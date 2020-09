Enfermeros aseguran que no les sorprende que falten respiradores en Neuquén

Un médico de Centenario, denunció que el hospital esta "colapsado" y que hubo un paciente que tuvo que esperar siete horas para poder acceder al respirador que necesitaba. Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería de Neuquén aseguró que no les sorprende la situación y que el sistema de salud esta "casi saturado". Además, confiaron que el Duam ya no tiene solo pacientes leves de coronavirus.

"El sistema cada vez más crítico, la escasez de personal se nota y el agotamiento también. Lo de Centenario, es lamentable y es lo real. Esta situación se está tornando lamentable y penosa", aseguró Darío Más, secretario general del Sindicato de Enfermería de Neuquén.

Además, agregó que no se han enterado de más situaciones en las que los pacientes no hayan podido ser asistidos de inmediato, pero que "lamentablemente no nos sorprende de que haya sucedido, que hayamos llegado a esta instancia", en referencia a la situación denunciada en Centenario.

El médico Juan Ferrari, delegado de Centenario del Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén, confió que sostuvieron con asistencia manual la vida de un paciente ya que no había lugar en la terapia intensiva.

Para graficar qué tan crítica es la situación en el sistema de Salud, Más confió que el espacio Duam ya no sólo tiene pacientes leves sino que también alberga aquellos que requieren oxígeno de forma contínua.

El espacio Duam fue montado al incio de la pandemia para ambas situaciones y también se dejó abierta la posibilidad de que se instale algún respirador. Pero lo cierto es que hasta hace poco tiempo era el lugar destinado a los pacientes con síntomas leves o a quienes no tenían las condiciones de realizar el aislamiento en sus hogares.

"En el Duam han tenido pacientes que en principio se pensaba que era leves, pero ahora los pacientes que hay son con comorbilidades, pacientes mayores, con requerimiento de oxígeno permanente", señaló el respresentante del sindicato de enfermeros.

Y aclaró: "el Duam se planificó para las dos situaciones e incluso se podría llevar un respirador. Pero lo real es que un paciente que requiere oxígeno, si tiene mayores complicaciones va a requerir inmediatamente la derivación".

"Empezó la para casos leves a moderados, y ahora hay una cantidad de casos moderados que a su vez tienen complicaciones porque tienen comorbilidades. Son pacientes con suero y oxígeno todo el tiempo", resumió Más sobre la situación que se vive en el salón de eventos reconvertido en espacio para la atención de paciente positivos para Covid-19.

También allí la falta de personal se hace evidente. Es que no es lo mismo brindarle atención a pacientes leves que pacientes que ya tienen mayores complicaciones respecto a la enfermedad.

Y el pedido a la sociedad de parte del personal de enfermería sigue siendo el mismo que ya manifestaron la semana pasada. "Lo que seguimos diciendo es que no es joda, lo estamos viendo, que por favor como sociedad se genere conciencia", pidió Más. Aunque también destacó que "se ha visto que hay menos circulación, creemos que el mensaje está llegando, pero lo real es que estamos casi saturados en el sistema de salud, muy al límite".

"Se pide distanciamiento social, salir para lo más urgente, no hacer reuniones, mantener el uso de tapabocas y el lavado de manos", cerró el enfermero.

Un reclamo salarial que continúa

El personal contratado o eventual sigue reclamando el pago de salarios. A la situación irregular en los pagos se suma, ahora, la "asimetría" salarial que se produce con los profesionales de la Salud que llegan desde Buenos Aires para reforzar el sistema neuquino.

"Los colegas que vienen de Nación están cobrando 70 mil pesos por estar 7 días, y eso es más que un sueldo promedio, porque un sueldo de enfermería en la provincia es de 50 mil pesos", aseguró Darío Más, secretario general del Sindicato de Enfermería de Neuquén.

Y también denunció que "en el espacio Duam, a los colegas que están contratados, desde junio que no se les paga el sueldo" así como señaló que "al personal que es de planta no se les paga el recargo extraordinario por no contar con ciertos ítems".

"A los neuquinos no se nos paga el sueldo y se nos sigue adeudando. Es una situación que se ve en todo el sistema con el personal eventual y con el convenio colectivo no cambió", resumió. Al tiempo que reclamó: "lo que pedimos que a los eventuales o a los contratados se los pase a planta porque además de esta situación de que no cobran o cobran tarde, ellos están desde el primer día, cumpliendo sin poder faltar".