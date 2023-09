Prisma Pink Floyd Experience regresa a la región para un homenaje a El Lado Oscuro de la Luna

Prisma, el grupo que lleva una década interpretando la música de Pink Floyd, regresa a la región para una serie de shows que comenzarán la próxima semana y tendrán lugar en Viedma, Neuquén y Cipolletti (ver abajo). El proyecto originario de Pinamar propone para esta ocasión una celebración de “The Dark Side of the Moon”, el icónico disco de la banda inglesa que este año está cumpliendo cincuenta años de su edición. Sin bien será interpretado casi en su totalidad, no será en el orden en que los temas aparecen en el disco.



En un diálogo con Diario RÍO NEGRO, Francisco Fresard, voz principal de Prisma contó detalles del espectáculo que ofrecerán en los próximos días, el modo en que abordan la obra de la legendaria banda inglesa y la particular historia del proyecto.

“En esta gira vamos a recorrer la discografía como lo hacemos siempre, pero vamos a hacer hincapié en El Lado Oscuro de la Luna, que está cumpliendo 50 años. No lo vamos a hacer completo en el orden que salió, vamos a ir mechando sus canciones a lo largo del show, pero como se lleva buen parte de la lista los vamos a ir haciendo junto con otras canciones”, reveló el vocalista.



Prisma es un grupo de músicos reunidos alrededor de la música de Pink Floyd que gira permanentemente, con alrededor de entre 30 y 40 fechas por año. En 2022, tuvieron la grata oportunidad de girar por los Estados Unidos especialmente invitados. Y eso también es motivo de celebración para la banda. “Estamos de gira, siempre estamos, ahora estamos comenzando la segunda parte como solemos hacer cada año. En estos días estamos cumpliendo diez años como banda, pero también estamos festejando que fuimos a EE.UU., en diciembre pasado. Que una banda argentina como nosotros, que hace la música de de Pink Floyd, haya sido invitada para tocar en EE.UU. es muy importante, sobre todo porque es un país que vio a Pink Floyd casi desde sus orígenes. Y la verdad es que nos fue muy bien, fuimos muy bien recibidos por el público”.

Prisma, la experiencia de escuchar a Pink Floyd



Conformada por Francisco Fresard en voz; Diego Martínez y Franco Stramana, en guitarras; Maxi Vegas, en batería, Ignacio Fresard, en bajo; Fausto Penacca, en teclados; Valeria Ciuffi en coros; y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros, Prisma. Pink Floyd Experience, tal es su nombre completo, es justamente como su nombre lo indica: una experiencia musical sensorial que se complementa con un despliegue lumínico y audiovisual que permite acercar al público el hecho artístico y estético de disfrutar de la música de Pink Floyd en directo.

Francisco Fresard, durante una performance en Florida, Estados Unidos, en diciembre del año pasado.

En este sentido es que Fresard aclara que no son una banda tributo, sino una que interpreta la música original. No hay imitación estética en los músicos de Prisma, nadie hace nadie desde la imitación. “Por suerte, ellos eran muy relajados en ese sentido, un jean una remera negra no como Queen o Los Beatles (risas). Está, obviamente, la parte de Roger Waters con The Wall, pero no lo hacemos. No vamos por ahí. Lo nuestro es el escenario, la disposición de las luces, la música”.

Sobre su desempeño vocal, Fresard cuenta que en un principio intentó parecerse a la voz original de Pink Floyd, sobre todo a la de David Gilmour, por una cercanía tímbrica natural. “La voz es todo un tema porque no tengo una pedalera que diga ‘cantar como Roger Waters’ (risas). Al principio sí me tuve que poner a trabajar en el tema. Hubo un par de años en que traté de imitar, pero no me sentía muy cómodo en ese lugar hasta que dije voy a hacer mi voz, que es más parecida a la de Gilmour que a la de Waters, y te vas mimetizando con ellos de tanto escuchar y de tanto cantar. Es una voz personal, encaja bien”.

