Enrique Iglesias es el "artista latino de todos los tiempos", según Billboard

El cantante español Enrique Iglesias será reconocido como el "artista latino de todos los tiempos" en la gala de la 27º edición de los Premios Billboard, que se llevará a cabo en el BB&T Center de Sunrise, en el estado de Florida, Estados Unidos.

Los organizadores basaron su decisión en los 180 millones de discos vendidos, los 19 mil millones de escuchas por streaming y los 17 mil millones de reproducciones de videos que acumula el artista.

La publicación también destacó que se trata de la figura de la música latina que más canciones ubicó en el número uno del ranking Hot Latin Songs, con 27; y en la lista Latin Airplay, con 31; entre otros récords registrados en los charts que elabora estrictamente en base a las ventas.

"Enrique Iglesias es un artista icónico, una estrella global, un profesional, pero más importante, es un gran ser humano. Su música ha trascendido generaciones. Este merecido premio es un testimonio de su continuo impacto e influencia. Es un honor trabajar con él", dijo el productor argentino Afo Verde, CEO de Sony Music Latin Iberia, al conocerse la distinción, según reproduce la agencia DPA.

👏🏼👏🏼 @enriqueiglesias será honrado como Billboard Top Latin Artist of All Time por sus innumerables logros, su popularidad y aportes a las listas de música latina de Billboard.⁠

pic.twitter.com/hSd779bzGN