La banda 1915 llega a Neuquén por primera vez para tocar en el primer Blend Fest

Este sábado, en el Club Pacífico de Neuquén (Córdoba 153), tendrá lugar el primer Blend Fest, una nueva experiencia que fusiona música, producciones audiovisuales, arte gráfico, fotografía y gastronomía. Encabezan el lineup 1915 y El Zar, dos de las bandas más interesantes de la nueva escena del rock argentino. También serán parte los locales Autómata Personal, Andrómeda, Manteca Kush, Gise Ve & Mano A (ver abajo).



En una entrevista telefónica con Diario RÍO NEGRO, Cruz Hunkeler, voz y guitarras de 1915, habló sobre las ganas de tocar después de una pandemia que, como a casi todos en el mundo, les alteró los planes con uno de sus discos; sobre las ganas de venir a tocar a Neuquén; y sobre “Fuera de lugar”, el último disco de la banda editado en diciembre del año pasado.



“Tenemos muchas ganas de ir a Neuquén, es un lugar que siempre nos piden ir porque cuando anunciamos nuestros shows en las redes y preguntamos dónde les gustaría que fuéramos muchos nos piden desde Neuquén”, cuenta Cruz. “El disco nuevo toma un rol protagónico en los shows, pero hacemos un recorrido por todos nuestros discos; además, con los chicos de El Zar tenemos muy buena relación, el backstage va a estar lindo también”, anticipa.



Desde hace varios meses la banda viene girando y presentándose en grandes festivales como Lollapalooza y Cosquín Rock. Su más reciente show fue en el teatro Vorterix de Buenos Aires, donde presentaron de manera oficial “Fuera de lugar”. “Venimos de gira presentando el nuevo disco, acabamos de presentarlo en Buenos Aires por lo que la banda viene con toda la carga de ensayo y preparativos, estamos bien, estamos sólidos”, avisa el guitarrista y voz principal de 1915.

«Penzo», tecladista de 1915. (Foto: Facebook de la banda)



“Fuera de lugar”, cuarto álbum de esta banda formada por cuatro amigos que se conocen desde la adolescencia, Cruz Hunkeler (guitarra y voz), “Penzo” (teclados y synths), Jeremías Alegre (batería) y Alejo Freixas (bajo), fue grabado a la vieja usanza: todos los músicos reunidos en el estudio tocando las canciones. “Fue muy orgánico”, cuenta Cruz en referencia al disco.

Era natural que quisiéramos hacer este disco, establecer que 1915 es una banda de rock”. Cruz Hunkeler

“Estábamos bastante limados de la cuarentena, de juntarnos y de grabar maquetas desde nuestras casas y en un momento decidimos grabar en vivo y trabajarlo de esa manera. En vez de hacerlo con una computadora, nos juntamos en la sala de ensayo un montón de veces a tocar canciones, trabajarlas tocándolas y registrando los avances con un celular; después, cuando fuimos al estudio, fue lo mismo pero microfoneado, pasamos cada tema un par de tomas y el objetivo un poco era justamente que se capte nuestra esencia tocando los cuarto juntos viniendo desde un lugar que el show en vivo es muy diferente a los discos pasados, era algo que nosotros veíamos y que mucha gente lo notaba también, la intensidad era otra y en este disco queríamos registrar eso que pasa en vivo”.



Para Hunkeler, “Fuera de lugar” es el disco más rockero de la banda con un sonido más natural, crudo y potente: “letras más emocionales e introspectivas, todas están en primera persona, algo así como una experiencia en primer plano”, resume.

En parte por cómo fue grabado, sin muchas opciones de meterle mano en la producción al grabar los cuatro instrumentos en vivo, en parte por una decisión en cuanto a la música que querían tocar, “Fuera de lugar” suena ciertamente más rockero que sus antecesores al estar despojado casi de arreglos electrónicos y de capas de guitarras que afectaran ese sonido “en vivo” que buscaron al meterse los cuatro a tocar en el estudio.



“Era natural que quisiéramos hacer este disco, establecer que 1915 es una banda de rock influida por lo que escuchamos cuando éramos chicos del colegio secundario”, destaca.

“Fuera de lugar es el concepto es el de nosotros como banda”, explica al respecto Hunkeler, “desde cómo lo grabamos, a la antigua, vintage si se quiere, porque hacerlo en vivo como lo hicimos, es algo que se hacía antes, lo contrario a la dirección actual de las cosas donde se automatiza más todo. Ir contracorriente en producción y también musicalmente, sentimos que es un lanzamiento jugado porque las canciones son extrañas, no son las más fáciles escucha de la banda. Una forma de decir algo diferente, somos distintos y no encajamos y mucha gente creo que se siente así”.

Cruz Hunkeler, guitarra y voz de 1915. (Foto: Facebook de la banda)



En enero de 2020, los 1915 tenían listo su tercer disco, un trabajo con un título premonitorio de lo que vendría: “Los años futuros”, que por supuesto fue afectado por la pandemia del coronavirus. “Aunque ya estaba listo en enero, queríamos sacarlo en marzo por una cuestión organizativa, el lanzamiento, la presentación el tiempo natural que tiene cualquier disco que ya está terminado y que lo tenés que ahí esperando el momento preciso para sacarlo. Bueno, resultó que ese momento preciso para sacarlo fue no tan preciso (risas)”, recuerda Cruz sobre los planes alterados con el anterior disco. “Nos cambió rotundamente. Al principio, fueron esas famosas dos semanas en las que dijimos esperemos, saquemos el disco después, no pasa nada. Vinieron otras dos semanas, esperamos y terminamos sacándolo en mayo porque ya no tenía sentido seguir esperando”.

Alejo Freixas, bajista de 1915. (Foto: Facebook de la banda)



La banda hizo todo lo que podía hacerse durante aquel tiempo de encierro para promocionar “Los años futuros”. Todo menos lo que más le interesaba hacer: una gira nacional. “Con Fuera de Lugar es la primera vez que podemos presentar una gira nacional porque es lo que quisimos hacer con Los Años Futuros y no se pudo”, resume Hunkeler. Una gira que este sábado los traerá a Neuquén.

Blend Fest: la grilla de shows, entradas y puntos de venta

18 hs. Apetura.

18:30 a 19 Proyecciones audiovisuales.

19 a 19:45 DJ Andrómeda.

19:50 a 20 Performance – Antología Retrofuturista.

20 a 20:30 Manteca Kush.

20:45 a 21:15 Gise Ve & Mano A.

21:30 a 22:10 Autómata Personal.

22:30 a 23:30 1915

23:45 a 0:45 El Zar

Entradas: desde $7000.

Por sistema: alsurticket.com

Puntos de venta: Flipper Jugueterías (Neuquén) y Nikkel (Cipolletti)