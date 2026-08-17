Tierras raras y la disputa geopolítica: el caso de MP Materials, la carta de EE.UU. para reducir su dependencia de China

Las tierras raras tienen un papel muy relevante en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, si se tiene en cuenta que son minerales críticos para la transición energética. Las mejores cartas están en manos del gigante asiático, que concentra casi la totalidad del mercado de este rubro, por lo que no sorprende que Estados Unidos busque reducir su dependencia en un insumo clave para vehículos eléctricos, energías renovables y tecnologías estratégicas.

En este escenario, un nuevo informe de Criteria Research, elaborado por el analista Alan Feldman, analizó el caso de la firma norteamericana MP Materials: es la única empresa del hemisferio occidental con integración vertical completa en tierras raras, desde la extracción del mineral hasta la fabricación del magneto terminado, y cuenta con el respaldo de nada menos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El activo de origen de la compañía es Mountain Pass, en California, la única mina de tierras raras de gran escala del mundo desarrollado y una de las más ricas del planeta. Según el reporte, la mina quebró en 2015, cuando China «inundó el mercado» para desplazar a la competencia occidental. En 2017 los fondos fueron adquiridos por James Litinsky, gestor de fondos de cobertura, por una fracción de su valor de reposición. Los saneó, llevó la empresa a cotizar en 2020 y hoy continúa como director ejecutivo con una participación significativa de la misma.

China concentra cerca del 60% de la minería global de tierras raras, alrededor del 90% de la separación y el procesamiento, y aproximadamente el 94% de la manufactura de magnetos. Mientras tanto, en occidente, el cuello de botella no se encuentra en la mina sino escalones más abajo, precisamente donde MP Materials busca desarrollar sus negocios.

Hasta julio de 2025, la compañía vendía la totalidad de su concentrado a Shenghe Resources, una empresa vinculada al Estado chino. Ese mes cortó toda relación comercial con China, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos tomó una participación del 15% del capital bajo la Ley de Producción de Defensa.

Este acuerdo incluyó un préstamo de 150 millones de dólares, un precio mínimo garantizado de 110 dólares por kilogramo para el óxido de neodimio y praseodimio (NdPr) -dos elementos de tierras raras- durante diez años y un compromiso de compra de 7.000 toneladas anuales de magnetos a partir que se encuentren disponibles.

Tras esta medida, China respondió en junio de 2026 sumando a MP Materials a su lista de control de exportaciones, un reconocimiento implícito del carácter estratégico de la Compañía.

Las ventajas de MP Materials en un contexto de disputa geopolítica

El óxido de neodimio-praseodimio (NdPr) es el insumo crítico de los magnetos permanentes de neodimio, hierro y boro. Dicho de una manera más clara, estos magnetos se encuentran presentes en motores eléctricos, turbinas eólicas, robots, drones y sistemas de defensa. En occidente no existe una cadena de suministro completa para estos magnetos, y esa carencia es precisamente el negocio de MP Materials.

El informe enlista las ventajas competitivas de MP en cuatro puntos principales:

El activo geológico. Mountain Pass es irrepetible en el mundo desarrollado por ley mineral, escala y permisos ya otorgados, en una industria donde licenciar una mina nueva demanda más de una década.

Mountain Pass es irrepetible en el mundo desarrollado por ley mineral, escala y permisos ya otorgados, en una industria donde licenciar una mina nueva demanda más de una década. El respaldo del Estado norteamericano , que combina el piso de precios a diez años, la participación accionaria del DoD y el compromiso de compra de magnetos.

, que combina el piso de precios a diez años, la participación accionaria del DoD y el compromiso de compra de magnetos. Los contratos comerciales ancla . Apple firmó una asociación por 500 millones de dólares para abastecerse de magnetos con material reciclado desde 2027, con prepagos que ya suman los 72 millones, y General Motors es cliente de la planta de Fort Worth para sus motores eléctricos.

. Apple firmó una asociación por 500 millones de dólares para abastecerse de magnetos con material reciclado desde 2027, con prepagos que ya suman los 72 millones, y General Motors es cliente de la planta de Fort Worth para sus motores eléctricos. La posición de caja, con 1.700 millones de dólares de liquidez para financiar inversiones de 500 a 600 millones anuales sin acudir a los mercados de capitales.

Riesgos y oportunidades

La inversión en MP Materials, sin embargo, implica algunos riesgos. El más importante de ellos es geopolítico: una distensión comercial entre Estados Unidos y China que reabra el flujo de tierras raras chinas a precios deprimidos presionaría el precio de mercado del ya mencionado NdPr. Si bien el piso del Departamento de Defensa estadounidense protege los ingresos comprometidos, pero el sentimiento inversor y la porción no cubierta sufrirían. «Las buenas noticias comerciales pueden ser malas noticias para la acción», advierte el reporte.

A la paradoja de la distensión comercial con China, se suman la ejecución de un proyecto sin precedentes domésticos y una valuación que ya descuenta buena parte del éxito futuro.

Por otro lado, un factor importante a tener en cuenta es la volatilidad de precios de los minerales, la concentración de clientes en pocas contrapartes y la sensibilidad de la valuación a cualquier decepción operativa.

Haciendo un breve repaso, en un contexto donde China domina con mucha diferencia el mercado de las tierras raras, MP Materials combina un activo geológico irrepetible, el respaldo del Departamento de Defensa de Estados Unidos por diez años, contratos ancla con Apple y General Motors y 1.700 millones de dólares de liquidez que financian el crecimiento sin depender del mercado.

El informe también destaca como oportunidades el precio garantizado de 110 dólares por kilogramo, que otorga una previsibilidad inédita para una empresa de materiales, el objetivo de 6.000 toneladas anualizadas de NdPr hacia fin de año y el inicio de la facturación de magnetos terminados en la segunda mitad de 2026.

En síntesis, MP Material se posiciona como una buena carta de respuesta para que Estados Unidos reduzca su dependencia de China en su cadena de suministro de defensa, ya que ofrece un piso protegido por contrato estatal y un potencial vinculado al primer ciclo industrial de magnetos domésticos en la historia del país.