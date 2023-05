Hernán Piquín vuelve a ponerse en la piel de Mercury

El imán de Freddie Mercury es potente. Su música, su vida, el sentido que le dio a cada una de sus presentaciones, su libertad, su rebeldía, su éxito, su soledad, su muerte. Todo lo que rodea a la enorme figura del músico inglés, es atractivo, movilizante. Lo es para sus fans. Lo es también para el bailarín Hernán Piquín, que encontró en Mercury una enorme fuente de inspiración.





Después de interpretarlo en 2011, en un show que se llamó Freddie, después de haber bailado tango, de haber hecho un show dedicado a los Beatles, Piquín vuelve sobre Mercury con “El show debe continuar”, un despliegue de bailarines, música y vestuario con el que subirá esta noche al escenario del Centro Municipal de Cultura de Viedma, con el que mañana, a las 21, lo hará en Casino Magic de Neuquén y con el que el domingo, a las 20, repetirá en el Complejo Cultural Cipolletti, de esa localidad.

El show recorre la vida de Mercury, desde su camino a la fama a las tentaciones, pasando por el amor, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, y la aceptación , a través de 22 temas musicales originales de Queen y el propio cantante, y con diez bailarines que acompañarán a Piquín.

“La propuesta de este show y mi trabajo escénico es intentar contar un poco cómo fue la vida de Freddie Mercury, los momentos más significativos de su vida, desde su llegada a Londres para estudiar en una escuela de arte y darse cuenta que lo que quería realmente era cantar, el amor, el desamor, el despertar sexual, su sexualidad, su éxito, sus momentos de soledad, la noticia de su enfermedad, hasta llegar a sus últimos días”, le cuenta Piquín a RÍO NEGRO, poco antes de llegar a la región.

Antes de esta gira que lo leva por todo el país, Piquín ya había interpretado a Mercury. Fue en 2011. Pero Mercury se le quedó muy grabado. “Siempre tuve muchas ganas de volver a hacer algo de él. Me parece que fue un artista totalmente completo, es un precursor y el haber mezclado la ópera con el rock, lo hizo único. Después, lo empezaron a copiar muchos, pero realmente es su vida y forma de afrontarla es lo que me conmueve. Eso, y el artista que fue. A él no le importaba nada, era muy libre y, en cierta forma, soy bastante parecido”, asegura Piquín.





Lo que más lo atrae de Mercury es “el artista que será siempre, su compromiso con el público, su amor por lo que hacía, la dedicación. Es un artista que, pasarán los años y siempre estará presente. Y con este espectáculo queremos poner nuestro granito de arena para que gente que no conoce su historia, la conozca”, dice.

Aún así, no hay semejanzas con aquel show. “Este es un espectáculo absolutamente nuevo. Somos 10 tremendos artistas en escena. Gabriela Alberti, primera bailarina del Teatro Colón, encarna a Mary el amor de Freddie. Y desde las coreografías de Catta, amiga, coreógrafa y bailarina de Showmatch hasta la escenografía, la elección de la música, los arreglos musicales de Gerardo Gardelin, el libro de Sergio Marcos, el vestuario, las imágenes. Todo, es un espectáculo nuevo”, promete el bailarín.

El show comenzó a tomar forma durante la pandemia. “Yo estaba en España, hablando de mi regreso Argentina para comenzar los ensayos de El Show Debe continuar, y llega el comunicado de qué se cerraba todo, fue una noticia tremenda. No sabíamos que pasaría, todo era una incertidumbre, pero igualmente nos pusimos a trabajar con La Catta. Era hablar todos los días de las coreografías, las músicas que se elegían para cada momento del show y así fue como un año después, muchas horas al teléfono y videollamadas nació “El Show debe continuar”, cuenta Piquín, que demostró, en aquellos días pandémicos y de encierro que le hace honor a esa frase del clásico de Queen, El show debe continuar. “Creo que es un título que se aplica en todo y para todo momento. Cuando nos pasa algo personal decimos la vida debe continuar, en este caso que hablamos de una obra de teatro decimos “El show debe continuar”.