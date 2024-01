Cómo es «Expatriadas», la serie que protagoniza Nicole Kidman y llega el viernes a Prime Video

Después de grandes éxitos en la tevé, como «Big Litlle Lies», y «The Undoing», Nicole Kidman vuelve como protagonista a una serie para las plataformas de streaming: «Expatriadas», que se verá desde el viernes 26 en Prime Video. Definida como un drama de época, la serie está basada en la novela The Expatriates de Janice Y. K. Lee y fue adaptada por Lulu Wang. Será una una única temporada de seis capítulos

A Kidman la acompañan Sarayu Blue (Never Have I Ever, Blockers), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) y Jack Huston (House of Gucci, Fargo).

Situada ante el vibrante y tumultuoso tapiz de Hong Kong en el 2014, la serie se centra en tres mujeres de Estados Unidos—Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo)—cuyas vidas se cruzan después de una repentina tragedia familiar.

Mercy, una joven coreano-estadounidense recién graduada en la Universidad de Columbia, está destrozada por un terrible incidente acontecido recientemente. Hilary, una ama de casa adinerada, está atormentada en su lucha por tener un hijo, un hecho que cree que podría actuar como solución para salvar su matrimonio a borde del colapso. Mientras tanto, Margaret, una mujer aparentemente feliz, casada y madre de tres hijos, cuestiona su identidad materna tras sufrir una pérdida demoledora. Mientras cada una de ellas lucha con sus propios demonios, sus vidas chocan de maneras que tienen consecuencias irreversibles para todas.

La serie cuestiona el privilegio y explora lo que sucede cuando la línea entre el victimismo y la culpabilidad se atenúa. Brian Tee, quien interpreta a Clarke, el esposo de Margaret, y Jack Huston, quien interpreta a David, el esposo de Hilary, también protagonizan la serie.

La producción pasó por varias polémicas durante el rodaje cuando hubo críticas por el hecho de que se centrase en una minoría adinerada de Hong Kong, a pesar de situar la acción en un momento en el que las tensiones políticas iban en aumento en la ciudad, frente a una China continental que sigue ejerciendo un enorme control. “Las críticas me resultaron francamente dolorosas porque yo estaba tratando de mostrar esa parte política”, aseguró Wang en una entrevista sobre la serie que aborda las protestas de la Revolución de los Paraguas de 2014 en la serie. .