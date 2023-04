«El enganche»: llega al Alto Valle el gran éxito de calle Corrientes con Arnaldo André y Paula Volpe

«El enganche”, la obra que es todo un éxito en la cartelera porteña de la calle Corrientes, llega al Alto Valle. Protagonizada por Arnaldo André y Paula Volpe, bajo la dirección de Osvaldo Laport, se presentará el martes 9 de mayo en el Cine Teatro Español de Neuquén; el miércoles 10 en el Teatro Español de Cinco Saltos; el viernes 12 en Casa de la Cultura de Roca; y el sábado 13 en el Complejo Cultural Cipolletti. Todas las funciones serán a las 21 (ver abajo).

Escrita en 1982 por Julio Mauricio y estrenada esa temporada con los protagónicos de Mirta Busnelli y Rudy Chernicoff. Luego, en 1985, la interpretaron Leonor Manso y Carlos Carella, dirigidos por Héctor Tealdi. Más tarde, Manso la dirigiría en Mar del Plata con Linda Peretz y Ulises Dumont.

Luego vendrían varios años de ausencia hasta que Arnaldo André la devolvió a escena por sugerencia de Luis Brandoni. Estrenada en el teatro Broadway, en enero pasado, se convirtió de inmediato en un éxito de taquilla.

“El enganche” es un drama romántico con divertidos pasos de comedia. Sus protagonistas, dos personas en la edad de la madurez viven vidas incómodas con pasados hechos de insatisfacciones. Ella, una mujer que durante el día lava ropa para afuera, de noche se dedica a seducir hombres en paradas de colectivo. El, en cambio, es un emplead dedicado a la venta de inmuebles que ve cómo la vida se le escurre indefectiblemente.

Ambos tendrán un encuentro en la habitación de un hotel alojamiento, que es donde sucede la obra: apenas dos veladores iluminan una cama de dos plazas, con una mesita de luz y una mesa con dos sillas. Y ellos, allí dentro, urgidos de diálogo y afecto, entablan una divertida y desopilante conversación con la que el público empatizará de inmediato.

Paraguayo de San Bernardino, Arnaldo André, a sus 79 años, sigue derrochando talento y demostrando en cada palabra y en cada gesto, su amor por la actuación. Llegado a la Argentina con apenas 17 años en busca de un lugar en el mundo del espectáculo, fue tocado por la varita mágica del destino cuando, a los 26 años, Daniel Tinayre lo convocó para protagonizar la puesta en escena de “40 kilates”, junto a Mirtha Legrand. “Me cambió la vida”, dirá el actor durante un diálogo con RÍO NEGRO “Yo hacía del novio de Mirtha. Estaba rodeado de grandes figuras del cine y el teatro de la época, Osvaldo Miranda, Nora Massi, Guillermo Battaglia.. Y yo no lo podía creer, estaba ahí y mi personaje era casi más importante que todos ellos. Fue maravilloso esa época”.

Con experiencia televisiva desde mediados de la década del ’60 encarnando roles secundarios y algunos protagónicos a partir de los años 70, fue en los 80 cuando logró la fama definitiva como galán de telenovelas, sobre todo a partir de la imbatible trilogía «Amor gitano» (1983), «Amo y señor» (1984) y «El infiel» (1985), junto a Luisa Kuliok. En «Amo y señor» fueron célebres en su tiempo las bofetadas del señor Alonso Miranda (André) a Victoria Escalante (Kuliok).

En esta entrevista con RÍO NEGRO, el actor y director de cine y tevé habla sobre la obra que lo traerá a la región próximamente, de su experiencia actoral, de cómo logró romper con el rótulo de galán y de sus personajes que lo marcaron.

P: ¿De qué trata El enganche?

R: Es una comedia con mucha sensibilidad y mucha ternura, la gente se empieza a encariñar con sus personajes porque al principio se presentan de una manera firme y segura, pero luego será todo lo contrario porque son dos perdedores. Se conocen y van a un hotel alojamiento, donde sucede la obra. Lo interesante es cómo se van conectando, cómo mi personaje, en lugar de utilizarla como objeto de placer la ve de otra manera, intenta sacarla de ese mundo, pero él también habita un mundo que no es el deseado. Ambos han perdido el rumbo y no saben bien cómo encararlo hasta que se encuentran. Viene un diálogo muy lindo que hace que la gente de pronto se ría y se emocione.

P: ¿Tuvo que ser actualizado el texto por cómo han cambiado las relaciones?

R: Había dos posibilidades: respetar el original o hacer una adaptación con la cual hubiéramos perdido algo muy importante de la obra que es su relación con la vida que tiene el personaje de Paula Volpe. Su oficio hace que de pronto se sienta perseguida y en esa época las prostitutas no podían, por ejemplo, entrar a un hotel alojamiento. Parte de eso se habla en la obra y si la hubiéramos actualizado eso ese hubiera perdido totalmente. Decidimos respetar el original y funciona muy bien de esa manera.

En el caso de mi personaje existieron y existirán hombres que no encuentran su rumbo, que no han sabido aprovechar tal vez sus mejores años y está en la búsqueda de qué hacer con su vida, cómo sobrevivir.

P: ¿Cómo le llegó esta obra?

R: Me la recomendó Luis Brandoni e inmediatamente se la transmití a Giuliano Bacchi, que es nuestro productor, la leímos y entendimos que esa era la obra que íbamos a hacer. A mí me encantó el personaje y la estamos haciendo desde enero en el Broadway.

P: ¿Qué relación entabló con el personaje de El Enganche, cómo fue llegar hasta él?

