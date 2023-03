“Puede ser que no siempre te amé”. ¿Cómo es que una de las más bellas canciones de amor comience con tamaña confesión? Sumergido en una búsqueda lírica y musical mucho más profunda, el genio creativo de Brian Wilson estaba listo para llevar a su banda, The Beach Boys, definitivamente a otro nivel.

El resultado de semejante ambición, que pronto sería también una obsesión, fue Pet Sounds, el delicado y virtuoso undécimo disco de la banda californiana. Y “Solo Dios sabe” (God Only Knows), aquella bella canción de amor, su joya no tan oculta.



Surgidos de las calientes playas del sur de California, Los Beach Boys, formado por los hermanos Brian, Carl y Denis Wilson, el primo Mike Love y Al Jardine, un amigo de Brian, combinaron un fino trabajo de voces con guitarras ligeras y arreglos instrumentales no tan convencionales que dieron forma al rock playero o surfer.

Con letras hedonistas dedicadas a los soleados días de playas, chicas, autos y tablas de surf la banda editó diez discos en apenas tres años, siendo uno más éxitos que otro. Pero, tras editar “Beach Boys Party!”, en noviembre de 1965, Brian Wilson decidió dar un volantazo estilístico.



Movilizado por la invasión inglesa de pop rock encabezada por Beatles y Stones, nada menos, Brian Wilson resolvió escribir sobre otras cosas e incluir otras cosas en las instrumentaciones de estas nuevas canciones, cosas como trombones, clavicordios, corno francés, mandolina ukelele y hasta un electroteremín, un pariente lejano del trombón, entre decenas de instrumentos de música de cámara y popular.

«Solo Dios sabe»: los secretos de su belleza



Publicado el 11 de julio de 1966, como lado B del hitazo “Wouldn’t It Be Nice”, “God Only Knows” es considerada la más bella melodía jamás compuesta. Su naturaleza barroca remite a la obra de Bach y a Rubber Soul, claro. Influenciado -¿o deberíamos decir afectado?- por el sexto álbum de Los Beatles, editado a fines de 1965, apenas terminó de escucharlo, Brian Wilson se puso a trabajar en “God Only Knows”.

Portada del icónico disco «Pet sounds», la obra maestra de Brian Wilson que incluía la joya «God Only Knows».



Si la letra, breve por cierto, la escribió en 45 minutos, la composición musical, en cambio, fue mucho más compleja y necesitó de veinte tomas antes de llegar a la versión definitiva, de las que participaron más de veinte músicos cesionistas.

Wilson eligió a Tony Asher, un publicista y creador de jingles británico , como socio creativo para las letras. “Tratamos de escribir algo muy espiritual. A Tony se le ocurrió el título ‘God Only Knows’. Tenía miedo de que prohibieran ponerla en la radio por el título, pero no fue así”. Sus temores eran fundados: nadie, hasta entonces, había puesto la palabra Dios en el título de una canción pop. Ysí, tuvo problemas por eso, pero finalmente el arte pudo más.

La impresionante versión coral de la BBC, de 2014, con la participación de decenas de voces, desde Elton John, Dave Grohl y Lorde a Stevie Wonder, Florence Welch y el propio Brian Wilson, entre otras decenas de invitados



“Realmente pensé que iba a ser todo lo que era, y sin embargo nos estábamos arriesgando mucho con ella”, dijo Asher y no se refería sólo por el tema de mencionar a Dios. “En primer lugar, la letra empieza diciendo: ‘Puede que no siempre te quiera’, que es una forma muy inusual de empezar una canción de amor”.

La letra de la canción oscila entre el significado del amor en una persona que comienza a dejar atrás la cierta ingenuidad adolescente y una búsqueda más existencialista de los ideales religiosos más universales. ¿A qué le canta Brian Wilson, entonces? A la búsqueda de certezas en un mundo complejo.

Sobre la distribución de las tres voces, contó Johnston: “Yo en el extremo superior, Carl en el medio y Brian en el fondo. En ese punto, la decisión correcta para Brian era conseguir algo más sutil. Tenía una canción muy tierna. Es una pequeña obra maestra, y tenía razón en despegar todas las voces y terminar solo con tres. De hecho, es probablemente la canción más conocida de The Beach Boys que tiene solo tres voces”.

La hermosa versión de «Solo Dios sabe» que Pedro Aznar y Charly García grabaron para el disco «Tango 4» (1994)



De todas las versiones hechas de “God Only Knows”, una de las más bellas es la adaptación de Pedro Aznar, que grabó en “Tango 4”, el disco que grabó en colaboración con Charly García en 1991.

La interpretación de los ex Serú Girán le hace justicia (y más también) a la versión original. Con Charly en piano y coros, Pedro resuelve con un extraordinario registro vocal el trabajo coral de los hermanos Wilson y Brian Johnston.

Pero es en la adaptación de la letra donde esta versión sale ganando: Pedro Aznar le da vuelo poético a la versión en castellano. Donde Brian Wilson asume que no siempre te haya amado”, Pedro confiesa que “tal vez no sea eterno este amor que te tengo”. Además, sugiere otra cosa: que es posible que su amor no sea para siempre. Y profundiza con igual sensibilidad poética el estribillo que sostiene la canción cuando sostiene que “sólo Dios sabe nuestros destinos”. El californiano propone simplemente que “sólo Dios sabe lo que sería sin ti”. Sutilezas líricas que hicieron la diferencia.

Dijo alguna vez Rick Wright, tecladista de los Pink Floyd que todos los discos de la banda habían sido como un paso hacia Dark Side of The Moon. Lo mismo puede decirse de Pet Sounds en la vida musical (y personal) de los Beach Boys. El desafío es qué hacen las bandas cuando llegan a ese lugar. Para Pink Floyd fue el comienzo de su final. Para los Beach Boys, en cambio, significó perder a su líder: Brian Wilson se quedó allí y no pudo salir más. O sí, pero veinte años después.