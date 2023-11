La Sureña Jazz Band presenta su nuevo espectáculo por partida doble, este sábado, a las 20 y a las 22:30, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti) ¿Qué de nuevo en La Sureña? Primero, un cambio en su formación instrumental que devino en la incorporación de un nuevo integrante y el paso de la banda de sexteto a septeto. No es poco y es muy interesante.

Se trata de la guitarra Dobro, muy popular a principios de siglo, detalle que tiene mucho que ver con la segunda novedad, y que será ejecutada por Julio Garrido, quien dejará el contrabajo en manos de Javier Larrión, el nuevo integrante. Completan la formación Diego Rosa, en clarinete; Sergio Ianni, en banjo;Miguel Couto, en batería; Juan Pablo Bergese, en corneta; y Francisco Álvarez, en trombón.

La otra novedad tiene que ver con la propuesta musical propiamente dicha: será una noche acústica, donde se podrá disfrutar del típico sonido del jazz de los años 20, recreando no sólo la música de la época, sino el estilo y ambiente. De ahí el nombre del espectáculo: “Una noche de jazz como hace años”.

En un diálogo con Diario Río Negro, Juan Pablo Bergese contó: “Será la primera vez que hagamos una presentación sin amplificar nada. Solo va a haber un colorcito para las cuerdas que necesitan siempre, pero la pauta del show es ‘vení y viví una noche escuchando este jazz como lo escuchaban los originales. Va a sonar todo de piso. La idea es un poco también hablar a los gritos en el escenario (risas)”.

El jazz de aquellos años locos



El modo en que la banda va a ejecutar su repertorio de jazz antiguo tiene que ver con la búsqueda de las formas en que ese jazz suene cada vez más genuino. “Siempre buscamos dar pasos adelante en lo que se refiero al estilo”, reconoce Bergese. “Yo dejé de tocar trompeta y comencé a tocar corneta que es un instrumento más antiguo aún, Diego tocaba saxo y ahora toca clarinete, el banjo dejó las cuerdas de acero y toca cuerdas de nylon… tratamos de ir un poco más a las fuentes, que es lo que lo hace más rico a este jazz tradicional”.

Y el hecho que no haya amplificación le exige al público estar muy atento a lo que pasa esa noche con la banda, porque, sostiene Bergese, “cuando vos tenés a los vientos tocando con micrófono vos los estás escuchando de la misma caja que está arriba, tu oído está ahí en la caja, en cambio de esta manera tenés que mirar a cada uno y diferenciar la fuente sonora con la visual, me parece que esta bueno eso porque al oyente le da un rol ahí, mas activo”.

Partiendo desde ese lugar que en hay que proyectar desde el escenario todo decantó en lo segunda oferta que tendrá la noche de este sábado: “Siempre fuimos seis y sonábamos siempre como sexteto, todos tocando a la vez. Esta vez, queremos mostrar los instrumentos en un modo solista. Por eso, se va a armar muchas veces en la noche tríos, cuartetos. Van a haber dos temas para que se luzcan las cuerdas, son temas que van a tocar las dos guitarras, el contrabajo y la batería haciendo algo mínimo. Otra parte de los shows será para la corneta, una tuba, banjo y la tabla de lavar que es un instrumento de percusión. No solo vamos a poner el foco en la banda sin amplificación de sonido, sino también en las partes que conforman La Sureña”.



El jazz de La Sureña es el jazz de los orígenes, aquel previo al de las grande orquestas, explica Bergese: “El jazz que nosotros tocamos tiene un comienzo y un final que es el que nació en 1900 y que terminó en 1930. ¿Por qué terminó en 1930? Porque a partir de ese año nace lo que se conoce como el swing y las grandes orquestas como Glen Miller, Benny Goodman, Harry James… todo lo que hace La Sureña, que se conoce como dixieland y jazz tradicional, tuvo su nacimiento, apogeo y final entre los años de 1900 a 1930. Música que se puede escuchar en grabaciones como las de Louis Armnstrong y su Hot Five.

El cambio en la instrumentación que propondrá la banda a partir de estos shows y el modo unplugged en que lo harán tiene que ver con una búsqueda sonor que los acerque aún más a aquel viejo jazz. “Este cambio de instrumento hace que la banda vaya por el camino que tomamos, por ejemplo,para este concierto y que es sonar mejor de manera acústica que de manera enchufada. Son instrumentos nacidos y pensados antes de que algo se pudiera enchufar, entonces tenían una forma de producción de sonido y de proyectarlo sin amplificación porque no existía tal cosa. ¿Los podemos amplificar? Sí, pero le sacas la esencia a estos instrumentos. La corneta comparada con la trompeta tiene mucha menos potencia. Te obliga a ser más auténtico en cuanto a la recreación el show”.

¿Cuál es la característica del jazz antiguo interpretado por La Sureña? Describe Bergese: “Es una música que nació muy enfocada en el formato canción. Son piezas de tres minutos con solos de apenas unos segundos. En este jazz, que se bailaba y que la gente lo consumía de una forma funcional, para decirlo de una forma, lo usaba para divertirse, era música de moda, los temas eran muy cortitos y dinámicos, un jazz muy fácil de escuchar”.

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de alpogo.com con todos los medios de pago.