Canciones de la madurez: U2 publica «Songs of Surrender», una ambiciosas y arriesgada reversión de 40 de sus temas

Ningún rocker de veinte se imagina seguir (ha)ciéndolo a los 60. Pero, qué pasa cuando llega a los 60, porque así es la vida. Pues, sigue (ha)ciéndolo porque así es la vida del rocker, del que sobrevivió a sí mismo y puede contarlo.



Los U2 son ese tipo de rockers que llegaron a los 60 y pueden -y quieren- contarlo. Pero saben que no pueden -ni quieren- hacerlo como a los 20. Entonces, se reformulan reformulando sus canciones.

De eso se trata “Songs of Surrender”, el flamante disco que nadie esperaba que hicieran, pero que, seamos honestos, qué bueno que lo hicieron y, mejor aún, qué bueno que lo publicaron.

Disponible desde hoy en todas las plataformas de streaming y en diversos formatos físicos, “Songs of Surrender” es una revisión y reversión de cuarenta de sus canciones, de grandes clásicos como “Pride (in the name of love) y “I still haven’t found wath I’m looking for” a otras que casi no han sido tocadas en vivo como “Dirty days”, del disco Zooropa; o “If God Will Send His Angels”, de Pop.

«Pride (in the name of love)» – Primer adelanto de «Song of Surrender»



Despojadas de su instrumentación original tal como pudo saberse a partir de los cuatro adelantos editados en los últimos dos meses, Pride (in the name of love”, “One”, “With or without you” y “Beautiful day”, Bono baja la intensidad interpretativa, las despoja de su histrionismo escénico y acomoda su voz en modo crooner para recorrer un corpus de obra hecha para expandirse en estadios y que ahora, con poco más de 60 años (en rigor de verdad, 62), las reformula para un tiempo en que las cosas ya no son lo que eran.

Pero Bono y The Edge, los verdaderos hacedores de este trabajo, fueron más allá porque no solo reformularon sus instrumentaciones, tempos y demás arreglos, sino que, en varios casos, incluso reescribieron parte de las letras. Una actualización de ciertas partes escritas en la adolescencia y buena parte de la primera juventud que hoy sienten que no suenan convincentes en las voces adultas de los hombres maduros que son.

Pensamos: ‘Somos un poco mayores. La voz de Bono también ha madurado, y su control y su capacidad interpretativa como cantante han mejorado mucho. ¿Por qué no retomamos estas canciones?’”. The Edge, productor de «Song of Surrender»

Si en las últimas semanas hubo polémica -y la sigue habiendo- por la reescritura de parte de la obra literaria de Roald Dahl más acorde a los tiempos de corrección política y cancelación, una reescritura hecha por la editorial y no por el propio autor, ya fallecido, los U2, en cambio, lo hacen por sí mismos, se reescriben no para evitar cancelaciones, sino por honestidad. “Songs of Surrender” es un gesto de honestidad de parte de Bona y The Edge. Saben que ya no son aquellos que escribieron esas canciones y que ya no son esa banda de himnos de estadio, pero que aún tienen cosas interesantes para ofrecer. No ser una réplica de sí mismos fue una gran decisión. Bono ya está grande para ser The Fly o McPhisto. Él sabe y sabe que nosotros también lo sabemos. Mejor así.

Surrender: del libro al disco



“Songs of surrender” fue una idea de The Edge que funciona como correlato a “Surrender. 40 canciones, una historia” (Reservoir Books, 2022), la autobiografía que Bono publicó en noviembre pasado. Estructurado en 40 capítulos, cada uno de ellos titulado con el nombre de una canción de U2 que funciona de disparador de la historia a contar, el frontman cuenta su historia que rápidamente se convierte en la historia de U2.

Lo más interesante del libro es el origen de la banda y sus primeros tiempos contados por Bono, cómo la fe religiosa a travesó y sigue atravesando su vida, el modo en que conoció a sus futuros compañeros de banda y el modo en que conoció a Ali, su esposa desde 1982, los días en el Dublín de los ‘70, las calles, los bares y cómo fue que varias veces todo estuvo a punto de no suceder nunca, por caso, la propia banda.

«Surrender: 40 canciones, una historia» (Reservoir Books, 2022), las memorias de Bono que funciona como espejo del disco.



El disco que puede escucharse desde hoy fue lo que mantuvo activo a Edge durante la pandemia, un trabajo realizado casi en secreto que contó con las colaboraciones de Brian Eno, Daniel Lanois y Bob Ezrin, además de sus compañeros de banda.

En una entrevista por Zoom que el guitarrista mantuvo con la revista Rolling Stone reveló el origen y los motivos de este trabajo: “Llevaba tiempo dando vueltas como idea. Pero supongo que también fue la oportunidad que nos brindó el cierre (pandemia) y saber que Bono iba a publicar un libro de 40 capítulos con títulos de canciones. (…) Además, con la advertencia de que, si no nos gustaba el resultado, no teníamos que publicarlo nunca, porque nadie lo esperaba. La discográfica no estaba llamando a la puerta para pedírnoslo. Lo hacíamos por nosotros mismos y por nuestros fans.



”También estaba la idea de que algunas de nuestras primeras canciones se grabaron cuando éramos muy jóvenes. Bono, como cantante, aún no había encontrado su sitio. Trabajábamos con un nivel de intensidad que nos permitiría hacernos notar en un club donde la mitad de la gente no estaba allí para verte de todos modos, o en un local que podría ser un poco más grande de lo que te sientes cómodo. A menudo, las voces de Bono o las melodías que intentaba cantar estaban en lo más alto de su registro, esa parte tan intensa de su registro. Pensamos: ‘Somos un poco mayores. La voz de Bono también ha madurado, y su control y su capacidad interpretativa como cantante han mejorado mucho. ¿Por qué no retomamos estas canciones?’”.

