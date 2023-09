Hoy comienzan las proyecciones del Festival Audiovisual Bariloche

Este lunes comienza el Festival Audiovisual Bariloche (FAB) con la proyección de cortometrajes en competencia y otras actividades que dan el puntapié inicial al evento que se extenderá hasta el 1 de octubre en múltiples salas de la ciudad.

El FAB cumple su 11° edición este año con el objetivo intacto de mostrar y poner en valor la producción audiovisual de la Patagonia, a través de este evento que organiza la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro con el acompañamiento del Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales.

En total habrá unas 80 proyecciones entre las secciones en competencia, especiales, películas invitadas, además de charlas, talleres y muestras abiertas a todo el público. Este año habrá una retrospectiva del director Carlos Sorín, que estará el viernes, y proyecciones especiales por los 40 años de democracia.

Todas las funciones y las actividades son libres y gratuitas. Las entradas para las películas se retiran media hora antes de cada función, en los lugares de proyección.

Para ver el programa completo se puede acceder en este linK. https://festivalfab.com.ar/cronograma_2023/

Cortometrajes para el primer día

Según informó la organización, hoy se realiza la primera parte del programa de la Competencia Nacional de Cortometrajes desde las 15 en la biblioteca Sarmiento con el documental Piano Viajero (Gonzalo Santiso), las ficciones Ñande espera (Fernando Cattaneo) y Carga animal (Iván Bustinduy) y el corto animado Carlos Montaña (Itati Romero).

A las 16:30, en la misma sala, se proyectará el documental Agua, conciencia y acción realizado por el barilochense Jorge “Turco” Manrique, que trata sobre la problemática del recurso más importante para el desarrollo de la vida en el planeta.

Como todos los años, el FAB invita a otros festivales a sumarse a la programación, con el objetivo de ampliar las opciones y unir puentes entre realizadores, espectadores y, en esta oportunidad, con otras culturas a través de la muestra “África con Ojos de Mujer” presentada por el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina (FICAA).

Este lunes a las 18:30 se podrá ver Negra de la directora Medhin Tewolde Serrano (2020- 71 min. México) que narra la exploración de la realizadora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes y lo que a cada una les supone habitar México en cuerpo de mujer negra. Se entrecruzan las historias de 5 mujeres del sureste mexicano, exponiendo el racismo vivido. Las demás películas de la muestra también se proyectarán, durante la semana, en la biblioteca Sarmiento.

A las 20 se proyectará Ofrenda, una obra colectiva realizada por 43 mujeres directoras de cine que se unen para entregar un fragmento de sus miradas, un encuadre, una decisión estética y ética, un homenaje a las mujeres que se anticiparon a la lucha. Una oportunidad para ver algo único y experimental realizado de forma colectiva.

Programación del martes

15:00

Jinetes de Roca

Biblioteca Sarmiento – Centro Cívico

Obras invitadas | 40D: 40 Años de Democracia | FAB2023

16:30

Zinder

Biblioteca Sarmiento – Centro Cívico

Festival de cine invitado: FICAA – Cine africano | FAB2023

18:30

Cortometrajes | Competencia Patagónica Binacional – Programa #1

El personaje – Dirección: Samuel Gonzalez, Valdivia 18′

REM – Dirección: Fabián Soto, El Bolsón, 1′

Buscapolo – Dirección: Sara Rayen Reyes Candia, Gral Roca, 4′

Miradas que conectan – Dirección: Sebastián Andrés Velazquez Sobarzo, Punta Arenas, 18′

Mara – Dirección: Luciano Nacci, Viedma, 8′

Deshabitada – Dirección: Camila Donoso Astudillo, Puerto Varas, 7′

He has never eaten a cake – Dirección: Alejo Estrabou, El Bolsón, 5′

Biblioteca Sarmiento – Centro Cívico

Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes | FAB2023

20:00

El mal absoluto

Biblioteca Sarmiento – Centro Cívico

Obras invitadas | 40D: 40 Años de Democracia | FAB2023

22:00

El perro

Biblioteca Sarmiento – Centro Cívico

Retrospectiva Carlos Sorín | FAB2023