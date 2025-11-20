YPF y Toyota extendieron su alianza estratégica por cuatro años con fuerte anclaje en Vaca Muerta

YPF, la principal empresa energética del país, y Toyota Argentina, líder en la producción y venta de vehículos, renovaron su alianza estratégica por un período de cuatro años. El acuerdo fue oficializado durante una visita de sus máximos directivos a Vaca Muerta, consolidando una relación que ya se extiende por siete años entre ambas compañías.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, estuvieron en la formación no convencional. Allí, pudieron observar el punto de origen de los combustibles YPF con certificación internacional TOP TIER, utilizados por Toyota en sus vehículos y recomendados a sus clientes.

Marín destacó la importancia de la colaboración, afirmando que «La asociación con una empresa como Toyota (…) es un ejemplo de lo que buscamos con cada uno de nuestros socios«. Señaló el objetivo de transformar a YPF en una compañía más eficiente, innovadora y de «clase mundial».

Salinas, por su parte, resaltó el orgullo de trabajar con una empresa «icónica para todos los argentinos», que permite seguir creando soluciones de movilidad. Mencionó que los combustibles y lubricantes YPF, empleados en la producción de vehículos en Zárate, se exportan a 22 países de América Latina, evidenciando el potencial de la industria y la asociación.

Optimización en Vaca Muerta

Durante la visita, los directivos conocieron la implementación del TOYOTA WELL, una adaptación del reconocido Toyota Production System (TPS). Esta metodología de gestión, centrada en la mejora continua y la eficiencia, está siendo aplicada por YPF para optimizar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Proyectos estratégicos y sostenibilidad

La alianza ha impulsado diversos proyectos a lo largo de los años, integrando la sostenibilidad y la innovación. Entre ellos, YPF Luz provee electricidad 100% renovable para la planta de Toyota en Zárate, donde se producen las camionetas Hilux, SW4 y la van Hiace.

Además, el acuerdo abarca el desarrollo de combustibles y lubricantes específicos para estos vehículos, garantizando su óptimo rendimiento. La colaboración se extiende al motorsport con la alianza Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA en el TC2000, uniendo ingeniería y tecnología de combustibles premium.

En el ámbito de la movilidad, Kinto, la plataforma de movilidad a demanda de Toyota, ha instalado estaciones en surtidores de YPF a nivel nacional. Ambas compañías también mantienen un fuerte compromiso social y educativo a través de iniciativas conjuntas con la Fundación YPF, como el programa Aula Móvil, que promueve la educación técnica.