrolladas en Vaca Muerta.

El objetivo de la exploración es avanzar en el conocimiento de la formación y obtener información que permita determinar sus posibilidades productivas. Para el sindicato, la continuidad de las perforaciones será necesaria para reducir la incertidumbre geológica y evaluar si Palermo Aike puede avanzar hacia una etapa de desarrollo a mayor escala.

Güenchenen planteó que el aprendizaje obtenido en Vaca Muerta puede trasladarse a otras formaciones con recursos no convencionales. En ese sentido, mencionó experiencias de Estados Unidos y Canadá, donde diferentes cuencas fueron desarrolladas a partir de campañas sucesivas de estudios, perforaciones e inversiones.

“Cada formación necesitó estudios, tecnología e inversiones específicas. YPF tiene el conocimiento para recorrer ese camino en otras regiones de la Argentina y Santa Cruz cuenta con recursos concretos para ser parte de esa expansión”, señaló.

La expectativa del gremio es que Palermo Aike sea el punto de partida para ampliar la exploración no convencional en la provincia. Sin embargo, la propia organización sindical reconoce que el desarrollo a escala comercial requerirá una secuencia de pozos, estudios y ensayos que permitan evaluar los resultados obtenidos.

El encuentro entre el sindicato y la petrolera también incluyó uno de los reclamos que mantiene el gremio hacia YPF: las tareas de remediación ambiental pendientes en las áreas convencionales que la compañía dejó de operar.

Güenchenen pidió que la petrolera presente los informes pendientes y un cronograma para completar los trabajos comprometidos. “La responsabilidad de una operadora continúa después de entregar un área. YPF asumió la remediación ambiental y ahora debe presentar los informes correspondientes y un plan concreto, con prioridades y plazos”, planteó el dirigente.

El reclamo alcanza a instalaciones, suelos y otros pasivos ambientales que, según el sindicato, quedaron pendientes de resolución tras la salida de YPF de determinadas áreas convencionales de Santa Cruz.

Desde el gremio solicitaron que las respuestas y las tareas se desarrollen con un cronograma definido. Durante la reunión, Güenchenen destacó los trabajos que lleva adelante Crown Point sobre la formación D-129 y mencionó la participación de CGC junto con YPF en la perforación del pozo MAYPA.x-1.

El sindicato busca que más compañías analicen el potencial geológico de la provincia y presenten programas de exploración propios. Entre las empresas mencionadas por Güenchenen aparecen TotalEnergies, Pan American Energy, Shell, Chevron y Tecpetrol.

“El no convencional exige continuidad, conocimiento e inversión. Cada pozo debe aportar información para diseñar el siguiente, mejorar los resultados y avanzar hacia una escala productiva”, afirmó.

La intención es que la exploración no convencional pueda extenderse hacia distintas áreas de Santa Cruz y que la actividad genere una mayor demanda de equipos, trabajadores y empresas de servicios.

El sindicato también puso el foco en la participación de Río Gallegos en la actividad que pueda generar el desarrollo de Palermo Aike. Güenchenen destacó que la capital provincial cuenta con infraestructura, capacidad hotelera, empresas de servicios, pymes y trabajadores con experiencia para acompañar una eventual expansión de la actividad.

En ese marco, el SIPGER inauguró recientemente su primera sede propia en Río Gallegos, después de más de seis décadas de actividad institucional. “Queremos que cada avance genere empleo, fortalezca a sus proveedores y deje conocimiento y capacidad instalada en la comunidad”, señaló el dirigente.

El sindicato propuso mantener una mesa de trabajo con YPF para anticipar las necesidades laborales y acompañar la llegada de nuevas empresas vinculadas con la exploración.

Por ahora, YPF prevé iniciar entre noviembre y diciembre una nueva etapa de trabajos en Palermo Aike. El resultado de esa campaña será relevante para determinar cuánto puede avanzar Santa Cruz en el desarrollo de sus recursos no convencionales.