Todos los tangos, el tango: Inés Cuello llega a Bariloche para presentar «Mi cuidad y mi gente»

Inés cantó su primer tango porque sí. Tenía cinco años y dijo que sí cuando se lo propusieron a ella y a sus compañeritos y compañeritas del coro del jardín de infantes. E Inés, que no escuchaba tangos porque en casa de los Cuello se escuchaba mucha música, pero no tango, fue feliz cantándolo. Más tarde, no mucho, llegaron las canciones de María Elena Walsh que la hicieron tan feliz como aquel tango. Para entonces, la música ya era parte de su vida. Treinta años después, Inés Cuello, bonaerense de Carlos Tejedor, es una de las voces sobresalientes de tango contemporáneo.



Protagonista de la escena tanguera de Buenos Aires -ciudad en la que vive desde hace 17 años y a la que había llegado para estudiar Bioquímica en la UBA, cosa que hizo hasta ahí: el CBC y algunas materias cursadas- brilló en las casas de tango donde forjó una reputación que la llevó a los mejores escenarios del país -entre ellos el del Teatro Colón, dos veces-, a girar por el mundo, encabezar sus propios espectáculos y grabar cuatro discos, “Sueño de juventud” (2011), “Canciones del sur” (2015), “Gardel” (2021), junto a La Grela Quinteto de Tango, y el reciente “Mi ciudad y mi gente” (2022), grabado a fines del año pasado junto al pianista Pablo Fraguela, que traerá a ambos hasta Bariloche para presentarlo, este domingo, en el marco del Festival de la Canción Sin Fin (ver abajo).



“Vamos a tocar el disco completo”, avisa Inés, desde el teléfono. “Tenemos este formato de dúo que propone un concierto muy íntimo y un sonido muy austero para decirlo de alguna manera, pero que, al mismo tiempo, nos da la oportunidad de aprovechar esa dinámica del dialogo que permite el hecho de ser dos instrumentos vinculándose”.

En una entrevista con RÍO NEGRO, cuenta que disfruta mucho de este formato de voz y piano y de su repertorio, que esta vez se enriquecerá con la participación, en dos de sus canciones, del dúo local Vino en Copla. “Será un placer enorme”, afirma.

El festival de la Canción sin Fin propone una combinación entre los artistas invitados y locales, donde ambos toman algo del repertorio del otro. En el caso del repertorio de Inés Cuello compartirán las dos canciones de raíz folclórica: “Va siendo tiempo”, de Negro Aguirre, y “Cuando florezca el abrazo”, una zamba compuesta por el propio Pablo Fraguela.

Inés Cuello, una de las voces más sobresalientes de la nueva escena del tango. (Foto: Carlos Furman)



“Mi ciudad y mi gente” tiene la particularidad de ser un disco de estudio surgido de un espectáculo por lo que su presentación en vivo no es otra cosa que regresar al origen de las cosas. Pero, a la vez, es un recorte del repertorio, una (s)elección que también es una particularidad en sí misma. Cuando Inés terminó de armar la lista de canciones que quería llevar al estudio se dio cuenta que, por azar, había conformado una lista de cinco pares temáticos: dos canciones de Eladia Blázquez y dos de María Elena Walsh, dos folclóricas, dos tangos clásicos y dos contemporáneos. “Quería que el disco reflejara el espíritu del concierto y cuando sentí que la lista estaba equilibrada, me di cuenta de los cinco pares temáticos”.

«Mi ciudad y mi gente», romper con la mujer estereotipada



El disco surge de una necesidad de dejar registro del trabajo en vivo que Inés y Pablo venían realizando sobre un amplio repertorio de música popular latinoamericana. Pero ¿cómo surge el espectáculo en vivo? “De la necesidad de cantar un repertorio que me guste cantar y que diera lugar a las distintas búsquedas que voy atravesando como intérprete”, cuenta Inés. “Yo venía de cantar durante muchos años en casas de tango con repertorios for export para turistas, con un rol a habitar de mujer estereotipada, espectáculos que ya estaban diseñados, tenía que ser una cantante de tangos muy estereotipada y sin posibilidades de proponer canciones que partan más de mi deseo de interpretarlas. Entonces, cuando empecé a trabaja este proyecto solista con Pablo le propuse que fueran todas canciones que me interpelaran de alguna manera”.



“Armamos el concierto ‘Mi ciudad y mi gente’ que tenía una mixtura bastante grande en su repertorio porque soy cantante de tango, me considero cantante de tango, pero disfruto muchísimo de cantar folclore, me gusta mucho la música latinoamericana en general. En estos conciertos aproveché la oportunidad, dentro de lo que es el tango, que es lo que abundaba, también un recorrido importante en cuanto a los estilos, por eso hay tangos de Eladia Blázquez, clásicos de la época dorada y tangos actuales de compositores contemporáneos”, resume Inés.

“Eladia Blázquez es una referente importantísima para mí. Abrió camino a todas las mujeres que luego vinimos y quisimos transitar ese camino de ser cantantes y quienes son compositoras poder cantar y tocar sus propias canciones”. Inés Cuello.



