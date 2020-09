Médico contó que un paciente esperó siete horas por un respirador en Centenario

Siete horas esperó en Centenario un paciente por acceder a un respirador. Mientras tanto, sostuvieron su vida con asistencia manual. Así lo contó el médico Juan Ferrari, delegado local del Sindicato de Profesional de la Salud de Neuquén (Siprosapune) y cuestionó las habilitaciones de actividades sociales. Además, denunció que el hospital ya está colapsado.

Centenario Digital retomó la entrevista que el médico brindó a Red Social, en la que contó la dramática situación. "Debió estar mucho antes en una terapia intensiva, pero no había lugar", relató Ferrari.

Cuestionó que no todos los hospitales estén atendiendo a pacientes con coronavirus porque ya no tienen disponibilidad de camas y la apertura de actividades. "La ministra de Salud (Andrea Peve) no sabemos qué tipo de información le pasan al gobernador o que canal están viendo porque acaban de autorizar las reuniones de más de 10 personas, como trabajadores estamos sobrecargados y le pedimos a la población que sean sumamente más responsables, sabemos que están cansados pero es el momento de redoblar esos esfuerzos”, explicó.

Además, Mario Calzada, uno de sus compañeros del laboratorio, resaltó que cada vez es más difícil conseguir reemplazo ante la falta de recurso humano.