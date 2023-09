Rafo Grin celebra sus 30 de música con dos shows, este fin de semana, en Neuquén

“En mayo de 1993 me subí a tocar por primera vez a un escenario. Fue con la banda que tenía en el secundario", recuerda Rafo. (Foto: Tyncho Menard).

Uno + Dos = Uno. La cuenta, aunque no parezca, a Rafo Grin le da perfecto. Pero solo si traducimos aquella cuenta improbable en términos musicales: dos noches en un solo lugar da un disco. Y eso es lo que sucederá este fin de semana en El Arrimadero, el escenario en cuestión. El guitarrista neuquino celebrará sus treinta años con la música con dos conciertos de blues, este viernes y sábado, a las 21:30, en la sala de Misiones 234, shows de los cuales surgirá un disco “100 por ciento blues”, nada menos.

“Será dos noches en donde el repertorio tendrá algunas canciones que conocen y otras que tal vez escuchen por primera vez”, promete Rafo. “Canciones propias y canciones prestadas, que serán grabadas por Héctor Navarro y el equipo de la Toma Récords para lo que será el primer disco en vivo del guitarrista, que se publicará en el 2024. Un disco del que formarán parte con sus aplausos, risas, energías y ovaciones si deciden asistir a esta celebración”.

Rafo y la noche del primer blues

Rafo recuerda perfectamente aquella primera vez con el blues en un escenario: “En mayo de 1993 me subí a tocar por primera vez a un escenario. Fue con la banda que tenía en el secundario. Para celebrar mis 30 años con la música decidí grabar mi primer disco en vivo. Un disco que estará dedicado al Blues. Esa es una idea que se la debo a Leo Toro, bajista, amigo y colega, con el cual toque en Los Jackpots y en los Mortales Pasajeros entre otras bandas. Muchas veces Leo me dijo: ‘Rafo vos tenés que grabar tu primer disco de blues’. En septiembre vamos a grabar ese disco en el teatro Arrimadero. Serán las únicas dos noches del año en que toque blues de esta manera, con esta banda”. Estamos en septiembre y la de hoy será una de esas dos únicas noches. ¿O habría que decir dos noches únicas? Porque, aunque se parezcan, no son lo mismo.

Al hacer un repaso de su carrera, Rafo reflexiona: “Desde hace algunos años estoy en la búsqueda de ser un músico popular más allá de los rótulos y los géneros. Quiero tocar todos los géneros que me gustan y todos los que puedo tocar. El blues, el rock, el folk norteamericano, música con aires de nuestro folklore o la música de Montevideo, Uruguay. De mis 30 años, 15 se los dediqué al Blues. En 1995 tocaba en 16 toneladas, banda en la que tocamos blues nacional. En Buenos Aires toque en la Tricota, donde hacíamos versiones de blues internacional. En el 2002 al regresar a Neuquén entré a tocar con el Gordo Blues, después se armó la Cotton Blues y luego vinieron los Jackpots, y después vinieron diez años de tocar y desarrollar las producciones de artistas del blues de nuestro país, y también artistas de los Estados Unidos o Brasil. Por todos esos momentos serán dos noches y un disco dedicado cien por cien al blues».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Rafo anticipó los festejos y repasó parte de su prolífica carrera:

P: ¿Quiénes te van a acompañar??

R: Armé una banda de cuatro integrantes con tres grandes amigos y enormes músicos del valle y también contraté a un gran baterista de Buenos Aires para estos dos shows. Ellos son Leo Toro (Bajo), Tony Sgro (Órgano Hammond), Wilson Maza (Piano) y Adrián Bareiro (Batería) que nos visita desde la Capital. También tendremos músicos y músicas invitados.

P: ¿Cuál será el repertorio?

R: Elegí 15 de los más de 100 blues que he tocado a lo largo de estos 30 años. Los que más me gustan, los que más me representan en mi etapa blusera y muchos que aun el día de hoy sigo tocando. Tocaremos clásicos de músicos como Muddy Waters; Freddie King; Taj Mahal, Botafogo y temas propios. Todo esto con nuestra impronta personal y versiones propias.

P: ¿Cómo hacer para sintetizar 30 años con la música, diversas formaciones?

R: Durante estos 30 años, tuve varias formaciones de distintos estilos como el blues, rock, tango, música popular y demás. Hace unos 5 años he decidido que, de aquí en más mi música personal, me refiero a mis canciones propias, tendrán una mezcla de todas las músicas que me gustan y que puedo emular e incorporarlas a mi creatividad, como la música montevideana, el folk rock de Norte América o los géneros musicales que vaya descubriendo a lo largo del camino.

Estos shows que daré en septiembre serán excepcionales y serán los únicos dos shows que daré tocando un repertorio totalmente de blues. Luego volveré a mi formato heterogéneo que vengo trabajando desde principios del 2021.

P: ¿Cuáles fueron los mojones en tu recorrido artístico?

R: Mi viaje a Buenos Aires, a los 21 años a vivir, estudiar y tocar por allá durante cinco años. Una difícil pero enriquecedora experiencia.

Otro fue el haber tocado en la Patagonia con músicos del blues de USA y Argentina como Larry Mc Cray; John Primer; JJ Thames; Mud Morganfield; Billy Branch; Botafogo; León Gieco; La Mississippi; Black Amaya; Alejandro Medina; entro otros.

P: ¿Cuáles fueron los músicos referentes que te acompañaron?

R: Muchos. Manal; Memphis La Blusera; La Mississippi; Pappo’s blues, Botafogo, Alberto Garcia, Claudio Gabis, Freddie King; Larry Mc Cray; Eric Clapton; Taj Mahal, sólo por nombrar algunos de mis favoritos.

P: ¿Pudiste tocar con todos los que querías o te faltan algunos?

R: Tuve el regalo de la vida de tocar con muchos de ellos. Con otros no sucedió porque dejaron este mundo y se truncó la posibilidad de hacerlo, como fue el caso de Pappo, por ejemplo.

P: ¿Cuántos discos tenés hasta acá?

R: Cinco discos hasta el momento. Uno con “The Jackpots” (2010), “Blues Acústico y a Dúo con Damián Duflos” (2013) y tres con mi proyecto personal: “Como Sobrevivir En Un Mundo Toxico” (2015), “Sustentable” (2018) e “Hijo De Un Hombre Sin Piel” (2020) y estoy grabando lo que será mi sexto disco de estudio que editaré a fines de este año.

P: ¿Cómo estará estructurado el festejo?

R: Haremos un recorrido con estos 15 temas que he seleccionado pasando por los ritmos más característicos del género como los ritmos de Shuffle, slow blues, la rumba blues, el funk blues y demás; siempre con la impronta clásica de cómo se toca el género en sus raíces, que es la improvisación. Todo esto con la invitación al escenario de muchos de los y las colegas que me han acompañado a lo largo de estos 30 años.