Terminando el 2022, ambos tenían ganas de contar con un registro del trabajo que llevaban a cabo en vivo. Básicamente, querían hacer un disco, pero no tenían recursos. Y lo que hicieron fue genial: una campaña de financiamiento colectivo. Le pidieron al público que los escuchaba, el que los seguía y los acompañaba en los conciertos que hicieran un aporte voluntario. ¿Cómo les fue? A los quince días tenían el disco en sus manos. “Estuvo buenísimo, fue una sensación muy linda porque vino de parte del mismo público al que le cantás, el que viene a los conciertos, fue un ida y vuelta hermoso y tener el disco gracias a esa gente que te acompaña fue un placer”, confiesa.



Grabarlo en vivo era una opción, pero no a la altura del año en la que estaban. “Fue una decisión bastante repentina la de grabar y a esa altura no teníamos forma de organizar un espectáculo con toda una plataforma técnica que requiere grabar en vivo”, explica Inés. “El hecho del estudio nos daba la posibilidad de concentrarnos en esos dos días de grabación y que quede un registro limpio de posibles fallas técnicas, aunque sigue teniendo ese espíritu del vivo porque es un disco con muy poco retoque, son tomas completas que grabamos juntos, no hay separación acústica entre el piano y la voz”.

El homenaje a Eladia Blázquez y María Elena Walsh



La colaboración de Pablo Fraguela para su actual proyecto solista surge de su participación en el Quinteto La Grela, que el pianista dirige y arregla. “Hace unos seis o siete años me invitaron a grabar dos canciones de Gardel para su disco y como no gustó tanto como quedó, seguimos trabajando juntos y en 2021, grabamos y editamos ‘Gardel’. En ese contexto fue que le pedí a Pablo que me acompañara en las ganas de hacer un concierto solista y fue realmente un acierto absoluto porque encontramos en el formato de dúo esa capacidad lúdica de darle a la música una cuota de divertimento para algo que tiene mucho de improvisación también. Los disfrutamos mucho los dos”.

«Nadie de mi familia escuchaba tango, pero a mi simplemente me gustaba», revela Inés Cuello.

“Mi ciudad y mi gente”, el disco, es un recorte del repertorio del espectáculo homónimo, un extenso repertorio compuesto de muchas canciones de compositoras mujeres y letristas mujeres, un recorrido por lo que es la historia del tango, sus distintas épocas, mucha música latinoamericana que Inés decidió dejar afuera del disco, un disco en el que sobresale la figura de Eladia Blázquez, de quien eligió dos canciones, una de las cuales le da nombre al trabajo. “Eladia Blázquez es una referente importantísima para mí. Fue la mujer que se plantó muy firme en un momento en que las oportunidades de desarrollase como compositora, autora e interprete estaban muy recortadas, muy vedadas para las mujeres, pero ella insistió y logró el reconocimiento de la escena tanguera de ese momento y logró vivir de su música. Eladia abrió camino a todas las mujeres que luego vinimos y quisimos transitar ese camino de ser cantantes y quienes son compositoras poder cantar y tocar sus propias canciones”.

«Soy cantante de tango, me considero cantante de tango, pero disfruto muchísimo de cantar folclore, me gusta mucho la música latinoamericana en general.», dice Inés Cuello. (Foto: Fede Kaplún)



A los dos tangos de Eladia Blázquez, “El corazón al sur” y el que da nombre al disco; se sumaron dos canciones “para adultos” de María Elena Walsh, “Barco quieto” y “Los ejecutivos”. Para Inés, María Elena es tan importante para su vida como lo es Eladia: “Fue la puerta de entrada a la música cuando era muy niña y cuando escuchaba y cantaba sus canciones infantiles y me fascinaban los mundos de fantasía que ella generaba. Creo que ahí entendí el poder de la música desde la propia experiencia, desde la una niña que no pensaba dedicarse a esto y aun así pasarse horas y horas escuchando y cantando sus canciones”.

La lista de canciones sigue con otras dos folclóricas, “Va siendo tiempo”, de Negro Aguirre, quien se sumó a la grabación; y “Cuando florezca el abrazo”, que contó con la participación de Flor Bobadilla Oliva, en palabras de Inés “una tremenda cantante, que admiro muchísimo y de la que soy muy amiga”. Dos tangos clásicos, “Fruta amarga” y “Tristeza de calle Corrientes”, dos tangos que amo cantar; y dos tangos contemporáneos, “La negadora”, un vals de Victoria Morán y “Un Patio”, de Ramiro Bayo.

Finalmente, ¿por qué cantar? Para responder, Inés vuelve a sus años infantiles en Bragado, vecina de su Carlos Tejedor natal y donde se crio y vivió hasta mudarse a Buenos Aires. “El canto se coló por alguna rendija de mi historia y entro en un lugar con muy poco cuestionamiento ni fundamento externo, nadie de mi familia escuchaba tango, pero a mi simplemente me gustaba, me proponía una cantidad de oportunidades interpretativas que a lo mejor no encontraba en otros géneros; y disfrutaba de eso. Es una decisión que me alegra haber tomado y me alegra que el tango se haya metido en mi vida de esa manera”.

Inés Cuello en Bariloche

Cuando: domingo 26, a las 19:30.

Dónde: Camping Musical Bariloche (Vivaldi 1000, Llao Llao).

Quiénes: Inés Cuello (voz) y Pablo Fraguela (piano). Se combinan el dúo Vino en Copla, integrado por Valeria Giraudo (voz) y Demián Príncipe (guitarra).

Entradas: desde $1300. En venta a través de envenbrite.com.ar.