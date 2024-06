Un avión que venía a Neuquén aterrizó de emergencia en Ezeiza: se activó una alarma de incendio

Un avión de Aerolíneas Argentinas que partió este sábado por la mañana desde Aeroparque con destino a Neuquén tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza, luego que se activara una alarma de incendio. El vuelo fue reprogramado.

Iban a bordo 93 pasajeros. El desvió y aterrizaje se realizó después que se disparó la alarma de fuego, en bodega. Desde la línea aérea indicaron que luego se corroboró que se trató de una falsa alarma por la falla en un sensor.

Se trató del vuelo AR1638.

No hubo necesidad de evacuación ni de despliegues de máscaras dijeron desde Aerolíneas Argentinas, señaló La Nación.

Aerolineas Argentinas Boeing 737-8SH(WL) aircraft (LV-FVN) made a diversion and an emergency landing at Ezeiza Ministro Pistarini International Airport (EZE), after a fire alarm in the cargo hold earlier Today.