U2 le bajó el volumen a sus clásicos de estadio y puso a Bono a cantar en modo crooner.



The Edge, cuyo nombre es Dave Howell Evans, pone como ejemplo “Stories for Boys”, una de las primeras composiciones de la banda que forma parte de “Boy” (1980), el disco debut. “Teníamos 18, 19 años. En realidad, éramos chicos escribiendo una canción llamada ‘Stories for Boys’.

” Pero en este momento, miramos atrás con la distancia del tiempo y la experiencia. Parecía que esas palabras no funcionaban saliendo de nuestras bocas en ese momento, así que reescribimos la canción… no completamente, pero en gran parte desde la perspectiva de nosotros mirando hacia atrás a esos chicos, compartiendo una perspectiva diferente de quiénes éramos y qué estaba pasando en ese momento. De repente, la canción tiene una resonancia nueva, moderna y contemporánea. Creo que, si nos hubiéramos quedado con la letra original, no habría tenido eso”.

«Songs of Surrender»: The Edge y Bono se sumergen en el pasado de U2.



The Edge y Bono trabajaron en el álbum de manera informal en casa de Edge y en Francia, así como en estudios de grabación de Londres y Los Ángeles. The Edge comenzó el trabajo de reversión sentado al piano y con una guitarra acústica; así, fueron surgiéndole ideas sobre cómo podrían sonar aquellas canciones clásicas, verdaderos himnos de estadio, pero en formato acústico y con la voz de Bono en modo más íntimo y fuera de todo registro tenor XXL.

Si no nos gustaba el resultado, no teníamos que publicarlo nunca, porque nadie lo esperaba. La discográfica no estaba llamando a la puerta para pedírnoslo. Lo hacíamos por nosotros mismos y por nuestros fans». The Edge.



Justamente, para las voces, The Edge, que reconoce tener u registro similar al de Bono, cantó él mismo las primeras voces y luego las compartía con Bono. “En la primera sesión, cuando Bono cantaba sobre algunas de estas ideas, pensamos: “’Vale, esto funciona. Aquí está pasando algo de verdad’”, le contaba a Rolling Stone.

El disco está dividido en cuatro partes, cada una con el nombre de un miembro de la banda. Sobre la razón para hacerlo así y por qué esas canciones para cada integrante, The Edge cree que fue algo más bien instintivo. “De una forma muy poco analítica, pensamos: ‘¿Quién se siente la figura adecuada para estas 10 canciones?’. Y lo hicimos de esa manera. No puedo recordar cómo se nos ocurrió. Fue un e-mail. ‘¿Esto se ve bien?’ Y todo el mundo estaba como, ‘eso es genial. Estoy contento con mi colección’”. (risas)

Portada de «Songs of Surrender»

Parte 1: The Edge

No. Título Disco original 1. «One» Achtung Baby (1991) 2. «Where the Streets Have No Name» The Joshua Tree (1987) 3. «Stories for Boys» Boy (1980) 4. «11 O’Clock Tick Tock» non-album single (1980) 5. «Out of Control» Boy 6. «Beautiful Day» All That You Can’t Leave Behind (2000) 7. «Bad» The Unforgettable Fire (1984) 8. «Every Breaking Wave» Songs of Innocence (2014) 9. «Walk On (Ukraine)» All That You Can’t Leave Behind 10. «Pride (In the Name of Love)» The Unforgettable Fire

Parte 2: Larry Mullen Jr.

No. Título Disco original 11. «Who’s Gonna Ride Your Wild Horses» Achtung Baby 12. «Get Out of Your Own Way» Songs of Experience (2017) 13. «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of» (lyrics: Bono, the Edge) All That You Can’t Leave Behind 14. «Red Hill Mining Town» The Joshua Tree 15. «Ordinary Love» (music: U2, Brian Burton) Mandela: Long Walk to Freedom soundtrack (2013) 16. «Sometimes You Can’t Make It on Your Own» How to Dismantle an Atomic Bomb (2004) 17. «Invisible» Songs of Innocence deluxe edition 18. «Dirty Day» Zooropa (1993) 19. «The Miracle (of Joey Ramone)» Songs of Innocence 20. «City of Blinding Lights» How to Dismantle an Atomic Bomb

Parte 3: Adam Clayton

No. Título Disco original 21. «Vertigo» (lyrics: Bono, the Edge) How to Dismantle an Atomic Bomb 22. «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» The Joshua Tree 23. «Electrical Storm» The Best of 1990–2000 (2002) 24. «The Fly» Achtung Baby 25. «If God Will Send His Angels» Pop (1997) 26. «Desire» Rattle and Hum (1988) 27. «Until the End of the World» Achtung Baby 28. «Song for Someone» Songs of Innocence 29. «All I Want Is You» Rattle and Hum 30. «Peace on Earth» All That You Can’t Leave Behind

Parte 4: Bono

No. Título Disco original 31. «With or Without You» The Joshua Tree 32. «Stay (Faraway, So Close!)» Zooropa 33. «Sunday Bloody Sunday» War (1983) 34. «Lights of Home» (music: U2, Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim, Ariel Rechtshaid) Songs of Experience 35. «Cedarwood Road» (lyrics: Bono, the Edge) Songs of Innocence 36. «I Will Follow» Boy 37. «Two Hearts Beat as One» War 38. «Miracle Drug» (lyrics: Bono, the Edge) How to Dismantle an Atomic Bomb 39. «The Little Things That Give You Away» Songs of Experience 40. «40» War