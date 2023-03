The Beatles: 60 años de Please Please Me, el big bang de la música popular

«Please, Please Me» inauguró el 22 de marzo de 1963 la inigualable discografía de Los Beatles, el cuarteto que sorprendió de entrada al mundo con una ópera prima que mostraba algo inédito hasta el momento respecto de otras bandas: sus integrantes escribían sus propias canciones, tocaban sus instrumentos con pericia y, además, cantaban muy bien.

Este primer larga duración también presentaba atisbos de originalidad entre sonoridades propias de la época, a la vez que, en un hecho inusual, no había temas de relleno y los exitosos singles se distribuían de manera estratégica a lo largo de la placa.

Si hasta el momento las radios británicas comenzaban a difundir cada vez con mayor asiduidad «Love Me Do», «Please Please Me» y sus respectivos lados B, «Ps I Love You» y «Ask Me Why»; el flamante álbum mostraba nuevos futuros hits como «I Saw Her Standing There», que le ponía primera al disco con la famosa cuenta de cuatro en la voz de Paul McCartney; «There’s a Place», «Boys», «Do You Want to Know a Secret» y «Twist & Shout», el caballito de batalla en sus shows en vivo durante cientos de presentaciones.

Please Please Me: origen de un sonido

El disco «Please Please Me» comenzó a gestarse sin saberlo en la sesión de grabación del 26 de noviembre de 1962, cuando se buscaba capitalizar el envión de «Love Me Do», el primer single lanzado alrededor de un mes y medio antes, el 5 de octubre.

El debut absoluto en las bateas de Los Beatles no había pasado del puesto 17 en las listas nacionales pero había sembrado la semilla de un sonido original; un rock lento, con raíz country, en la que las armonías vocales y el uso distintivo de la armónica connotaban su origen portuario. Además de ayudar al grupo a seguir sumando adeptos en todo el territorio.

Aunque esta vez el productor George Martin dio una prueba de confianza a Ringo Starr luego de dudar de sus capacidades y contratar al sesionista Andy White para la grabación de «Love Me Do», todavía no estaba seguro de que el grupo contara con una canción propia de calidad que lo mantuviera por la buena senda. Por ello les ordenó registrar una composición de Mitch Murray titulada «How Do You Do It?».

La orden del productor fue tomada a regañadientes por el grupo, pero especialmente por John Lennon, quien tras la aceptación de la sugerencia del mánager Brian Epstein de vestir trajes elegantes en vez de ropa de cuero y dejar de lado el comportamiento anárquico en el escenario en pos de un show más teatral, comenzaba a preguntarse si no estaba resignando demasiadas cosas en nombre de la fama.

Con mucho profesionalismo, Los Beatles grabó esa canción aunque el registro publicado años después en la serie «Anthology» evidencia la falta de chispa en su interpretación. Cuando los integrantes le advirtieron su descontento a George Martin, les replicó con autoridad: «Cuando tengan una canción mejor que esta, lo haremos; mientras tanto, grabaremos esta».

La posibilidad de una reconsideración del productor apareció cuando Lennon le mostró una melodía inspirada en el personal estilo de Roy Orbison, titulada «Please Please Me». Martin le pidió que trabajaran en ella acelerando el ritmo, creando armonías vocales y un fraseo de armónica.

La banda regresó con todas las mejoras requeridas y el resultado era tan bueno que el productor aceptó grabarla y, al finalizar la sesión, exclamó por el intercomunicador entre la consola y el estudio: «Señores, los felicito. Acaban de grabar su primer número uno».

La premonición se cumplió, «Please Please Me» fue número uno y dejó las puertas abiertas de par en par para un primer larga duración.

Sin embargo, George Martin sabía que tenía un tesoro en sus manos al contar con dos compositores de talento, por lo que entendía que no necesariamente el disco debía abrir con las cuatro canciones conocidas por los singles y luego añadir algunas versiones de éxitos standards de la época para completar los 14 tracks necesarios, como estilaba la industria de la época cuando aparecía un suceso de ventas.

Las canciones de Please Plese Me, un tesoro entre manos

Entre las canciones propias de la dupla creativa, se escogieron «I Saw Her Standing There», muy pulida en sus shows en vivo; «Misery», a la que George Martin le agregó un piano; «Do You Want to Know a Secret», escrita para que George Harrison tenga su número solista; y «There´s a Place», un tema cuya letra preanunciaba la psicodelia al aludir por primera vez en una canción pop a la mente como lugar de refugio.

El productor también los instó a que grabaran algunas versiones que solían hacer desde sus largas noches en Hamburgo y en The Cavern, de Liverpool, como para mostrar las virtudes interpretativas de la banda.

El productor George Martin quería reproducir en el estudio la energía que The Beatles desplegaba en sus vivos.

Así fue que eligieron la lacrimógena «Anna (Go With Him)», de Arthur Alexander; «Chains», de la famosa dupla Carol King y Gerry Goffin; «Boys», un número que Ringo solía cantar en su antigua banda Rory Storm and The Hurricanes; «Baby, It´s You», de Burt Bacharach; la melosa «A Taste of Honey», y «Twist & Shout , un tema que en la voz de Lennon adquiría una rabia inusitada.

Precisamente, Martin aspiraba a captar la fuerza de sus presentaciones en vivo en The Cavern, pero ante las imposibilidades técnicas de grabarlos allí, optó por hacerlos tocar todo el material en un día de estudio, como si fuera en vivo.

Señores, los felicito. Acaban de grabar su primer número uno». La frase de George Martin a Los Beatles, tras grabar la canción Please Please Me.

En una sesión de nueve horas y 45 minutos, del 11 de febrero, en la que se dejó para el final «Twist & Shout» por el mal estado en que estaba la garganta de Lennon, tomó forma el primer larga duración de Los Beatles.

Para la portada, Martin quería que el fotógrafo Angus McBean retratara a los cuatro integrantes en el Zoológico de Londres, pero ante la negación de los permisos necesarios, optaron por unas tomas realizadas desde el patio interno de EMI en las que aparecían asomados a un balcón. La misma foto iba a ser replicada ocho años más tarde, durante las sesiones de «Let It Be», el disco que cerraría el recorrido iniciado por «Please Please Me».

La portada del disco se hizo con una de las tomas realizadas desde el patio interno de EMI en las que TLos Beatles aparecían asomados a un balcón.

El resto es historia conocida: el disco lanzó al estrellato mundial a los cuatro muchachos de Liverpool. En Argentina, el álbum se publicó el 7 de febrero de 1964 bajo la fallida traducción «Por favor, yo» como título. En esos días, Los Beatles conquistaban Estados Unidos en su primera visita a Nueva York.

Desde entonces y hasta su disolución oficial, en abril de 1970, «Los Fabulosos Cuatro» lanzaron 13 discos oficiales de estudio, cada uno de ellos revolucionario y superador del anterior; pero «Please Please Me» puso el piso demasiado alto.