R: A mí siempre me atrajo hacer algo nuevo o que para mí sean personajes novedosos y yo tenga que buscar o crear un tipo de personajes. No repetirme, he cuidado mucho mi carrera. Hubo años, al principio, en los que me tenía que repetir, los galanes que hacía en televisión, hasta que llega un momento en el que uno está deseando un cambio y ahí empecé a decir no, esto no lo hago, esto tampoco, esto sí. Uno aprende a saber elegir. Y en el caso de Diego, mi personaje de El Engache es totalmente diferente a lo que yo he hecho hasta ahora. De la mano de Osvaldo Laport, nuestro director, me guio para que fuera algo totalmente diferente. Inclusivo dejando de lado mis tonos. He recibido muy buenas críticas así que estoy muy contento de tener este personaje en mis manos y de que Osvaldo me haya dirigido.

P: ¿Como es Osvado Laport como director?

R: Yo tengo experiencia actoral con Osvaldo, ya que compartimos una novela muy exitosa como fue Soy Gitano. Luego, yo hice que lo convocaran para Plaza Suite, en Mar del Plata, donde yo lo dirigí a él y he visto dos o tres obras que él dirigió y no dudé cuando me lo propusieron para esta obra. Es un director muy talentoso. No es de esos directores que hacen su puesta y se van. Él está permanentemente, si puede. Esta acompañando su puesta.

P: ¿Cómo es la decisión, cuando se es actor de, en algún momento ser director?

R: En el caso mío, es un observar permanentemente las instrucciones de los directores, pensar en cómo lo haría yo si fuera el director y va creciendo en uno ese director hasta que tiene la oportunidad de serlo. Es fascinante la dirección, a mí me gusta muchísimo. Pero si tengo que elegir me gusta mucho más la dirección de cine. Ya dirigí mi primera película, “Lectura según Justino”, que la estrenamos antes de la cuarentena, fue a distintos festivales y fue una experiencia increíble que ojalá pueda repetir.

P: Solemos tenerlo muy identificado con la televisión, ¿cómo es su relación con el teatro?

R: Es cierto que le he dedicado mucho tiempo a la televisión, que me abrió sus puertas. Y por hacer tanta televisión he dejado un poco de lado el teatro. Las cosas han cambiado de un tiempo a esta parte, de pronto hubo más pausas en la tevé por lo que pensé en dedicarle más tiempo al teatro y no he parado desde hace ya diez años, un poquito más tal vez, con temporadas en Buenos Aires, giras. Me apasiona muchísimo y es la manera más directa de conectarse con el ´público. Me genera una adrenalina muy especial cuando uno sabe que en la platea hay gente que se tomó la molestia y el tiempo para ir al teatro, pagar su entrada para una obra… todo eso crea una emoción muy particular. La teve es más fría, por supuesto que también es muy generosa porque recibís la respuesta del público en la calle. Pero el teatro es otra cosa.

P: Ha mencionado el hecho de ser galán y los roles que le ofrecían en aquel momento, ¿cómo se logra ser galán? ¿Se nace, se hace, es una construcción del medio artístico?

R: Cuando uno empieza esta carrera, quiere hacer todo, no solo galán, cualquier cosa, lo que le ofrezcan. El físico tiene mucho que ver, a mí me ayudó eso, mi altura, me veían como tal y me empezaron a dar el papel del noviecito de la hija del protagonista y así de a poco te van ubicando en ese rol.

Para lograr salir de ese rol hay que esperar, tenemos representantes al que le decimos qué queremos hacer y qué no. Yo le decía al mío que quería hacer otra cosa y esa otra cosa no venía hasta que me convocó Jorge Guinzburg. El hacia cada fin de año un especial de tevé y me convoca para hacer el Martín Fierrazo, así se llamaba, y era una coa totalmente inusual. Nadie podía imaginarse que yo siendo un galán de telenovelas iba a hacer algo así. Pero me animé y eso me dio la posibilidad para que después me convocaran para hacer Gerente de Familia, que era una comedia semanal. Ya ahí me sentí seguro de mí mismo para hacer otras cosas.

P: ¿Cuál es el personaje que más recuerda usted?

R: Hay varios. Aquellos galanes románticos de las novelas de Alberto Migre que hacían 40 o 50 puntos de rating. Luego vendría este cambió con Gerente de Familia, que me permitió incursionar en la comedia y podría citar una de mis últimas novelas “Valientes” cuyo personaje me permitió ganar un Martin Fierro como mejor actor protagonista de novela en 2011. Por supuesto que podría decir algo de todos mis personajes porque todos me dieron satisfacciones.

P: ¿Y cuál personaje sintió que estaba en las antípodas de usted y de lo que había hecho hasta entonces?

R: Cuando hacía de galán sentía que tenían que ver mucho conmigo, después cuando vinieron otras propuestas como las de Valientes, que era un villano que me gustaba mucho hacer porque me considero una buena persona, quiero agradar y ese personaje era totalmente lo contrario a eso y sabía que allí tenía que crear algo creíble y que no tenía nada que ver conmigo. Eso me significó el reconocimiento del público y de la crítica que me premió con el Martín Fierro.

«El enganche» de gira por el sur

Martes 9 de mayo, a las 21: Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas a través de livepass.com.ar y en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén)

Miércoles 10 de mayo, a las 21: Teatro Español de Cinco Saltos. Entradas a través de lilvepass.com.ar y en boletería del teatro.

Viernes 12 de mayo, a las 21: Casa de la Cultura de Roca. Entradas a través de livepass. com.ar y en boletería de la sala.

Sábado 13 de mayo, a las 21: Complejo Cultural Cipolletti. Entradas a través de livepass.com.ar y en Nikkel (San Martín 526, Cipolletti).