Entrevista con Dalia Gutmann: «Me hace muy bien escuchar risas y me encanta que me hagan reír»

Dalia Gutmann tiene cosas por hacer y vendrá a hacerlas a los escenarios de la región. “Tengo cosas para hacer”, su show de stand up, porque de eso se trata el hacer de Dalia, ofrecerá funciones en Cutral Co, Cipolletti y Neuquén, el jueves, viernes y sábado próximos, respectivamente (ver abajo).

En un género del mucho por decir, Dalia, que dice mucho, también tiene cosas por hacer sobre el escenario. Impulsada por la risa, propia y ajena, lleva adelante un espectáculo que tiene por objetivo, entre otros, claro, hacer(nos) la vida más soportable con el método infalible del humor.

Después de nueve años de hacer su exitoso show “Cosa de Minas”, Dalia se renovó con esta propuesta donde, a través nuevos monólogos humorísticos, divertidas canciones y videoclips, reflexiona acerca de temas simples y cotidianos y también sobre esas emociones incómodas con las que convivimos todos los días.

Con Whatsapp de por medio, Dalia intercambió mensajes con Río Negro donde contó detalles del espectáculo que traerá a la región”, pero también sobre cómo piensa el humor que lleva a escena y cómo fue que llegó a ser comediante.

P: ¿De qué trata el espectáculo “Tengo cosas por hacer”?

R: “Tengo cosas para hacer” es un espectáculo de una hora y cuarto en el que trato que la gente se ría de la vida que llevamos, todo tan acelerado y con la sensación de que todo el tiempo tenemos cosas para hacer. Un poco me río de eso que tanto padezco en la vida real y también propongo parte de ese delirio de conversaciones con uno mismo que tenemos y que yo comparto en forma de humor con el público y van pasando muchas cosas. En un momento me convierto en una pastora que te quiere sacar la culpa, en una cantante con dotes actorales polémicos, hay un musical también… ¡tienen que venir a ver este delirio!

P: ¿Cómo está montado? ¿Te acompañás de música, imágenes, vestuario?

R: Es un show muy visceral, lo armé en plena pandemia, lo fui escribiendo y si, de repete, digo en esta parte me gustaría hacer una canción y me la grabo, hablo con gente que sabe de música y que le hace una música a esa letra. El show tiene vestuario muy lindo a cargo de Vessna, una gran vestuarista de teatro. Tiene, además del monólogo humorístico, que es la columna vertebral del show, mucha más teatralidad que shows anteriores. Aquí van sucediendo las cosas y se va construyendo en el hacer; entonces, de repente, quizás el mes que viene tenés algo de vestuario y escenografía que ahora no tiene porque es el show el que te va pidiendo esos cambios.

P: ¿Cuál es el origen del espectáculo?

R: El origen tiene que ver por un lado con un fuerte deseo de risas, a mí me hace muy bien escuchar risas, me hace muy bien generarlas y me encanta que me hagan reír a mí. Creo que el origen es ese, tener ganas de escuchar risas. Y vengo haciendo este género desde hace muchos años, me gusta y lo disfruto. Y todavía tengo esa sensación de que me queda mucho por aprender y crecer. Entonces, sobre el origen de este show lo que puedo decir es que parte de las ganas de hacerlo, de disfrutarlo y de que la gente que lo vea lo pueda disfrutar también.

Siempre parto de algo que me pasa o siento de verdad y si me hace sufrir más aún me apasiona encontrarle un chiste». Dalia Gutmann

P: En la descripción de la obra dice que contás en voz alta el diálogo que tenés con vos misma. ¿Cómo trabajás con los textos hasta llegar al definitivo? ¿son, en primera instancia, un diálogo con vos misma? ¿Hay escritura, hay improvisación en algún punto?

R: Yo soy muy caótica para trabajar y en la vida. También soy de pensar en no buscar lo perfecto para hacerlo, sino hacerlo e ir viendo en que se va transformando eso que tengo ganas de probar. Entonces este es un género, al menos la forma en la que armo estos espectáculos, donde yo sé que quiero contar eso que me parece divertido compartirlo y después el público cumple un rol muy especial porque con las risas te dice “sí, es por acá, está buenísimo” o con el silencio te dice “mmm tenés que trabajarlo o esto no da”. Con el humor también a veces pasa que algo que funciona un montón al poco tiempo empieza a quedar viejo y entonces hay que estar atento y sacarlo porque el humor cuando empieza a estar pasado no está bueno. Es algo vivo en ese sentido, está todo el tiempo modificándose porque el mundo va cambiando día a día. Cuando lo estrené, en 2021, estábamos en plena pandemia y había algo inevitable relacionado con eso y es algo de lo que yo no hablaría más ahora. Y pasan un montón de otras cosas. Cuando uno hace humor el espectáculo tiene que estar vivo todo el tiempo, sacar y poner ingredientes todo el tiempo.

P: ¿Cómo resolvés aquello que decidís llevar a escena? ¿Qué tiene que pasarte para incluirlo? En definitiva, ¿cuándo sentís que tenés algo entre manos a para trabajar?

R: Siempre parto de algo que me pasa o siento de verdad y si me hace sufrir más aún me apasiona encontrarle un chiste. Algo de lo emocional o alguna conversación que tengo con alguien y siento que tengo allí un material humorístico que tengo que descubrir. Pero primero tengo que sentir muchas ganas de hablar de ese tema y después, un día, cae el chiste. Es todo un proceso lento. Tiene que ser temas que, a esta altura de mi vida, a esta edad, me importen mucho. Son muy distintos seguramente a los temas que me importaron a los 32. Y creo mucho en el concepto de frescura, tienen que ser cosas que me pasen de verdad, sienta de verdad y tenga ganas de compartir.

P: ¿Cómo fue tu recorrido artístico, cómo llegás al stand up y por qué este género?

R: Yo soy locutora. A veces no se nota, pero soy locutora nacional. Trabajaba de locutora uy de periodista cuando descubrí este género que me gustaba mucho verlo, pero que no terminaba de animarme a hacerlo. En algún momento me anoté en un taller a modo de hobby, mientras tenía mi trabajo de periodista y me empezó a gustar y empecé a enamorare de este género. Hasta que tomé la decisión de priorizarlo y todo mi trabajo de locutora y periodista pasó a segundo plano. Priorice la comedia, que me lleva bastante trabajo: pensar el show, armarlo, poder concretar las cosas que quiero que le pasen al show. Me parece que cuando me lo tomé en serio empezaron a pasar cosas y ahora puedo decir que soy comediante.

«Tengo cosas para hacer», la gira

Jueves 1

A las 21, en el Cine Teatro Rex de Cutral Co

Viernes 2

A las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti

Sábado 3

A las 20, en el Casino Magic de Neuquén.

Entradas: $4000, en venta en boletería de los teatros, Flipper Neuquén y por entradauno.com