Respecto de la puesta en escena que Prisma ofrecerá en relación a El Lado Oscuro de la Luna, Fresard apunta que la original de Pink Floyd no fue muy importante en la parte técnica como sí lo fue años después hasta convertirse en una característica de sus shows. En nuestro caso, siempre estamos con mucha técnica en escena y está quizás más de lo habitual, mucha pantalla, pasando los videos originales que usaban ellos en los temas”.

En escena. Prisma Pink Floyd Experience durante el set de “Time”, uno de los temas de The Dark Side of the Moon”.



Sobre la interpretación de la música, el proyecto oscila entre las versiones de estudio de las canciones y otras tomadas de los shows en vivo con sus habituales tramos instrumentales. “Hay versiones de los discos que hacemos exactamente igual, pero también nos animamos a ir a versiones de ellos mismos que hicieron en sus etapas solistas, no hacemos versiones propias”, remarca el vocalista.

Un ejemplo es “Ecos”, un tema de casi 24 minutos que ocupa todo el lado B del disco Meddle (1971), que Prisma va a interpretar en esta gira. Fresard cuenta que las partes instrumentales del tema que tomaron para su interpretación se corresponde a una versión en vivo que hizo David Gilmour en su gira solista.



Prisma Pink Floyd Experience: historia de una ocasión

La historia de Prisma fue ocasional y sin más ambición que reunirse a tocar, puertas adentro, la música de Pink Floyd. “Arranco accidentalmente en Pinamar, lugar de donde somos”, recuerda Fresard. “Cada uno tenía su proyecto musical, sus bandas y Diego Martínez, que es el guitarrista, quería hacer música de Pink Floyd como para despuntar el vicio. Nos fuimos juntando de a poco, en paralelo a lo que hacíamos cada uno, y se fue armando. Sin querer ni proyectarlo demasiado terminamos siendo una banda con una lista de unos 20 temas hasta que un día nos ofrecen hacer un recital en el teatro de Pinamar, lo hicimos y la vedad fue que superó las expectativas en cuanto al público y en cuanto a lo que nosotros mismos pensábamos de lo que éramos. Y bueno, la pregunta obvia fue ¿y por qué no nos animamos a más? Y así empezamos de a poco a salir, de Pinamar. Hicimos Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca… y terminamos recorriendo varias veces Argentina y el año pasado, parte de Estados Unidos. Es algo que nunca hubiéramos imaginado”.



El cantante del proyecto reconoce que nunca tuvieron una etapa artesanal, por así decirlo: “Nosotros ya tocábamos para 500 personas en un teatro sin saber que íbamos hacia eso, ya arrancamos asi y tuvimos que aprender a los golpes cómo era hacer shows. Con Prisma en la fecha tres ya estábamos tocando para más de 500 personas”.

Los músicos de Prisma tienen sus trabajos y profesiones. “Hay de todo (risas)”, cuenta Fresard. Hay un abogado, yo trabajo en una inmobiliaria, uno de los chicos tiene una fábrica de pastas, otro una sala velatoria… Lo disfrutamos mucho porque no es algo económico, no hacemos muchas fechas por año, son 30 o 40 más o menos, así funciona bien para nosotros”.

¿Por qué Prisma? Nombrar el proyecto fue una necesidad que no estaba en los planes porque tampoco estaba en los planes salir a tocar: “Tuvimos que buscarle el nombre a un proyecto que no tenía pensado un nombre porque nos había salido esa fecha que tampoco teníamos pensada (risas) Si íbamos a tocar, íbamos a necesitar un nombre. A uno de nosotros se le ocurrió la palabra y no le dimos demasiada vuelta al asunto, era corto, nos gustaba y fuimos con eso porque nos cerraba y además no teníamos demasiado tiempo para pensarlo. Y porque tampoco pensamos que (Prisma) fuera a llegar a nada más que no fuera ese recital., Y acá estamos”.

Las fechas

Jueves 7

A las 21, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma

Viernes 8

A las 21, en Casino Magic de Neuquén.

Sábado 9

A las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti

Entradas desde $5500. Anticipadas en boletería del Casino, boletería del CCC, Flipper de Neuquén y por entradauno.com.