«La sociedad de la nieve»: Netflix estrena el documental del detrás de escena

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE (L to R) in LA SOCIEDAD DE LA NIEVE. Cr. QUIM VIVES/NETFLIX © 2022

En medio del éxito de «La sociedad de la nieve», la película de J.A. Bayona., Netflix estrena hoy un documental con revelaciones de la película, que incluye el detrás de escena, además de entrevistas e imágenes que aún no han sido difundidas.

«La sociedad de la nieve: ¿quiénes fuimos en la montaña? dura 36 minutos y allí se podrán ver entrevistas con el director español Juan Antonio Bayona, con su equipo técnico y con los actores. También cuenta con el testimonio de los sobrevivientes reales de la tragedia, ocurrida en 1972.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE (L to R) in LA SOCIEDAD DE LA NIEVE. Cr. QUIM VIVES/NETFLIX © 2022

La plataforma describe que el documental es «una mirada en profundidad al proceso creativo de La sociedad de la nieve, con los actores, el equipo técnico, el director J. A. Bayona e incluso supervivientes reales».

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE (L to R) SANTIAGO ROVITO as ALEXIS HOUNIE, BLAS POLIDORI as COCO NICOLICH, JUAN ANTONIO BAYONA as DIRECTOR in LA SOCIEDAD DE LA NIEVE. Cr. QUIM VIVES/NETFLIX © 2022

«La sociedad de la nieve» está nominada a Mejor Película de habla no inglesa en los Premios BAFTA de este año y a Mejor Largometraje Internacional en los Premios Oscar. La película ascendió rápidamente al puesto nº 4 de la lista de películas de habla no inglesa más vistas y ya cuenta con 64.4 millones de reproducciones. Ahora, en su tercera semana, está en el puesto nº 1 de la lista de películas de habla no inglesa, con 13.4 millones de horas vistas.

Además, compite por 13 Premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Director (J.A. Bayona), Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor Revelación (Matías Recalt). También es ganadora de 2 premios del Cine Europeo al Mejor Maquillaje y Peluquería y a los Mejores Efectos Visuales.

SINÓPSIS

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había sido fletado para llevar un equipo de rugby a Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. Sólo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta, tendrán que recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

Dirigida por: J. A. Bayona

Escrita por: J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques, Nicolás Casariego

Basada en el libro de “La Sociedad de la Nieve” de: Pablo Vierci

Producida por: Belén Atienza, Sandra Hermida, J.A. Bayona

Productor asociado: Pablo Vierci

Diseñador de producción: Alain Bainée

Dirección de fotografía: Pedro Luque Briozzo SCU

Editores: Jaume Martí (Ammac), Andrés Gil (Ammac)

Música: Michael Giacchino